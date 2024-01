El diputado de LLA por San Luis, Carlos González D'Alessandro, mencionó la diferencia de votos de su partido entre las elecciones generales del 22 de octubre y el balotaje del 19 de noviembre. “Sabemos y somos conscientes de que hemos obtenido el 57% de los votos en el balotaje, pero venimos de una elección general de 30 puntos, no representamos al 100% de la ciudadanía”, remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos González D'Alessandro es diputado nacional de LLA por San Luis, además es el presidente de la empresa Sodetec, que en su sitio web promueve, desarrolla y ejecuta acciones que contribuyen al cuidado del medio ambiente a través del desarrollo tecnológico.

En una entrevista en Radio Rivadavia, señalaste que Milei no está haciendo otra cosa que no sea “frenar un tren bala que venía a toda velocidad solo con las manos y un grupo de técnicos”. ¿Qué imaginaba usted del país si el 10 de diciembre hubiese asumido Sergio Massa?

No tengo la menor idea de que podría haber sido la Argentina con Sergio Massa como presidente, porque lo que hizo como ministro de Economía fue un desastre, no se cómo hubiese intentado solucionar los errores que cometió en el último año de gobierno de Alberto Fernández. Entiendo lo que nos dejó Sergio Massa, que fue una Argentina catastrófica en lo que tiene que ver con deuda hacia las importaciones y la deuda con los argentinos, además de la crisis que provocó en las provincias a partir de la eliminación de la cuarta categoría de impuestos a la ganancias, que ahora están pagando los gobernadores y que sufren una crisis tan grande como la que se sufre en todo el país. Con ese panorama no tengo una idea clara de lo que hubiese sido un país presidido por Massa. Lo que sí entiendo es que Javier Milei vino a poner un freno a toda esta desidia económica que nos está llevando a una situación catastrófica, que ya se estaba volviendo costumbre para los argentinos y que nos ha llevado a un nivel de pobreza insólito.

Entendemos que la situación económica es muy grave, los precios suben diariamente, tienden a acomodarse, esas son las expectativas del mercado y nosotros intentamos, de alguna manera, implementar nuestro modelo económico para que esto no siga sucediendo en Argentina, en donde se eliminen los controles de precios, donde haya una libertad económica y en donde las industrias tengan posibilidad de invertir y desarrollarse, en donde los argentinos vuelvan a recuperar el poder adquisitivo que fuimos perdiendo durante los últimos años, porque si uno se pone a analizar la situación económica, en el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina perdió el 22% del poder adquisitivo entre sus trabajadores, y en el gobierno de Alberto Fernández perdió un 9%. Eso nos demuestra que en los últimos 8 años la crisis se viene agudizando.

Claudio Mardones: Si no me equivoco usted está por partir a Buenos Aires para poder estar en el plenario que arranca hoy a la tarde en la Cámara de Diputados.

Exactamente, de hecho, estoy en el aeropuerto de San Luis para volar hacia Buenos Aires.

El rol que tendrá el Congreso

CM: No pierdo de vista que usted ha sido una de las voces que ha planteado la incomodidad que han vivido en LLA por enterarse casi por los medios de los alcances tanto del DNU como del proyecto de ley ómnibus. ¿Se va a abrir una instancia de negociación? Entiendo que además usted es una de las figuras que ha escuchado parte de los planteos de aliados y de opositores. ¿Cómo cree que se va a desarrollar ese espacio de negociación?

Sí, seguramente va a haber negociaciones. Sé que desde mi espacio la palabra “negociación” es una palabra que incomoda, pero yo siempre digo que las negociaciones empiezan a la mañana temprano cuando uno se levanta en la familia y luego continúan durante todo el día y más en estos ámbitos. Las negociaciones son las que nos dan la posibilidad de desarrollar diplomacia y la diplomacia es lo que nos impide tener cada vez más guerras. No es malo negociar con lo opositores, sabemos y somos conscientes de que hemos obtenido el 57% de los votos en el balotaje, pero venimos de una elección general de 30 puntos, no representamos al 100% de la ciudadanía. Por lo cual, la ciudadanía y nosotros, encarando esta nueva política, necesitamos hacer negociaciones sin dejar nuestras ideas de lado. Todo lo que mejore el proceso de desarrollo de las leyes que hemos enviado al Congreso va a ser bienvenido porque entendemos que no somos los dueños de la única verdad y del otro lado hay personas que entienden y comprenden. Nosotros entendemos que para lograr nuestros objetivos debemos consensuar con el arco opositor que nos apoya. Si bien nosotros somos el oficialismo, del otro lado hay un arco opositor de casi 90 diputados con los cuales tenemos que tener diálogo e intentar entender sus puntos de vista siempre intentando imponer, de alguna manera, la idea de terminar con el sistema corporativo que hay en Argentina. Negociaciones va a haber continuamente.

Claudio Mardones: El proyecto de ley que comienza a tratarse hoy tiene 664 artículos, pero el artículo 654 plantea la ratificación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70-23. ¿Esto activa que se pueda discutir el DNU en el marco del debate del proyecto de ley?

En el artículo 654 del proyecto de ley está incluida la aprobación del DNU. Si está dentro de la ley ómnibus es para ser tratado.

CM: Esto implicaría que todo el debate en torno al futuro del DNU quede abstracto. Corre el tiempo, todavía no hay señales de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y si lo toma el debate legislativo algunos especulan que incluso el Gobierno podría retirar el decreto y que incluso parte de la discusión jurídica quedaría abstracta, porque todo sería canalizado a través del debate legislativo con fuerza de ley. ¿Usted lo ve así?

No creo que el Poder Legislativo retire el DNU, creo que lo vamos a tratar. Entiendo que la situación jurídica de lo que he arremetido la CGT tiene que ver con esto de imposibilitar el tratamiento de las reformas laborales dentro del DNU que, en lo particular y en lo individual, como diputado nacional, yo venía diciendo que para mí no era conveniente introducir temas de materia de reformas laborales dentro del DNU. Creo que nos tenemos que enfocar en la materia económica, que es lo que Milei necesita para poner en funcionamiento su modelo y que las cosas empiecen a funcionar de otra manera. Por otro lado, quiero agradecer por el espacio que me dan en este medio, porque lo importante es llegar a la sociedad argentina y llevar una tranquilidad junto a un mensaje de fe y esperanza, es la primera vez que uno puede pasar por el Congreso y ver las luces encendidas, porque estamos trabajando para poner la Argentina en funcionamiento y que los argentinos tengan un mejor estilo de vida.

