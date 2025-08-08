"Especuló con la prescripción": dura acusación contra fiscal anticorrupción por caso Oscar González

Al declararse incompetente para continuar la investigación contra el exlegislador Oscar González por presunto falseamiento y omisión de datos en sus declaraciones juradas, después de casi tres años de tramitación, el fiscal anticorrupción Franco Mondino quedó bajo la lupa. La causa fue derivada a la Justicia Federal, donde el fiscal Maximiliano Hairabedian confirmó que se sumará a la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos que ya se encuentra en curso.

La decisión generó fuertes críticas de la legisladora provincial Luciana Echevarría (MST-FITU), quien presentó la denuncia original en diciembre de 2022. "Después de casi tres años de no hacer prácticamente nada, Mondino se declara incompetente para investigar mi denuncia y, aunque reconoce las irregularidades, ni siquiera lo llamó a indagatoria especulando con la prescripción de la causa", declaró la legisladora en una entrevista en Radio Continental Córdoba.

Oscar González acusado de corrupción: qué dice la denuncia de la legisladora Luciana Echevarría

Echevarría consideró que la demora responde a una estrategia para garantizar impunidad. "Mondino explicita algo que ya sabemos: que claramente es incompetente, aunque nos gustaría que solo sea eso y no justamente lo que nosotros venimos denunciando, de que es un operador que tiene el gobierno provincial para garantizar directamente impunidad", sostuvo.

Las irregularidades detectadas

El fiscal Mondino elaboró un informe donde manifiesta "las graves irregularidades en todas las declaraciones juradas, no solamente la que nosotros adjuntamos en la denuncia original, sino incluso va para atrás en los años y detecta todas las incongruencias de esta declaración jurada", explicó Echevarría.

Por su parte, el fiscal federal Hairabedian detalló que "hay en las declaraciones juradas datos que no se condicen con la realidad, tanto en lo que tienen que ver con los bienes como así también con la valuación de esos bienes". El funcionario precisó que "hay valuaciones fiscales declaradas que están notoriamente por debajo de la valuación fiscal, que de por sí ya las valuaciones fiscales generalmente son más bajas que la de mercado".

La investigación federal incluye "el patrimonio sospechado que se compone de terrenos, de lotes y departamentos y casas", según Hairabedian, quien ordenó medidas cautelares que impiden la libre disponibilidad de los bienes de González.

Críticas al sistema institucional

La legisladora extendió sus cuestionamientos a todo el sistema de control anticorrupción provincial. "Todos estos mecanismos institucionales que supuestamente tienen que garantizar el control del poder están completamente viciados", afirmó en el programa Última Pregunta.

Echevarría presentó un jurado de enjuiciamiento contra Mondino en febrero, "justamente por no cumplir con sus funciones, y ni lo miraron". La legisladora considera que "el Fuero Anticorrupción sirvió durante todos estos años para frenar todas las causas" y propone su eliminación directa.

"Es demasiado evidente que la única función del Fuero Anticorrupción es garantizar la impunidad de los poderosos", concluyó Echevarría, quien también cuestionó el silencio de "los principales espacios opositores" durante todo el proceso contra Oscar González.