Cumbre Llaryora – Francos: luego de cuatro años un gobernador volvió a ingresar a Casa Rosada

El ministro del Interior, Guillermo Francos, recibió esta tarde en su despacho de Casa Rosada al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, alrededor de las 16. Fue en un encuentro de una hora y media, en el que ambos funcionarios calificaron como “positivo”, y durante el cual analizaron la situación de la provincia y el contexto a nivel nacional.

Pasaron cuatro años para que un mandatario de Córdoba ingrese nuevamente a la sede del Ejecutivo Nacional.

“Durante la reunión, el gobernador Martín Llaryora nos manifestó su acompañamiento, en el marco del inicio de esta relación institucional con la provincia de Córdoba”, añadió el titular de Interior, quien concluyó que “la intención de la cartera que conduzco es la de continuar reuniéndonos con los demás gobernadores para analizar la situación de cada una de las provincias, con el objetivo puesto en el crecimiento del país”.

Hay varios ejes que son preocupantes y urgentes para el gobierno provincial. Francos es el ministro con un perfil más político que tiene el gabinete.

En el marco de la reunión con el mandatario provincial, Francos destacó las coincidencias con el gobernador cordobés, ya que “en líneas generales, la provincia de Córdoba se encuentra en la misma sintonía que el Gobierno nacional en lo relativo a la necesidad de la reducción del gasto público”.

Aquí hay una salvedad no menor. Llaryora tiene una leve pero no menos importante diferencia con el presidente Javier Milei en relación respecto al gasto: “nosotros queremos reducir el gasto político, no el gasto público”, refuerza uno de los integrantes de la cumbre. Son palabras que se pueden llegar a confundir, pero una alude a un recorte de salarios y áreas ocupadas por funcionarios y la mala burocracia del Estado y lo “público” afecta a los presupuestos para la seguridad, la educación, la salud y lo social.

Acompañamiento

Martín Llaryora aseguró: “Sabemos que se trata de un momento difícil del país, y por esa razón le manifesté al ministro del Interior el acompañamiento de nuestra provincia en este contexto en el que debemos estar todos juntos”. Es una declaración que debe interpretarse en el sentido de la institucionalidad.

Al tratarse de la primera reunión que Guillermo Francos mantuvo como titular de la cartera de Interior con un gobernador provincial, el alineamiento en líneas generales es una muestra que la provincia, en donde Milei alcanzó el 75% de los votos, será aliada en muchos temas.

Fondos nacionales y reclamos de Córdoba

Uno de los planteos que le puso el gobernador en la mesa a Francos fue que la Nación comience a cumplir con el envío de fondos para la Caja de Jubilaciones como indica la Ley. En ese sentido, el ministro del Interior aseguró que tomaba el tema y se iba a trasladar el pedido a Osvaldo Giordano, titular de Anses.

En cuento a los subsidios al transporte, la sensación con la que se fueron de la reunión es que el recorte afectará a todos. Por un lado se sentirá sensiblemente en el AMBA (ciudad de Buenos Aires y conurbano) pero en el interior se mantendrá sin cambios. Seguramente, los trabajos y análisis que está encarando el secretario de Transporte Franco Mogetta, integrante del área que controla Francos, va en ese sentido.

Con respecto a los cambios en las retenciones al sector del campo, Córdoba planteó sus oposiciones. Pese a que en el momento de la junta, no se conocen los detalles ni alcances de las medidas, los representantes cordobeses plantearon su negativa a cualquier nuevo impuesto al sector productivo de la provincia.

“El ministro se mostró como alguien que conoce Córdoba y la provincia volvió después de cuatro años a tener una reunión en Casa Rosada”, afirmaron.

Las sensaciones al finalizar la reunión "son buenas, vamos a poder trabajar en un ambiente cordial, con buena voluntad de las partes”, aseguran en líneas generales quienes participaron en la cumbre.

Del encuentro también participaron el ministro de Gobierno de la provincia de Córdoba, Manuel Calvo; y su par de Vinculación Comunitaria, Daniel Pastore.