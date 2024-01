Claudio Moroni, exministro de Trabajo: "Fuimos un gobierno sin oficialismo"

Claudio Moroni, ex ministro de Trabajo del Frente de Todos, aseveró que "frente a la inflación, la recuperación de los ingresos es compleja". "Pretender que los problemas de desarrollo de la Argentina son una serie de normas laborales es casi tonto", enfatizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Claudio Moroni es el ex ministro de Trabajo de la Nación de los primeros años de gestión de Alberto Fernández, entre 2019 y 2022. Previamente había sido Administrador Federal de Ingresos Públicos en 2018, administrador nacional de Seguridad Social entre 2007 y 2008, síndico general de la Nación entre 2004 y 2007, superintendente de Seguros de la Nación entre 1995 y 1998 y entre 2002 y 2004. Además, fue consultor de Seguros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), jefe de Gabinete de Asesores de la presidencia del Banco Provincia y miembro del directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior conocido por su acrónimo “BICE”.

Al comienzo de este programa colocamos dos gráficos que mostraban cómo había evolucionado el salario real en los últimos tres gobiernos: el de Mauricio Macri, el de Alberto Fernández y el mes que lleva el actual. Y allí encontramos que hubo una caída de alrededor del 15% tanto en los trabajadores formales como en los informales durante el gobierno de Macri. Durante el gobierno de Alberto, el salario de los trabajadores formales se mantuvo a lo largo de los años, pero el salario de aquellos que no tienen sindicatos ni paritarias habían perdido en los últimos cuatro años el 40%. Una conjetura plausible es que los votos de la clase baja de Milei, que son muchos, vienen de este sector, de este que casualmente no tenía paritarias. En retrospectiva, ¿ese fue el núcleo del problema de la política del gobierno de Alberto y que hizo que el oficialismo perdiera las elecciones? Es decir, ¿no había un mecanismo como sí hay con los trabajadores asalariados para que aquellos trabajadores informales tuvieran un equivalente a la inflación o la inflación siempre hace imposible que aquellos que no tengan sindicatos puedan empatarla?

Vincular los problemas o la derrota de nuestro espacio ante Javier Milei a una sola causa es bastante difícil. En la cuestión de cómo evolucionaron los distintos ingresos de los trabajadores formales e informales hay algunos problemas (y lo señalaste), como la inflación. Frente a la inflación, la recuperación de los ingresos es compleja, y la aceleración del índice inflacionario dificulta aún más.

Además, hay un problema de medición: es muy difícil con inflaciones crecientes medir bien los salarios de los informales porque los mide a dos tiempos distintos. Mientras tiene muy buen acceso a los datos de los formales, no tiene la facilidad de acceso con los informales. Con lo cual, si uno mira la nota metodológica, hay unos meses de diferencia y, con estas inflaciones, son porcentajes altos.

En primer lugar, durante la pandemia los trabajadores informales sufrieron un golpe tremendo, prácticamente se quedaron sin trabajo, no podían viajar. La realidad es que los sostuvimos con las políticas sustitutivas de ingresos, conseguimos que ninguna familia se quedara sin ingresos con distintos mecanismos: AUH, Tarjeta Alimentar, IFE, entre otras. Hasta que no empezó a recuperarse la actividad económica fue muy difícil que los trabajadores informales pudieran mejorar su ingreso, siquiera conseguir un ingreso. En el momento en el que la actividad comenzó a recuperarse, los ingresos de los informales intentaron recuperar su nivel.

No creo que hayamos perdido únicamente por un tema de ingresos, fue un conjunto de factores que quizás estamos muy cerca en el tiempo, al menos yo personalmente, como para evaluarlos correctamente porque se nos mezclan las cuestiones racionales con las emocionales. No creo en las causas únicas.

¿Cuáles serán las más importantes? Aunque se te mezcle lo racional con lo emocional.

Tuvimos un gran desorden político, la realidad es esa. Fuimos un gobierno sin oficialismo, dicho por Carlos Heller, e indirectamente por Juan Grabois. Un gobierno sin oficialismo, en una situación compleja (como fue venir de dos años de recesión de Macri, más la pandemia), es complejo. Habrá que analizarlo con más tiempo, quizás es demasiado fresco.

Me parece una buena síntesis "un gobierno sin oficialismo". ¿A qué atribuís ese gobierno sin oficialismo? ¿El responsable sería el propio gobierno, es decir, los integrantes de la alianza? ¿El presidente tenía la posibilidad de, con la lapicera, imponerse? De alguna manera, como dice mucha gente de los libertarios, que ahora hay un presidente que decide. ¿O finalmente termina siendo temerario que el presidente decida y rompa la alianza?

Hay cuestiones que no son de las personas sino que por ahí son de los tiempos. Esto lo hablamos alguna vez, de que había un ciclo tenía que terminar de cerrarse y se cerró como se pudo. No creo solamente en las responsabilidades individuales o en todo caso utilizaría la primera persona del plural, responsables somos todos. Es como un ciclo que terminó o está terminando.

