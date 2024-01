Roberto Gargarella, director de la revista argentina Teoría Jurídica, brindó definiciones al respecto de los objetivos en torno al decreto presidencial. "Hay una apuesta de Milei a las fuerzas del cielo y de Sturzenegger de acelerar cínicamente esto sin importarle las formas". Además, destacó el papel de la Corte Suprema. "Si el Gobierno retrocede y negocia con los sectores, la Corte retrasará su decisión", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Roberto Gargarella es un jurista, académico, especializado en derechos humanos, en democracia, filosofía política y derecho constitucional. Además, es sociólogo, director de la revista argentina Teoría Jurídica, y una de las más reconocidas voces en este ambiente de discusión jurídica. A su vez, se encuentra presentando su último libro “Manifiesto por un Derecho de Izquierda”.

La revolución de la libertad

¿Qué primera impresión te genera esta decisión de la Cámara de Feria del Foro Laboral?

Es esperable dentro de un contexto de sorpresa general. Estamos todos aturdidos por el nivel de desmesura, desprolijidad e improvisación. Lo que me sorprende es la desconsideración del Gobierno sobre el derecho. El otro día leí tu comentario sobre Federico Sturzenegger y me parecería gracioso si no fuera trágico. Sturzenegger piensa que el derecho es una forma que tiene que adecuarse a una realidad de las políticas económicas. Es insólito lo que dice, se define como un textualista para decir que “no hay que ponerse a interpretar la Constitución porque en ningún lugar dice la cantidad de artículos que puede tener un DNU”. Pero un textualista, justamente, tiene que ver que la Constitución fulmina los DNU.

Uno podría pensar que hay una estrategia de un gran genio que quiere golpear primero y después negociar, pero en realidad hay una apuesta de Milei a las fuerzas del cielo y de Sturzenegger de acelerar cínicamente esto sin importarle las formas. La vía de justificación de Milei es meramente populista, mientras que Sturzenegger es más hayekiano, en el sentido de que busca hacer reformas económicas sin importar el contexto. Rodolfo Barra, por su parte, tiene una justificación de pensar que el Congreso es algo así como un cuerpo lleno de intereses que construye y hay que ver cómo se lo pasa por encima.

Un anti Estado con todo el poder del Estado

Las tres fuentes de justificación, la populista, la hayekiana y schmittiana, coinciden en algo que es alarmante para todos: el desprecio por la democracia o que la democracia finalmente es un detalle. En el caso de Milei es un problema porque genera ruidos sobre la música de la reforma económica. En el caso de la explicación hayekiana nunca importó, y en el caso de Barra es el cierre del Congreso, que es lo que está implícito en el artículo famoso que publicó.

El otro día se hacía un recuento de cómo Schmitt, en los tiempos de la República de Weimar, se había planteado la relación Ejecutivo-Congreso e iba exactamente en el sentido que iba Barra. La idea de que el Parlamento que nació como la esfera deliberativa se ha convertido en la esfera de los intereses y de que el Congreso hoy es un obstáculo.

Es esperable que sea un obstáculo porque es un cuerpo que representa intereses y esos intereses no quieren que se modifique nada. La idea es ver cómo se puede hacer para saltear ese obstáculo. Por eso es importante la analogía que hacía Barra entre el presidente y el rey. Nada en él es ingenuo.

Rodolfo Barra, procurador del Tesoro

Yo lo conozco, como lo conocés vos a Sturzenegger, y también pienso bien de él en términos intelectuales, pero en términos políticos yo creo que está mostrando una versión muy preocupante. En el caso de Barra ya no es con ingenuidad, sino que apuntaba directamente a por qué se tiene que justificar la concentración de poder en un sistema como este.

Una de las doctrinas jurídicas tiene que ver con Schmitt respecto de la, podríamos decir, idea contraria a cualquier parlamentarismo. Ahora, hay en Barra también otro elemento que tiene que ver la superioridad en otra doctrina, la superioridad del Poder Ejecutivo sobre el Judicial. ¿No?

Va en la misma dirección, lo que era en Schmitt la idea del Führer, en Barra es la idea del rey. El primer escrito de lo que se estaba haciendo empieza con una analogía entre el presidente y el rey, claramente es una provocación, ya que estaba sentando las bases de porqué el Congreso puede cerrarse. Las tres cabezas que están pensando sobre la cuestión apuntan a los mecanismos institucionales y como creen tener la legitimidad inicial, pretenden avanzar con eso.

