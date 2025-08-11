Córdoba: cinco detenidos en una semana por provocar incendios

La Patrulla Rural de la Policía de Córdoba detuvo a un hombre de 69 años en cercanías de la ciudad de Coronel Moldes por prender fuego sobre pastizales lo que produjo un foco de incendio que afectó alrededor de tres hectáreas.

Incendio en Coronel Moldes

El fuego, que alcanzó árboles, alambrado, postes, tendido eléctrico y un silo bolsa de soja, fue contenido por los bomberos voluntarios.

Detenidos

El hombre fue trasladado a la comisaría local y puesto a disposición de la Justicia, informó el Ministerio de Seguridad de Córdoba.

Así en menos de una semana, este es el quinto detenido por iniciar fuego, bajo riesgo de propagación y generación de incendios forestales.

Un hombre fue aprehendido el 6 de agosto en la localidad de Simbolar (Totoral) y otros tres hombres resultaron aprehendidos en la localidad de Villa Valeria (General Roca), también por prender fuego de "manera irresponsable en zona rural", señalaron fuentes del ministerio.

Teléfonos

Si ves humo o fuego, llamá:

* 0 800 38346 (FUEGO) – Call Center de Defensa Civil

* 100 – Bomberos Voluntarios

* 911 – Policía de Córdoba

Desde el 2 de junio y hasta el 31 de diciembre rige en Córdoba el estado de alerta ambiental por riesgo de incendios en todo el territorio provincial.