El nuevo ciclo político

Interiorizando en esa mirada hegeliana, que es cierto que conversamos. ¿Qué viene ahora? Esto que está sucediendo, ¿es un interregno entre algo que está muriendo, algo que están haciendo y todavía no nació? ¿Cuál es tu propia lectura? Así como decís Alberto vino a cerrar un ciclo que comenzó en 2003, ¿qué comienza ahora?

Acá también se mezclan los deseos con análisis más objetivos. Espero que sea un interregno porque no estoy de acuerdo en casi nada de lo que está haciendo. Tenemos un momento en el que evidentemente tenemos una situación de inflación con la que es muy difícil gobernar. Por lo que aplicar un plan de estabilización era ineludible para el gobierno de cualquier signo. Ahora, pretender refundar la Argentina a los palazos y borrando todo más de un siglo de historia e instituciones es algo en lo que no estoy de acuerdo. Espero que esto sea un camino a algo nuevo. A lo mejor porque no estoy muy optimista, estoy menos hegeliano porque si fuéramos totalmente hegelianos diríamos que es un proceso ineludible en donde iremos a una síntesis. Esta síntesis, más que un proceso de equilibrio, es producto de construcción. Espero que comience a haber una construcción distinta, lo que vimos hasta el momento de la política argentina se agotó. Tenemos que pensar en una nueva síntesis, que tiene que ser construida, no es simplemente consecuencia del desarrollo histórico.

El empleo y la Ley Ómnibus

Respecto del tema específico de trabajo, tanto del DNU como de la Ley Ómnibus, y con toda tu experiencia en el área de trabajo, ¿cuál es tu balance de qué te parece que sería razonable modificar del sistema actual de la relación entre empleadores y empleados? ¿Qué de todo lo que, además, mandó el gobierno es inaceptable?

Lo que planteo es que esta simpleza de imputar la falta de crecimiento del empleo privado a las normas laborales no me convence. Somos el país de los ciclos cortos económicos, ciclos cortos y contradictorios entre sí. Luego, descubrimos que pocas veces tuvimos una moneda estable y, al no tenerla, mucho menos crédito. Pretender que los problemas de desarrollo de Argentina son una serie de normas laborales es casi tonto. Por lo tanto, esta obsesión de que la creación de empleo depende de modificar 20, 30, 40, 50 o 60 normas de Ley de Contrato de Trabajo no la comparto.

Hay un diagnóstico equivocado para comenzar. No podría estar bien la terapia si el diagnóstico es equivocado para ponerlo en términos concretos.

Argentina se debe esa síntesis de la que hablamos antes y tener un proyecto de desarrollo más o menos sostenido en el tiempo, que tenga un consenso político básico.

En Brasil, en donde yo viví, se hizo una reforma. Nunca, además, en Brasil los sindicatos tenían las leyes laborales de la fuerza. De hecho, no había fuero laboral hasta la última reforma constitucional, a fines del siglo pasado. Las reformas que se hicieron no aumentaron la cantidad de empleados, bajaron el costo laboral. ¿Puede ser que lo que esté detrás, en el fondo de la mirada del gobierno de Javier Milei y particularmente de él, es bajar el costo laboral, lo que llamamos la latinoamericanización de la Argentina y el fin del Estado de Bienestar?

Puede ser. No solamente puede ser, sino que lo declama expresamente. Todo lo que está planteando es en ese sentido. El uso de los nombres es algo que me preocupa. Esto de convertir el área de Trabajo en Capital Humano. ¿Lo estamos analizando simplemente como un factor de la producción del trabajo? ¿Nos estamos olvidando de todo lo demás? Hasta el momento, salvo que en el futuro pase otra cosa que desconocemos, sigue siendo el principal mecanismo de integración y desarrollo de las personas en la comunidad. Crear el Ministerio de Capital Humano me parece una visión muy restringida, muy economicista. No la comparto.

En cuanto a las modificaciones que plantea, hay dos motivos importantes. Es una cuestión de fondo, porque está haciendo de lado las competencias del Congreso. Decir que haya elegido un DNU a mandar un proyecto de ley es una cuestión de forma, no estoy para nada de acuerdo y me niego totalmente, es una cuestión muy de fondo. Luego, las de contenido propias de modificación del contrato de trabajo. Se habló hasta el cansancio la limitación o reducción de principio protectorio, aplicación de formas de contratos del Código Civil y Comercial de relaciones, afectación de los sujetos colectivos. Soy muy respetuoso de los sujetos colectivos laborales argentinos, o sea, en medio de la crisis no tuvimos grandes conflictos con los sindicatos, acompañaron todo los procesos necesarios como para llevar la crisis adelante. No termino de entender, más allá de algunos prejuicios, o como vos decís, que intenten bajar simplemente el costo laboral.

