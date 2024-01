Día 30: se acaba el tiempo

Tanto Milei como Marra, Espert, Mondino y Adorni, en diferentes declaraciones, afirmaron que la oposición en el Congreso con sus debates y dilaciones genera el riesgo de una hiperinflación. Según los funcionarios del Gobierno, “no hay tiempo”. De esta manera, el oficialismo busca condicionar a la oposición, explicó Jorge Fontevecchia en el inicio de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del martes 9 de enero.

Es célebre el comentario de San Agustín acerca del tiempo: “Cuando no me preguntan, sé qué es; en cambio, cuando me lo preguntan, no puedo contestar con precisión”. La dimensión temporal ayer apareció con fuerza en el discurso del gobierno, como un elemento condicionante y determinador de la estrategia de la discusión parlamentaria que hoy comienza sobre la Ley Ómnibus y el DNU 70/23.

En el siglo XVIII, Friedrich Nietzsche expresó que “no hay hechos, sólo hay interpretaciones” y, en parte, esta frase puede explicar la política del Gobierno en esta semana: echarle culpas al Congreso cuando probablemente la responsabilidad sea del propio Gobierno, que perdió 20 días para llamar a extraordinarias en diciembre.

Los tiempos del Congreso, ¿la excusa del Gobierno o un real riesgo de una hiper?

Milei sostuvo que las dilaciones en el Congreso, con los tiempos que se tardan en discutir las iniciativas de la Ley Ómnibus y el DNU, aumentan el riesgo de una hiperinflación. Al ya conocido “no hay plata” se sumó ayer el “no hay tiempo”, siendo el mensaje cifrado “hay que hacer todo lo que nosotros decimos o se viene la hiper”.

Algunos economistas piensan que el plan económico está pésimamente realizado, que no es verdad que la Argentina esté yendo a una hiper, que hubiera tenido 45% de inflación y gracias a la nueva gestión bajó a menos de 30% ni que las leliqs son el principal problema. El tiempo dirá si la economía se logrará estabilizar con los menores costos sociales posibles.

Javier Milei: “Estamos abocados a terminar con la hiperinflación”

Precisamente este “no hay tiempo” parece corroborarse con el aumento del dólar. Ayer el dólar contado con liquidación quedó por encima de los 1200 pesos y el dólar Mep superó los 1140 pesos.. El oficialismo utiliza el aumento del dólar, como lo haría un luchador de judo, utilizando la fuerza del rival para instalar la idea de que es culpa del Congreso.

El Gobierno se afirma detrás de la idea de que las objeciones que el Parlamento pone a sus planteos de transformar toda la estructura productiva y política del país en dos leyes que se discutan de manera exprés, están generando un descalabro en la economía que puede terminar en una hiperinflación.

Sergio Chouza: "Estamos en un proceso de hiperinflación con una altísima inercia"

Carlos Menem asumió la presidencia, el principal opositor Raúl Alfonsín manifestaba que no querían ponerle trabas al nuevo gobierno pero, a su vez, ponía límites: “El hecho de que haya ganado las elecciones no le permite hacer lo que quiera”.

Los estoicos también pensaban que uno no sufre por los acontecimientos que le suceden, si no por el sentido que se les da. En una reinterpretación de este postulado, podríamos decir que Milei sugiere que la gente sufre aún más el ajuste por culpa de la oposición y no por culpa de su propia gestión. Cómo dijo el ex asesor del libertario, Carlos Rodríguez, “sufrir hay que sufrir”.

La evolución del salario real desde el 2015

Mientras tanto, la caída del poder adquisitivo de los trabajadores durante este mes de gobierno es inédita. La evolución de la misma en los últimos tres gobiernos marca que en la administración de Alberto Fernández se mantuvo más o menos pareja; con Macri cayó un 15% a lo largo de sus 4 años de mandato; y, en estos 30 días con Milei, bajó un 13%.

Vale mencionar que los datos grafican sólo a los trabajadores en blanco registrados, es decir, aquellos que tienen sindicatos y paritarias. Ahora bien, los trabajadores no registrados perdieron entre 2019 y 2023, perdieron el 44% de su salario real y eso explica la mayor cantidad de votos del sector más bajo de la sociedad que fueron a Milei.

Un peronista al ver este cuadro, diría: “la única verdad es la realidad”, pero en la política las cosas suelen ser mucho más complejas: si se traslada el contenido de este gráfico a la opinión de la sociedad y a su voto, el Gobierno de Milei debiera ser impopular y minoritario y el gobierno de Macri debería haberse ido con un porcentaje insignificante de votos.

Evolución del poder adquisitivo desde el 2015

Sin embargo, Milei conserva todavía valores altos de imagen positiva, aunque ha retrocedido y Macri se fue del Gobierno con un 41% de los votos en primera vuelta, bastante más que lo obtuvieron Javier Milei y Sergio Massa en esa instancia.