Entre el favor de Milei y los enemigos

Carl Schmitt le daba mucha importancia al mito, decía que era más relevante que la propia historia y la verdad. Además, ponía especial acento en el mito del katechon, que era el que le permitía al conductor ser fuente de justicia absoluta porque estaba protegiendo a la sociedad del anticristo. ¿Puede ser que en el caso de Barra no sólo esté la consistencia de una doctrina jurídica sino que le dé consistencia a la idea religiosa de las fuerzas del cielo de Milei?

No caigamos en el riesgo de sobreinterpretar. En muchos de los casos hay cinismo, en otros decisionismo. Me resulta sorprendente que el Gobierno apele a reformas extraordinarias sin reconocer la necesidad de acuerdos extraordinarios. Si no está dispuesto a basar la reforma en un acuerdo, ¿qué hará? Vale aclarar que el uso de la fuerza o el abuso de poder no es tolerado en Argentina, por lo que es difícil entender qué está pensando el Gobierno. Lamentablemente, una respuesta posible es la apelación a las fuerzas del cielo, es decir, avanzar con completo desconocimiento.

Barra dice que el Fuero de Atracción es contencioso administrativo y que no es laboral, y que por lo tanto no es suspensivo la decisión de la Corte Laboral. ¿Cuál es tu propia visión respecto a eso?

El propio fallo en cuestión dice que antes de hablar de las competencias está el tema de las cautelares y, cuando se afectan a sectores socialmente vulnerables, puede decidir si ponen en acción dicha cautelar. Hay una ley, la 26854, que dice que los tribunales, aun incompetentes, pueden dictar una medida cautelar contra el Estado, bajo esas condiciones. El propio juez Sudera sostuvo eso.

Federico Sturzenegger y Javier Milei

El análisis del DNU refleja que va en contra de los principios constitucionales y no existe una situación de necesidad y urgencia para su implementación. El Congreso está en funcionamiento, es más, el Presidente mismo lo reconoce cuando envía una ley ómnibus al Congreso y convoca extraordinarias.

La continuidad del decreto en el Congreso

¿Vos decís que es que cualquier tribunal, aun siendo incompetente, podría determinar una cautelar cuando se afectan derechos de sectores vulnerables?

Sí, eso es lo que dice la ley. En el caso de la Cámara de Trabajo, y frente a una norma que toca cuestiones de indemnizaciones y despidos, es un caso “fácil”, por lo tanto es comprensible que se haga esa apelación.

Nayib Bukele, a Javier Milei: "El sistema va a tratar de bloquearlo, no va a ser fácil"

¿Cómo seguirá esto?

La Corte mostró disposición para actuar y, al mismo tiempo, dejó en claro que la política sea la que primero acomoda y luego ellos. Es interesante que hay un reconocimiento de que la jurisprudencia de esta Corte no va a aceptar DNUs que hablen de emergencia sin poder demostrar que el Congreso no está en condiciones de actuar.

Así planteado, no parece que se llegue al 31 de enero con el Congreso tratado el decreto, entonces, todo indicaría que sería declarado inconstitucional en febrero. ¿Es así?

Entiendo que la Corte va a querer actuar, pero esperará a que actúe la política. Si el Gobierno retrocede y negocia con los sectores, la Corte retrasará su decisión para permitir espacio a la política. Esta predicción se basa en la historia reciente de la Corte.

Para Milei, "dos tercios de la mejora" que generará su política se verán en 15 años

¿Concretamente, desde el punto de vista práctico, es suspensivo el fallo de la Cámara Laboral? ¿Y por qué Barra dice lo contrario, siendo una persona que conoce de Derecho?

Sí, en lo que tiene que ver con la cuestión laboral. Barra ha estado diciendo muchas cosas en contrario. A Barra no lo tomo en serio y Milei es un panelista del escándalo. En cuanto a Sturzenegger, es una figura para prestar atención y es muy preocupante lo que está haciendo. Pensar en el laboratorio es excelente y todos lo hacemos, pero actuar de ese modo en la política práctica me parece una irresponsabilidad.

Un dueño de un banco me hacía reflexionar que Milei siempre fue un asesor, pero nunca fue el que tomaba las decisiones. Siempre la naturaleza del asesor es más arriesgada. ¿Hay algo de eso?

Eso lo diría de Alberto Fernández, pero como Milei es un panelista de escándalos, toda su trayectoria tuvo que ver con eso.

