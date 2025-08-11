Hackearon las redes sociales de Epec: piden desestimar las publicaciones

El vocero de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), Alfredo Camponovo, confirmó que las redes sociales de la compañía fueron hackeadas.

Hackeo a EPEC

"El fin de semana nos dimos con la novedad de que nos habían hackeado las cuentas de redes sociales. Algunas las pudimos recuperar, como por ejemplo X, donde rápidamente pudimos cambiar la clave y de esta forma recuperar el mando de la cuenta", explicó el funcionario.

"Pero en otras, como por ejemplo Instagram, no. Porque estos hackers lo que han hecho han cambiado incluso los teléfonos de contacto, por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de operar la red. No podemos ni siquiera bajar la cuenta, eliminarla, tampoco lo podemos hacer en este momento", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Además señaló que "se está trabajando, obviamente, en contacto con la gente de Meta, que es la propietaria de todas estas redes, tanto Instagram como Facebook, como Whatsapp".

"Desestimen cualquier información"

"Lo primero es pedirle a los usuarios que desestimen cualquier información, cualquier cuestión relacionada a Epec que venga publicada en Instagram porque no tenemos el mando de esa cuenta", solicitó Camponovo.

"O sea lo que está publicado ahí no sale desde Epec. Es de un tercero que obviamente no tenemos ni idea quién es ni con qué objetivo lo han hecho. Han hecho alguna otra publicación relacionada al trading, de esta cuestión del negocio digamos digital online con bitcoins y demás, y ahora publicaron estas chicas desfilando", aclaró el vocero de la empresa.

"Tuvimos un contacto durante el fin de semana con la gente de Meta. Nos pidieron 72 horas para poder analizar el caso y tomar una determinación. Se imaginan ustedes que en 72 horas para nosotros el perjuicio es muy importante porque puede salir cualquier tipo de publicación en esa cuenta que hasta el fin de semana era nuestra", precisó Camponovo.

Por último le pidió a los usuarios y clientes de Epec que desestimen "cualquier publicación que salga en Instagram o en Facebook". "X es confiable hasta el momento porque hemos recuperado el mando. Si no es por X que utilicen las otras vías, el 0800 777 0000 que es nuestro canal digamos de voz en el que también pueden comunicarse por cualquier consulta o las consultas que puedan hacer a través de la aplicación en los celulares o el mail a través de la web. Son las alternativas que tenemos hoy", concluyó.