Vale la reflexión de la diferencia entre la legitimidad y la legalidad. Desde la reforma constitucional de 1994, sin la implementación del balotaje, Néstor Kirchner no hubiera sido presidente, sino Menem; en 2015, Daniel Scioli hubiera tomado el gobierno en lugar de Macri y, finalmente, Massa hubiera gobernado en estas últimas elecciones.

En ese sentido, quien gana en un balotaje tiene que ser consciente que los votos en la primera vuelta son los que constituyen la cantidad de representantes en el Congreso, por tanto, allí también hay legitimidad.

Aldo Abram: “El objetivo de Javier Milei es terminar su primer periodo de Gobierno con una dolarización”

La economía es un factor decisivo en el apoyo de la sociedad a un político, pero también está la interpretación que se le da a esa economía. Antonio Gramsci dijo que “todo hombre es un filósofo”, en el sentido de que cada persona tiene una visión del mundo, un conjunto de valores e ideas en las que cree y defiende.

Esto despierta la incógnita acerca de si Javier Milei podrá penetrar en la mayoría, o por lo menos primera minoría, del pensamiento filosófico que vive en cada uno de los argentinos para convencerlos de que esta pérdida no es culpa de su gestión. ¿O se impondrá la evidencia de que a medida que pasan los meses de gestión de este gobierno, se tiene menos ingresos y los indicadores económicos están peor?

La inflación en el ojo de tormenta económica

Hay economistas que tienen otras interpretaciones alrededor del aumento de la inflación y la suba del dólar. Por caso, Juan Carlos de Pablo expresó que lo que dijo Adorni de la tasa de inflación en torno al 30% es una insensatez. “Según FIEL fue de 22,8% y para C&T Consultores fue de 23,4%, así que el Gobierno debería hacer mediciones más certeras, no sólo ‘en torno a’”.

De esta idea se desprende la intención del oficialismo de que la inflación sea la más alta posible, ya que cuando se comparen 2024 y 2023, si diciembre de este último año es muy alto, se asumirá que fue correspondiente a Alberto Fernández aunque no haya sido así.

En relación a las previsiones sobre el número de la inflación de diciembre, el Presidente tuvo declaraciones bastante polémicas en su última entrevista en Radio Mitre: “Si logramos bajar del 45% al 30% tienen que sacarlo a pasear en andas a Caputo porque es un numerazo por cómo veníamos”.

Martín Guzmán, ex ministro de Economía

La realidad es que la inflación venía en el ritmo de 150% anual y no de 4500% como afirma Milei, además de que la inflación en el último mes del año aumentó muy por arriba porque hubo una devaluación de 120%, por lo tanto. no se debería anualizar esa cifra. Es decir, son parte de sus ya habituales interpretaciones matemáticas abstrusas.

Diego Giacomini, economista liberal y coautor de varios libros de Javier Milei, apuntó contra el plan económico de Caputo: "Es perverso y está mal hecho". Además, lo diferenció de los ideales del liberalismo y de la Escuela Austriaca, “es un conservadurismo rancio donde el poder político y económico están asociados y moralmente en complicidad solidaria”.

La búsqueda detrás de la dolarización

El ex ministro de Economía, Martín Guzmán, también dio su parecer sobre la evolución inflacionaria en Radio con Vos. "El piso de la inflación mensual se va a parecer a las tasas más altas del gobierno anterior". Además, explicó que el bono en dólares emitido por el Gobierno llamado Bopreal es un intento por transformar los pasivos remunerados, es decir, las leliqs del Banco central en pasivos en dólares.

A su vez, planteó que el Gobierno “ya comenzó la dolarización” porque se crea la inflación para ir licuando la economía argentina y, de esta forma, hacer más fácil una dolarización: "Si dolarizan la economía significa que se abandona el partido del desarrollo". Así, se abre el interrogante: ¿quiere el gobierno, como diría Naomi Klein en la teoría del shock, una catástrofe económica que lo habilite a dolarizar?

Rodrigo Alvarez: “En el corto plazo hay pragmatismo y no dolarización”

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, brindó detalles de la importancia de la dolarización. “Cuando termine el Gobierno de Milei no hay que dejarle la puerta abierta a los mismos de siempre, que se han encargado de usar el Banco Central como un instrumento de financiación de sus carreras políticas y construcciones de poder”.

La estrategia opositora parece ser ganar tiempo y que los hechos y los precios en las góndolas hablan por sí solos. Además, pretenden hacer todo lo antes posible, planteando que no hay tiempo que perder o se viene una hiperinflación.

“Nietzsche, con muchos años de ventaja, los alertaría sobre su estrategia a los opositores y felicitaría al Gobierno, porque como se dijo al comienzo, en política “no hay hechos, sólo hay interpretaciones”, cerró el conductor de programa.

AO DC JL