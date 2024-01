Julio Bárbaro: "Nadie quiere volver al kirchnerismo"

En el centro de las reformas que planteó el Presidente Javier Milei en distintos sectores de la economía y política argentina, muchas de las críticas se basaron en decir que los decretos eran inconstitucionales o que iban en contra de la democracia, por lo cual, para tener un mejor panorama sobre esta situación, este medio le consultó al analista político y ex miembro de la Cámara de Diputados, Julio Bárbaro.

“El Gobierno que fue votado, y hay mucha esperanza de la gente, cuando habla de 100 años está cuestionando a Hirigoyen y la democracia”, comentó Julio Bárbaro. “Yo vivía en una sociedad en la que me eduqué, donde no había deuda externa, inseguridad y nadie necesitaba un subsidio”, agregó.

El inicio de la “destrucción” en Argentina se ubica desde 1976

Posteriormente, Bárbaro planteó: “El país está destruido desde el ´76 para acá, cuando el Gobierno va a 100 años, el detalle que están cuestionando es la democracia”. Luego, manifestó que, “cuando atacan al radicalismo y al peronismo, se instalan en el lugar de los grandes empresarios. La conciencia en los que votaron a Milei es que la casta eran ellos, los pobres”.

La postura de no regresar al kirchnerismo

“Hay una cosa que está clara y es que nadie quiere volver al kirchnerismo”, sostuvo el entrevistado. “El kirchnerismo no es la oposición, pero la Argentina, a diferencia de Brasil que tienen un destino claro, no tiene rumbo y este Gobierno plantea reformular como la destrucción de estos logros”, completó.

Democracia: algo que no tiene este Gobierno

Por otro lado, el analista político señaló: “Este Gobierno si hay algo que no tiene es democracia, que es diálogo, duda, sabiduría, es reaccionar en cada momento según la coyuntura”. Sobre la misma línea, remarcó que, “el dogma no es democratico ni en el marxismo ni en el liberalismo. Mezclar el fondo de las artes con las leyes laborales no es democracia, es un autoritarismo desmesurado y sin sentido, que no tiene conciencia de la historia”.

“Estoy convencido de que la mayoría de la sociedad votó en contra del kirchnerismo, huyó de aquello que no lo quería más y ese odio se convierte en el voto a Javier Milei”, dijo Bárbaro. A modo de cierre, expresó: “Me sorprende que crean que dialogar es ceder, dialogar es hacer política”.