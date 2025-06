La detención de Cristina Fernández de Kirchner sacudió el tablero político argentino de cara a las elecciones, sobre todo en lo que se refiere al futuro del peronismo y el ascenso del partido libertario. En este sentido, este medio se contactó con el analista político, Hernán Madera.

“Por ahora el peronismo no tiene reemplazo, el peronismo no está surgiendo lo que lo reemplace. Eso se puede demorar años, eso puede demorar varias elecciones”, afirmó Hernán Madera. Mientras tanto, destacó que en el oficialismo reina el entusiasmo: “Del lado de los liberales festejan, no pueden estar más contentos. Si va a insistir con Cristina, va a insistir con una figura que tiene entre 50, 60, en algunos lugares 65% de imagen negativa”.

La herencia política de Cristina Kirchner

Según desarrolló, la maniobra de Cristina Kirchner es clara pero velada: “Cristina es una persona sutil, está tratando de dejarle su herencia política a su hijo Máximo Kirchner y lo tiene que hacer de la forma más sutil posible”. En este sentido, anticipó: “Que no sorprenda para nada que lo metan, casi en silencio total, pero el 19 de julio el candidato en la tercera sección es Máximo Kirchner y mi candidato a gobernador, en 2027, es Máximo Kirchner”.

Por otro lado, Madera resaltó que la estrategia sería condicionar al resto del peronismo: “Cristina, ¿qué va a decir? Denme el candidato a gobernador en la provincia y yo no les presento lista a ustedes en el interior del país, porque los números están finitos para todos los peronismos”.

¿Existe un hartazgo electoral con la figura de Cristina Kirchner?

También advirtió sobre el hartazgo electoral con la figura de Cristina Kirchner: “Vos hacés una manifestación masiva, lo que da la impresión es que vos estás insistiendo con una propuesta que se rechazó”.

En cuanto a la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, el analista político expresó: “La justicia lo debería haber demorado pero no proscripto, ella representó al país por ocho años como presidenta, como primera dama. Es como injusta la detención”. Aunque aclaró que, “está detenida y esto muestra la epifanía que está viviendo el peronismo”.

A su vez, destacó que la caída del kirchnerismo explica mucho más que el ascenso libertario: “El primer ítem de la argentina política económica hoy no es el ascenso libertario, es el sol peronista que se está apagando”.