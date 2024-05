Francos pone la cara en la pelea con el kirchnerismo: "Tenemos los votos para aprobar la Ley Bases"

En plena guerra de nervios entre libertarios y kirchneristas, la Ley Bases promete una semana de alta tensión en el Senado, donde primero debe llegar a tener dictamen y luego pasar por el duro filtro de 37 votos, un número que al oficialismo con su mínima bancada lo obliga a toda clase de acuerdos y concesiones. Con ese cuadro, que obligó a pasara a un cuarto intermedio hasta el lunes porque el Gobierno no tenía este jueves los votos para llegar a ese dictamen en comisión, este sábado fue el senador kirchnerista Oscar Parrilli el que afirmó en una entrevista que "teóricamente tenemos los 37 votos para rechazar la Ley de Bases".

"Nosotros, los senadores de Unión por la Patria hemos tenido ya dos reuniones con la presencia total y hemos ratificado nuestra voluntad de votar en contra en general de la ley", agregó Parrilli en diálogo con Juan Amorín en Radio 10, y se sabe que cada palabra que dice el senador rionegrino refleja la posición de Cristina Kirchner.

El ministro del Interior Guillermo Francos fue el encargado este fin de semana de mantener en la cadena de entrevistas radiales, la postura libertaria. "Tenemos los votos suficientes para aprobar la Ley Bases" indicó Francos, replicando las palabras de Parrilli, recalcando "que lograremos ese apoyo es más que una sensación, es la relación y la conversación que tenemos con senadores".

"En algunos temas en particular pueden surgir diferencias, que muchas de ellas las incluiremos en el despacho porque clarifican algunos aspectos”, abrió sin embargo el paraguas el titular de Interior en declaraciones radiales, remarcando que los temas que se están discutiendo este fin de semana "se deben a que la situación en el Senado reviste una complejidad diferente a la que se da en la Cámara Baja".



“No me preocupa que haya modificaciones que mejoren la ley y después las tratará Diputados y dirá si la aprueba o no”, agregó Francos, ratificando que el oficialismo da por sentado que deberá hacer nuevas concesiones si quiere que el proyecto pase el severo ámbito de la Cámara que encabeza la vicepresidenta Victoria Villarruel, y en el que LLA está en franca minoría.

Todos los ojos en el Senado apuntan a los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce (del Frente Renovador de la Concordia), y a los peronistas no K Camau Espínola y Eduardo Kueider. Hacia el lado que se inclinen decidirá la suerte del proyecto aprobado en Diputados.

También replicó a Sobrero por los trenes

A Francos también le preguntaron este sábado por el choque entre dos trenes del Ferrocarril San Martín, recordándole que el dirigente ferroviario Rubén "Pollo" Sobrero había intentado responsabilidar al Gobierno por ese accidente.

“Lo escuché a Sobrero hacer ese comentario y me pareció absolutamente ridículo. Que en una infraestructura que lleva tantos años construir, le adjudiquen el problema al actual Presidente que no esté en condiciones es una cosa que no tiene sentido”, acotó Francos sin medias tintas.

"Ellos llevan años en los cargos, y cuando uno quiere reformar el statu quo choca con los que se han beneficiado durante años de una situación política o de estructuras gremiales que los anquilosan en el poder", remarcó.