Incertidumbre por los 160 mil beneficiarios del plan Potenciar Trabajo que viajaban al exterior

Una de las principales polémicas que se detectaron en el Ministerio de Desarrollo Social meses antes del cambio de gobierno de Alberto Fernández al de Javier Milei fue el que detectó el fiscal Guillermo Marijuan, con unos 160 mil beneficiarios del plan Potenciar Trabajo que viajaron al exterior. La nueva gestión había prometido eliminar esta polémica asignación de planes, sin embargo, sólo dieron de baja 4500 planes y el resto sigue cobrando.

Esta "inacción" sobre el caso luego de los primeros 25 días de gestión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y del secretario de Desarrollo Social, Pablo De la Torre, comenzó a generar por un lado sospechas sobre si el resto de los beneficiarios de ese listado de 160 mil son o no efectivamente legítimos beneficiarios o si hay otro tema que estaría trabajando la baja.

Lo cierto es que la semana pasada el ministerio suspendió el pago a 4588 beneficiarios, entre los que había decenas de empleados públicos de Córdoba. Mientras tanto, se calcula que estos 160 mil planes de 66 mil pesos cada uno suman algo más de 10 mil millones de pesos al mes.

Vale recordar que el escándalo se conoció bajo la gestión de Victoria Tolosa Paz en octubre, al final de su mandato en el entonces Ministerio de Desarrollo Social, y ella misma se comprometió, apenas conoció la investigación de Marijuan, a colaborar con la causa. En medio de clima electoral y con la derrota de Unión por la Patria, nunca se terminó accionando concretamente a la baja de estos planes, pero sí desde el nuevo gobierno se refirieron a este tema como uno de los compromisos que venían a terminar.

Desde el ministerio hay hermetismo sobre el tema y todavía no se sabe si acelerarán más o quedará en una simple baja del 3% de todos estos planes polémicos.

Los argumentos del fiscal Marijuan fueron que en este plan dispuesto para darle trabajo a los desempleados creado en su momento por el macrismo y continuado por el albertismo -con el manejo directo de Emilio Pérsico, a la vez líder del Movimiento Evita, es decir, desde ambos lados del mostrador- es que en un entrecruce de datos entre los beneficiarios del plan y Migraciones se encontró que viajaron al exterior 817 personas en cruceros, 29.076 en avión, 83.974 en embarcaciones, 199.977 en ómnibus, 349.835 de forma particular por auto, y los restantes 149.227 con medio de transporte que no se especificó. De los movimientos en avión, 20.832 fueron por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, 6.595 por el Aeroparque Jorge Newbery y los restantes 1.649 desde otros aeropuertos nacionales.

"Es dable inferir que este plan asistencial no resulta compatible y en consecuencia no puede ser percibido por aquellos individuos que se encuentran en condiciones económicas de realizar viajes al exterior del país. Se entiende que quienes viajaron, al menos en forma recurrente y a través de medios de transporte onerosos como resultan ser aviones y cruceros, no precisarían de ninguna contención estatal", aseguró Marijuan

"Al multiplicar este monto por todos los meses transcurridos desde, al menos, principios del año 2020 estamos hablando de una suma multimillonaria que habría perjudicado a las ya debilitadas arcas de la Nación", agregó.