Reforma laboral

Claudio Mardones: Hay un elemento a tener en cuenta: hoy comienza una parte muy importante del debate de la Ley Ómnibus, a partir de las 14:00. Pero lo cierto es que el DNU, que es la otra parte de este gran debate, tiene la parte laboral suspendida y eso impacta un poco en lo que será el debate. Otros consideran que le saca una piedra de la espalda porque la discusión laboral queda casi en abstracto a partir de la decisión de la Comisión Nacional del Trabajo. Por una parte, el DNU tiene su capítulo laboral suspendido por la Justicia y, por otra parte, empieza el debate hoy. ¿Cuánto hay de ruido y cuánto realmente cree que tendrá impacto de esta reforma laboral que hasta el momento está suspendida por la Justicia?

El intento es tan burdo, tan desprolijo al meter 300 leyes en un solo DNU, y con una sola motivación. Cabe recordar que el Congreso tiene dos métodos de avalar esto porque hay un artículo en la Ley Ómnibus donde ratifica el decreto, tiene unas implicancias jurídicas bastante interesantes.

CM: ¿Qué implicancia le ve usted?

Cuando se envía el DNU a la Comisión específica, la cual solamente puede aceptarlo o rechazarlo, no puede modificarlo, en el momento que no lo incorpora a la ley, esas limitaciones no están previstas y es por eso que el Congreso es libre de tratar lo que quiera del DNU, puede ratificar una parte, ratificar otra.

CM: Separarlo en partes también.

Claro.

CM: Estamos hablando del artículo 654 del proyecto que empieza a tratarse hoy.

Ese artículo permite un tratamiento distinto del que tiene previsto la Bicameral específica. No comparto las teorías paranoicas de la política, en general, trato de no pensar en eso. Pero sí trato de pensar si esto no será simplemente una distracción porque el intento del Gobierno es burdo, lo veo casi imposible. Uno lee rápido la jurisprudencia de la Corte respecto de DNU y no veo ninguna probabilidad que la Corte, analizándolo, lo valide. Pero estamos haciendo futurología.

El ministro de Justicia y los integrantes de la Corte Suprema

CM: En ese contexto, la Corte recién se expedirá en febrero y especialmente a partir del planteo que presentó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. ¿Dónde cree que terminará esta controversia que, por una parte, genera la intervención de la Cámara Nacional del Trabajo, que rápidamente invalidó el DNU y, por otra parte, esta otra discusión que el juez de feria Enrique Lavié Pico sigue recibiendo amparos, y posiblemente se expida respecto al capítulo de la Ley de Alquileres, pero abre otro episodio también? ¿Cree que cuando la Justicia siga haciendo caer partes del DNU esto se reactivará a partir del artículo 654 del proyecto que se comienza a discutir hoy?

Dependerá de la relación de fuerza del Congreso. Ahí estamos en un tema típico de relación de fuerzas en el Congreso. Si el escenario es la discusión de una ley, muchos de los argumentos que estoy planteando, de que esto es una invasión de las competencias del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, ya no están. Si lo que hay es una discusión de una ley, ampliamente discutida y debatida en ambas cámaras, estamos en un tema de relación de fuerza en el Congreso. Después se analizará. Algunas de las normas aprobadas por el Congreso siempre están sujetas al control constitucional de la Justicia. Estamos hablando de otra instancia y otro tipo de conflicto.

CM: Es decir, ¿es posible que toda la reforma laboral que está dentro del DNU se pueda activar en la discusión de este proyecto de ley?

Está planteado específicamente en la notificación del DNU. Dependerá del Congreso.

La unificación de Ministerios

Me gustaría una opinión técnica tuya respecto de la actual estructura de Capital Humano y los cambios que hubo. Por ejemplo, el despido de Horacio Pitrau, considerado un hombre clave en la relación del Gobierno con los gremios. Una cosa es la ideología y otra es la capacidad práctica o técnica, podríamos decir de gestión. Concretamente alguien puede ser bien intencionado y no tener las experiencias para llevar adelante sus ideas o viceversa. Si estuviera mal orientado mejor que no tenga las capacidades llevadas adelante. ¿Cuál es tu visión técnica respecto de los actuales funcionarios de lo que antes era el Ministerio de Trabajo?

A muchos de ellos no los conozco. Con lo cual, prefiero no opinar. De la ministra de Capital Humano no tengo ninguna referencia ni personal ni profesional, así que evitaré hablar de las personas,

Esa unificación de ministerios los torna prácticamente inmanejables. Es juntar áreas con tal carga de distintos temas en donde no imagino cómo se maneja sin un grado muy fuerte de independencia de cada una de las secretarías. Si estamos con un grado muy fuerte de independencia de cada una de las secretarías no se ve la necesidad, más allá de una cuestión de marketing, de unificar los ministerios. No termino de entenderlo ni me imagino cómo funcionará. En su momento fue complejo cuando a mediados o al final del gobierno de Macri se unificó con Producción, algo que nunca terminó ser efectivo. Se manejaban como entidades independientes. Es un error bajar el nivel del Ministerio de Trabajo como los otros ministerios fusionados de este Ministerio de Capital Humano.

