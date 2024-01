Ceferino Reato: "Javier Milei expresa un cambio necesario, pero ahora tiene que ser debatido"

Los cambios que está intentando llevar adelante la administración de Javier Milei generan resistencia por partes de ciertos sectores políticos y gremiales, por ello Canal E dialogó con el director de Revista Fortuna Ceferino Reato, quien analizó el impacto del fallo en contra de la reforma laboral del DNU, el rol de Martín Menem ante una oposición sin liderazgos, la necesidad de reformas laborales y describió algunas críticas a las reformas impulsadas por Milei.



El impacto del fallo en contra de la reforma laboral del DNU

En referencia al fallo judicial contra la reforma laboral incorporada en el DNU de oficialismo, el entrevistado señaló: "Fue un impacto grande y sigue siendo la noticia más importante, porque implica un freno al capítulo de la reforma laboral". "Tampoco había que pensar que los sindicatos no iban a apelar ante la justicia, creo que hace falta como en todo el DNU y la Ley Omnibus una discusión, que se debe dar en el Parlamento", opinó.

"El presidente Milei está haciendo bien, con esa popularidad que trae desde el balotaje y en las encuestas, en empujar sus reformas lo máximo posible", comentó Reato. No obstante, "llegará un momento que va a tener que sentarse a negociar, él no lo va a decir porque es negociar con la casta, si los putea casi todos los días, no puede sentarse a negociar así no más", explicó.

El rol de Martín Menem ante una oposición sin liderazgos

Respecto al rol clave que ocupa Martín Menem en la Cámara de Diputados, el entrevistado aseveró: "Creo que hay que esperarlo". "La ventaja que tiene La Libertad Avanza es que es un liderazgo disruptivo, mientras el peronismo está en otra cosa: Alberto Fernández está en España, Cristina Kirchner está en el Instituto Patria y Sergio Massa está escribiendo un libro, es decir están fuera de la lucha política en este momento". Entonces, "los peronistas están huérfanos, tratando de reconstruirse, al igual que el PRO que tiene una falta de liderazgo".

"Si Martín Menem es hábil va a poder usar este contexto a su favor", indicó Reato. Luego agregó: "Creo que le va a hacer de ayuda a la gente que le expliquen el por qué de esta reformas que son de sentido común". En este sentido, el entrevistado utilizó de ejemplo reformas que trae el DNU como designar a la educación como "servicio esencial" y también mencionó las reformas en materia de manifestaciones.

La necesidad de reformas laborales

Por otro lado, en referencia a los cambios que necesita el país, el periodista expresó que, "reformas laborales hay que hacer en la Argentina porque hemos llegado a un modelo estatista que está agotado". "La pobreza no se creo ahora, viene de años". "Desde el 2013 el gasto público se expandió muchísimo". "La Argentina necesita cambios urgentes".

Críticas a las reformas de Javier Milei

"El DNU y la Ley Omnibus son tan grandes que ceo que hay algunos capítulos que están profundamente equivocados como la reforma sobre la ley de pesca, habilitando a los busques de cualquier bandera a pescar en el Mar Argentino, eso es algo que no se ha visto en el mundo", expresó el director de Revista Fortuna. Luego añadió: "Es como pensar que el agua no forma parte del territorio".

Otro punto que no comparte el entrevistado es que, "hay un prejuicio antiindustrial que se justifica en muchas industrias que están excesivamente protegidas, que se pagan caro y lo paga el consumidor, eso está muy mal". Pero, "en todos los países hay industrias protegidas en sectores que son productivos".