Llaryora informó que el próximo viernes 15 los jubilados cobrarán el bono de $100 mil

El gobernador Martín Llaryora informó que los jubilados provinciales cobrarán el bono de $100.000 el próximo viernes 15 de agosto.

Córdoba: cinco detenidos en una semana por provocar incendios

Bono de 100 mil pesos

El beneficio alcanza a los jubilados que perciben haberes de hasta $1.300.000, precisa un comunicado oficial.

Este bono complementario y no contributivo se suma al incremento otorgado en julio del 84,21% en el haber mínimo jubilatorio, que lo elevó de $380.000 a $700.000 mensuales.

"Recursos propios"

"El refuerzo se financia con recursos propios, obtenidos a partir del reclamo que la Provincia llevó adelante ante la Corte Suprema para recuperar fondos previsionales y se mantendrá mientras Nación siga enviando esos recursos que por ley le corresponden a Córdoba", aclara el documento oficial.

"Con esta medida, el Gobierno provincial reafirma su compromiso de mejorar el ingreso de los beneficiarios que menos ganan, consolidando a Córdoba entre las provincias con haberes mínimos más altos del país", concluye el comunicado.

Porteños seducidos por los inmuebles cordobeses: el metro cuadrado vale casi la mitad que en Buenos Aires

Aclaración

El bono estará disponible desde el viernes 15 de agosto para poder ser extraído por cajero automático. Quienes deseen retirar por ventanilla deberán esperar hasta el lunes 18 ya que el viernes 15 es un día no laborable y no abrirán los bancos.