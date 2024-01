Germán Garavano apoyó el decreto del nuevo gobierno, pero sostuvo que podría haber sido más específico para lograr un debate más fundamentado. Además, defendió la propuesta de shock de Milei, ya que es necesaria frente a la situación actual del país en cuanto a inflación e inseguridad. “El Presidente tiene que enfrentarse a ese fuego que ya está prendido y nos está quemando a todos”, señaló el ex fiscal general en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

German Garavano es abogado y consultor de la reforma judicial. Se desempeñó como ministro de Justicia y Derechos Humanos de la República de 2015 a 2019, fue fiscal general en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2007 y 2014, consejero suplente del Consejo de la Magistratura de la Nación.

¿Cuál es tu balance del fallo absolutorio de la causa "Mesa Judicial"?

Es una resolución judicial que, como todo en Argentina, llevó mucho tiempo. Es una investigación que llevó casi cuatro años, para investigar hechos bastante poco verosímiles, lamentablemente, y la verdad que una alegría que finalmente, al menos en esta primera instancia, termine esta situación. Vamos a ver después, tiene que resolver la Cámara en un futuro. La verdad es que era una causa bastante tirada de los pelos, bastante llamativa, pese a que tuvo bastante fama, en cuanto a cuáles eran realmente los hechos que se pretendían investigar y demás, y creo que la jueza ha hecho una buena resolución poniéndole fin a claramente algo que no tenía ningún sentido.

La mayoría de la audiencia asocia esta causa a la que tuvo más visibilidad que llevó a cabo Servini de Cubría y que tenía a Rodríguez Simón con orden de detención en una causa de extorsión de los empresarios del Grupo Indalo. ¿Cómo se relaciona este fallo con el otro? ¿Explica que en el otro también podría haber la misma resolución o son cosas distintas?

No, son cosas totalmente separadas. Hubo mucha confusión. En su momento, yo creo que un sector del kirchnerismo desplegó una doble estrategia que tenía que ver con tratar de igualar la administración del presidente Macri, en términos de corrupción, a lo que habían sido las administraciones kirchneristas, en forma de generar como un paralelo entre ambos expresidentes en esta temática. Y la otra estrategia fue tratar de presentar la presunta existencia de persecuciones o de ciertas maniobras sobre las causas que tenían los funcionarios kirchneristas. Estas causas de algún modo nacen desde esa lógica. Después esta causa queda sobre hechos realmente muy triviales que tienen que ver centralmente con algunas quejas de algunos jueces laborales, hoy que se discute lo del DNU, y alguna cuestión marginal respecto de la renuncia de la ex procuradora Gils Carbó.

Y la otra causa, que es la que tuvo más difusión porque se ordenaron ya sí medidas y declaraciones indagatorias e incluso se llegó a procesar a algunas personas es, como bien vos decís, la que impulsaron con una querella Cristóbal López y Fabián de Sousa. También yo creo tratando de mejorar su situación procesal en las causas que ellos tenían vinculadas a las defraudaciones a la administración pública en las que, finalmente, por ahora tienen una solución, entiendo, por beneficio de la duda, y en la que ha sido condenado Ricardo Echegaray.

Entonces, son dos causas distintas pero que nacen en un momento similar y con la misma lógica de tratar de usar procesos penales para mejorar la situación procesal en otros procesos penales que involucraban generalmente a los denunciantes o gente cercana a los denunciantes. Se tardaron cuatro años, yo creo que ya es momento de todas las causas que se iniciaron con esta estrategia, que la verdad es que ninguna de ellas tiene mayor sustento, vayan terminando y por eso creo que es una buena resolución la de la jueza Capuchetti en este caso

Si hubieran venido a vos en diciembre de 2015, siendo ministro de Justicia, con la idea de un DNU como el que presentó el gobierno de Milei, ¿qué hubieras aconsejado hacer?

Nosotros tuvimos situaciones parecidas, la crisis era menor. Nosotros en 2015 pensábamos que no se podía ir a estar peor y hoy llegamos a este 2024 estando mucho peor que en el 2015. En aquel momento dictamos varios DNUs. De hecho el Ministerio de Justicia impulsó varios DNUs por situaciones urgentes que debían ser resueltas. Lo que hicimos fue dictar varios DNUs sobre cada una de estas situaciones urgentes que tuvimos que resolver en aquel momento.

