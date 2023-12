Córdoba: 194 empleados públicos cobraban el plan Potenciar Trabajo

El legislador provincial, Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal), presentó un pedido de informe en la Unicameral sobre los 194 empleados públicos de Córdoba que cobraban el plan Potenciar Trabajo.

Solicitud

“Anoticiados de la investigación de Marijuan que de algún modo involucraba a la administración pública de Córdoba hemos presentado un pedido de informe solicitando al Poder Ejecutivo que nos remita toda la información”, explicó Agrelo.

Además sostuvo que la solicitud es “a los fines de hacer el análisis de la situación, verificar que no haya más casos, asegurarnos que se vaya a fondo, y fundamentalmente hacernos de las copias de las investigaciones administrativas, los sumarios que se hayan iniciado”.

El legislador de Encuentro Vecinal quiere asegurarse “que se apliquen las sanciones en el caso de ser procedentes y sobre todo que se termine devolviendo la plata”.

“Acá lo que ha sucedido es que hay gente que se ha terminado quedando con plata que no le corresponde. Además de que se hagan las denuncias penales en el caso de que hubieran delitos, claramente porque esto es un fraude a la administración pública. La preocupación es que sean más de 194 casos”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Hipótesis

Al ser consultado sobre si existiría una supuesta connivencia de autoridades provinciales, Agrelo respondió: “Sería prematuro avanzar en una afirmación así. Ahora a mí me preocupa algo. Yo los primeros contactos que hice en la Legislatura ayer al nivel del oficialismo para obtener la aprobación en el día de hoy de este pedido de informes no obtuvo repercusión positiva”.

“Me lo van a mandar a comisión al proyecto, cuando estamos hablando de una urgencia. Es decir que pueda existir una estafa contra el erario público. Es la plata de todos los argentinos, entre ellos los cordobeses que somos el 10 por ciento de los argentinos”, añadió.

“Yo creo que acá el oficialismo tiene que mostrar un grado de colaboración para estas cosas. Esto no quiere decir que haya necesariamente connivencia, pero sí espero una mejor colaboración que la que hemos tenido hasta ahora”, precisó Agrelo.

Pedido

“Hay que saber exactamente qué pasó, quiénes fueron, cómo fue el procedimiento y qué sanciones se están aplicando. No vaya a ser que esto caiga en la oscuridad y nunca más sepamos qué pasó con esta gente”, consideró el legislador.

“Hay que ver si no hay en Córdoba un “Chocolate” Rigau como hubo en la Provincia de Buenos Aires, quién gestionaba esto desconociendo esos empleados o algunos de esos empleados esta situación de doble cobro, incompatible. No vaya a ser que suceda algo así”, concluyó.

Investigación

El fiscal federal Maximiliano Hairabedian confirmó que ayer tomó conocimiento del caso. “Por el momento sólo tenemos la denuncia de la maniobra. En el día de hoy estamos avocados a conseguir la documentación que está ya en poder de la Fiscalía federal. Queremos obtenerla para Córdoba, la documentación respalda la denuncia, quiénes son las personas que han estado cobrando ese plan y su condición de empleados públicos”, contó el funcionario judicial.

“La documentación está, pero lo primero que nos llega es la comunicación de la parte de Córdoba de esta maniobra. En el día de hoy supongo que ya vamos a tener acceso a toda la documentación con las personas que han cobrado, cuánto tiempo han cobrado, cuánto, su condición laboral, una cuestión rápida eso”, indicó

Cuándo se le preguntó si iba a solicitar información a las autoridades provinciales, quienes adujeron no tener el manejo de ese padrón, Hairabedian contestó: “Depende de cuán completo esté la documentación que ya obtuvo el fiscal Marijuan”.



Delito

“Trabajamos sobre la hipótesis del delito de defraudación calificada, que es básicamente una estafa contra la administración pública. En este caso sería contra fondos del Gobierno nacional, es un delito penal”, argumentó.

“Va a ser una parte importante de la investigación determinar la situación laboral de las personas que cobraban, no solamente la situación laboral formal sino realmente si trabajaban, dónde, si hay patrones en común, si hay personas por encima de ellos que se puedan haber beneficiado de estas maniobras. Todo va a ser parte de esta investigación”, concluyó Hairabedian.