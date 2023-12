En tándem, Llaryora y Schiaretti definen estrategia para afrontar el DNU de Milei

El gobierno de Córdoba dispuso la conformación de dos equipos para que ‘desmenucen’ el DNU que presentó Javier Milei sobre la desregulación de la economía. El texto, que contiene 83 páginas y fue elaborado, entre otros, por Federico Sturzeneger, modifica más de 300 normas, deroga la ley de alquileres y habilita la privatización de empresas, entre otras medidas.

Uno de los equipos está abocado al impacto que las medidas podrían tener de manera directa en las finanzas provinciales, mientras que el otro está centrado en cómo podrían afectados (o beneficiados) los sectores productivos.



En los próximos días, el gobernador Martín Llaryora tendrá en su escritorio las conclusiones en la que hoy trabajan técnicos de su administración a la par de los ministros, que analizan con sus equipos las implicancias del DNU.



Con el informe en la mano, Llaryora se reunirá con el exgobernador Juan Schiaretti para diseñar la estrategia que tendrá el bloque de Hacemos por Nuestro País en la Cámara de Diputados. “Juegan en tándem”, dicen cerca de Llaryora sobre la posición que adoptará Córdoba frente al DNU de Milei. “Schiaretti es un hombre de consulta permanente, pero mucho más en este caso, donde hay temas muy sensibles que pueden afectar a la economía y a las empresas cordobesas”, añade la fuente.



La posición de Llaryora y del bloque de ocho diputados que responden a Schiaretti no se modificará respecto a lo que ya dijo el gobernador en su momento y refrendó el martes pasado, tras la reunión que mantuvo con Milei: “Vamos a acompañar siempre y cuando no se vea perjudicada Córdoba”. En ese sentido, aprovechan para castigar a la oposición en Córdoba: “No nos vamos a comportar como ellos hacen acá, donde son una oposición obtusa, se oponen a todo porque sí”.



Con todo, aclaran que del bloque legislativo, Natalia de la Sota es quien puede mostrar alguna disidencia respecto a algunos puntos en particular. “Está más corrida hacia una oposición un poco más frontal a Milei, pero en algunos puntos coincidirá”, añaden dirigentes cordobesistas.

Sin embargo, la dirigente ya fijó su postura –categórica- en la red social X: “Un #Decretazo se autoimpone facultades concernientes al Congreso de la Nación. En una #ArgentinaDeRemate todo queda en manos del más fuerte. Las pymes, la industria y producción nacional, los trabajadores y los jubilados, en total desprotección. ¿Quién piensa en los más humildes?”.



Sin ir al choque, en la semana que pasó Llaryora también dejó en claro su postura luego de la audiencia con el Jefe de Estado en la que participaron todos los gobernadores y el jefe de gobierno porteño: algunas medidas deberán pasar por el Congreso y no todas podrán salir por DNU. Inclusive advirtió que “no va a alcanzar con reducir los déficits si a la par no generás una alternativa de empleo o una mirada de salida al final de este túnel”. El La Nación+ sostuvo que si no se aplican medidas para mitigar la inminente recesión, al Gobierno nacional “le van a cerrar los números, pero va a ser la paz del cementerio”.



Atento Milei

En la audiencia con el Presidente, los gobernadores le extendieron una serie de reclamos entre los que se destacó la compensación por la virtual eliminación del Impuesto a las Ganancias, un gravamen coparticipable. Una de las iniciativas que propusieron los jefes provinciales fue la de reemplazar ese financiamiento con la coparticipación del Impuesto al Cheque para evitar la reinstauración de Ganancias. “Hemos pedido que se compense, porque cuando se tomó esta decisión las provincias sufrieron un desfinanciamento”, explicó Llaryora.



En una de las entrevistas con medios de Buenos Aires, Llaryora pintó un cuadro de situación del gobierno de La Libertad Avanza y aunque se mostró dispuesto a acompañar a la gestión Milei, desnudó la realidad de los libertarios. “Milei no tiene estructura nacional y pidió que lo acompañemos para su plan. Estamos en una crisis grave con un Presidente que lleva días (de gobierno) y no tiene una fuerza política nacional, como la tuvo antes Cambiemos o el kirchnerismo”, sostuvo.

No se cambia nada

Desde El Panal aseguran que siguen muy de cerca una potencial escalada de la conflictividad social por la situación económica que atraviesa el país, pero en un contexto “caldeado” por el DNU que presentó Milei y la ola de cacerolazos que comenzaron la semana pasada y podrían extenderse después de la Navidad.



La marcha del jueves pasado, en la que se produjeron incidentes entre manifestantes y policías, fue un botón de muestra de la actuación que tendrá hacia adelante el gobierno de Llaryora.

“Nosotros tenemos un protocolo que dio la Justicia. Hay una jurisprudencia de cómo se actúa en una manifestación garantizando los derechos que tienen los ciudadanos a manifestarse y circular”, sostuvo el gobernador. “En Córdoba ya no es una discusión política porque hay un protocolo judicial que pone procedimientos mínimos y que la fuerza policial y el ministerio de Seguridad tiene que cumplir”, añadió.



La actuación del fiscal Ernesto De Aragón contó con el aval de la plana mayor del gobierno y ése será el camino a seguir. “La gente tiene derecho a manifestarse mientras no afecten a terceros. En la marcha del jueves había 30 manifestantes de izquierda que fueron los que generaron los disturbios. El común de la gente protestó y se estaba yendo a su casa cuando se originaron los incidentes”, sostienen desde el Centro Cívico.