¿Cuántos en total dictaste entre diciembre y enero?

Los de Justicia fueron dos o tres, creo que globalmente los del gobierno fueron cinco, por ahí.

Yo recuerdo poco. Acá tenés uno que son 360.

Sí, eran muy puntuales. A ver, yo creo que el DNU va en la dirección correcta, está justificada la emergencia. Estamos en una situación realmente crítica, final. Yo voy al supermercado, voy a la estación de servicio, los precios están en una disparada, la situación es realmente muy delicada, hay mucha gente pasándola muy mal. Creo que eso justifica el dictado de un DNU de emergencia. Ahora la pregunta es si tenía que ser tan extenso, si tenía que ser solo uno o debían ser muchos, si algunas cosas deberían estar incluidas en este DNU o no. Eso es de algún modo lo que está empezando a dilucidar la Justicia y lo que va a tener que también dilucidar el Congreso en las próximas semanas.

Rodolfo Barra sostuvo que deberían haber sido varios DNU y no solo uno. ¿Vos darías el mismo consejo que él?

Yo hubiera dado el mismo consejo, sí. La verdad es que, que hubieran sido varios para poder también discutir cada uno y fundamentar también cada uno de esos DNU con la debida sustancia. Cuando uno los divide probablemente haya cosas que no eran tan urgentes y que hubieran quedado para la ley, entonces no hubiera sido tampoco tan extenso. Sí me parece importante el mensaje en términos de cambio de época y de la necesidad de que Argentina se desregule, de algún modo, se frenen algunos avances corporativos que ha habido, que en definitiva yo creo que nos afectan a todos. Me parece que eso es muy positivo y por eso creo que hay que acompañar al nuevo gobierno en este avance normativo, tratando de emprolijar, de mejorar y priorizando aquellas cosas que realmente son cruciales para que la situación económica empiece a revertirse.

Claudio Mardones: ¿Está de acuerdo con la estrategia del shock?

Sí, creo que, lamentablemente, yo siempre he sido muy de gradualismo, hoy la situación económica y social del país no resiste otro camino que tomar medidas de suma urgencia. Creo que muchas veces lamentablemente minimizamos la situación, yo lo veo desde el punto de vista como cualquier ciudadano que paga sus cuentas y sus gastos, y después también siguiendo con mucha preocupación el impacto que tiene esta situación crítica que ya lleva muchísimos meses, por lo menos más de un año, en un factor, que también lo sufrimos todos los argentinos, que es el tema de la inseguridad.

Nosotros, este tipo de situaciones que generan profundas desigualdades, que es lo que venimos viviendo hace ya digo más de un año, lo que provoca es un incremento del delito, probablemente de un delito violento y consolida la situación de organizaciones criminales como las que vemos en Rosario, pero también en la provincia de Buenos Aires y en algunos conurbanos de varias ciudades grandes del país. Entonces me parece que es necesario realmente enfrentar este fenómeno lo más rápido que se pueda. Ojalá tenga éxito el Presidente, ojalá se logre reducir la escalada de la inflación y empecemos a salir de este pozo muy profundo en el que estamos.

CM: ¿El gradualismo, que fue la discusión originaria del gobierno de Mauricio Macri, fue un error?

Era otra época. Yo creo que esta crisis, lamentablemente, es mucho peor de la que recibimos nosotros siendo gobierno. Lamentablemente, si bien en aquel momento tampoco había reservas, ahora son negativas. En aquel momento había una inflación alta, ahora es muchísimo más alta. En ese momento había mucha pobreza, ahora hay mucha más pobreza asociada a la desigualdad. Yo creo que esta situación realmente, incluso los gastos finales que hizo la conducta fiscal que tuvo el gobierno en el periodo electoral, de algún modo fue echarle nafta a una situación muy complicada. Y hoy el Presidente tiene que enfrentarse a ese fuego que ya está prendido y nos está quemando a todos.

