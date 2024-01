El ex ministro de Economía Martín Guzmán señaló en sus redes sociales dos aspectos claves de la Ley Ómnibus que, de aprobarse, serían "altamente dañinos para futuro del país", entre ellos la modificación de la Ley de Administración Financiera que según su mirada habilitaría “mega-canjes” de deuda como el del 2001, y la derogación del Artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que permitiría que ni siquiera haga falta aprobación del Congreso para eso

A fines de diciembre pasado el ex titular de Hacienda ya había criticado con dureza el proyecto del presidente Javier Milei al expresar: "Estás abriendo la puerta a nuevos saqueos", justamente por el hecho de que habilitaría al Ejecutivo a tomar deuda sin límites.

Martín Guzmán sobre los pasos de Javier Milei: "La dolarización ya comenzó"

Ahora, volvió a la carga al rescatar los dichos del diputado Itai Hagman, y volvió a aludir a la modificación de la Ley de Administración Financiera y, a la derogación del Artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que requiere de que el endeudamiento en la forma de títulos públicos en moneda extranjera bajo ley extranjera deba ser autorizado por el Congreso de la Nación.

El diputado @ItaiHagman marca dos aspectos que propone la ley Ómnibus del presidente @JMilei que serían altamente dañinos para el futuro del país.



El primero es la modificación de la Ley de Administración Financiera, que estipula que una reestructuración de deuda pública debe…

Vale considerar que el economista Itatí Hagman, Diputado de la Nación por Unión por la Patria expuso ayer en la primera jornada de debate por la Ley Ómnibus y, entre otras cosas señaló que, con esta ley el gobierno quiere "una Amnistía para Sturzenegger y habilitar otro megacanje como el de 2001".

Quieren una Amnistia para Sturzenegger y habilitar otro megacanje como el de 2001. pic.twitter.com/1M0ycmS90K — Itai Hagman (@ItaiHagman) January 10, 2024

El primer aspecto

Al referirse a la modificación de la Ley de Administración Financiera, Guzmán señaló que "estipula que una reestructuración de deuda pública debe redundar en un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales (y que ha sido interpretada como requiriendo de mejoras en dos de esas tres dimensiones)".

"Bastante sencillo lo que pide la ley", argumentó el ex ministro, y continuó: "si vas a reestructurar la deuda porque es impagable, asegurate de deber menos y no más. Con el cambio que propone la ley de Milei, ya no sería necesario que ello ocurra. Lo que el proyecto estipula en su Capítulo IV Artículo 16 es que un canje de deuda debería atender “las condiciones imperantes del mercado financiero", dijo.

Caputo le ofreció a los bancos el mayor canje de deuda de la historia argentina

Para el economista eso significa que, "si se da que el país no tiene manera de hacer frente a su deuda sin hundirse, el Gobierno podría canjear esa deuda por otra que implique deber más". Y en esa línea agregó: "Pensemos un poco: resulta ser que una reestructuración solo es necesaria cuando las condiciones imperantes del mercado financiero son tales que la refinanciación sostenible de la deuda es imposible, por lo que es un ABSURDO referir a las propias condiciones imperantes en el mercado en tales circunstancias como guía para emitir nuevos títulos de deuda", señaló.

Y concordó con la mirada del Diputado Hagman que en la jornada anterior expuso en el primer día de debate en comisiones de la Ley Ómnibus. Para Guzmán, este cambio en la ley, "más que una inconsciente burrada, efectivamente parece ser una amnistía frente a la historia de quienes en el 2001, trágico año para Argentina, hicieron un canje de deuda que en vez de reducirla la aumentó", aseguró.

El segundo aspecto

Por otra parte, el ex titular de Hacienda se refirió a la derogación (en su Artículo 107), del Artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, y conocida como 'Ley Guzmán', que requiere de que el endeudamiento en la forma de títulos públicos en moneda extranjera bajo ley extranjera deba ser autorizado por el Congreso de la Nación.

"Esto cierra el círculo", aseguró Guzmán.

"El primer cambio habilitaría “mega-canjes” de deuda como el del 2001, en donde se extienden los vencimientos de la deuda aumentando el capital adeudado y los intereses, y el segundo te permite que ni siquiera haga falta aprobación del Congreso para esto. Muy anti-casta y pro-pueblo no parece esto, ¿no?", cuestionó el ex ministro de Economía.

