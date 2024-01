El ministro de Bioagroindustria de la Provincia, Sergio Busso, aseguró que el apoyo a la administración de Javier Milei es sin “sacrificar las banderas o los postulados que los cordobeses tenemos, sobre todo en materia de biocombustibles y de retenciones”.

El funcionario provincial contó a El Doce que durante la reunión con el ministro del Interior, Guillermo Francos, mostró su preocupación por los cambios impulsados por la ley Ómnibus y el DNU en lo referido a biocombustibles y retenciones.

Tras las críticas de Llaryora al gobierno por la política agroindustrial, Francos recibió a dos ministros

Encuentro

Además afirmó que en ese encuentro Francos le transmitió que “estaban dispuestos a hacer los cambios que nosotros estábamos solicitando”. “Creo que es un primer paso. Me parece que se abre una enorme oportunidad”, agregó en declaraciones al canal cordobés.

“Siempre el gobernador (Martín Llaryora) ha sido muy claro en tratar de darle gobernabilidad y apoyar las cuestiones que el gobierno nacional necesita para salir de esta crisis, tener gobernabilidad y empezar a andar en una economía mucho más estable con un horizonte mucho más previsible”, sostuvo Busso.

Y luego añadió: “Eso nunca tuvo en duda. Lo que sí también dijo el gobernador Llaryora y lo repetimos nosotros es que este apoyo no estaba absolutamente en sacrificar las banderas o los postulados que los cordobeses tenemos sobre todo en materia de biocombustibles y en materia de retenciones”.

El ministro señaló que son “dos temas” que fueron planteados. “Creo que en definitiva se puede trabajar, se puede consensuar y se pueden generar políticas que realmente vayan en el sentido de defender los intereses de nuestra Córdoba”, enfatizó.

Tensión entre Córdoba y Nación por la "Ley Ómnibus" de biocombustibles: “Es un lobby de las petroleras”

Retenciones

“Las retenciones no son buenas. No es bueno que se penalice la producción. Necesitamos estimular e incentivar la producción, no penalizarla”, expresó Busso.

“Pero también sabemos que estamos en una situación complicada y por lo tanto los mismo productores están planteando que están dispuestos a hacer el esfuerzo”, aclaró.

Elogios

“Hace rato que no encontrábamos del lado del Gobierno una escucha importante. Cinco provincias nos sentamos con el ministro del Interior, con el secretario de Agricultura, con la gente de Energía y pudimos plantear nuestras propuestas, nuestros reclamos, nuestras ideas, nuestras alternativas”, recalcó Busso.