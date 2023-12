Martín Guzmán, el ex ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández, criticó uno de los aspectos de la ley ómnibus que envió Javier Milei ayer al Congreso y no tardó en recibir la respuesta del ex vicepresidente del Banco Nación y del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri, Lucas Llach, en un cruce que terminó hasta con chicanas.

Es que uno de los puntos de la ley ómnibus -que tienen más de 600 puntos- pretende derogar una ley de la cual Guzmán es autor, para poder emitir bonos en moneda extranjera por encima de lo permitido en el Presupuesto, algo solicitado por el ahora ministro Luis Caputo.

La crítica de Guzmán a Milei

“Presidente @JMilei, ¿no era que tomar deuda era inmoral?”, escribió Guzmán, y recordó que uno de los puntos de la campaña presidencial que había realizado Milei, cuando a mediados de septiembre pasado y antes de las elecciones generales, posteó en la red social X: "La deuda pública es inmoral. Implica que la fiesta de gasto público sea financiado (sic) por generaciones que no sólo no han votado sino que no han nacido. Así, la generación actual se roba los ingresos de generaciones futuras. Por ende, un gobierno que endeuda jamás podrá ser liberal”.

Incluso, Guzmán advirtió de un posible nuevo Megacanje, hasta mencionando al propio Federico Sturzenegger: "Si no querés aumentar la deuda, ¿por qué abrirías la puerta a que el endeudamiento público externo no tenga que pasar por el Congreso, y a que las reestructuraciones de deuda pública aumenten la deuda en lugar de reducirla, tal como con el Megancanje de Sturzenegger en el año 2001? ¿Sos consciente de que estás abriendo la puerta a nuevos saqueos históricos a los contribuyentes a partir de los manejos de deuda pública? Esto es lo que hace tu ley Ómnibus en el plano de la deuda".

Por otro lado, enfatizó en el punto de la "ley Guzmán" que obliga a pasar por el Congreso la toma de deuda: "La ley Ómnibus también busca modificar el Artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, aprobada por casi unanimidad de ambas cámaras del Congreso de la Nación en el año 2021, que requiere de que el endeudamiento en la forma de títulos públicos en moneda extranjera bajo ley extranjera deba ser autorizado por el Congreso de la Nación. El propósito de esa Ley es que nunca más pueda ocurrir que un gobierno de turno aumente brutalmente la deuda externa con acreedores privados o el FMI, con consecuencias para varias generaciones, como ocurrió en 2016-2019". Y concluyó arrobando al Presidente: "Milei, tu ley volvería a hacerlo posible".

El cruce con Lucas Llach

A este posteo en su cuenta de X, Llach le respondió: "El hiperinflacionario Guzmán rechazaría comprar un bono valor nominal $100 a pagar en un año con un bono que paga $101 en diez años. Eso explica un montón de cosas".

Guzmán no se quedó sin responderle y también comenzó con una chicana: "¿Qué hacés? ¿Seguís cazando guanacos?", en alusión a un artículo que también adjuntó en su respuesta, titulado Insólito: el ex funcionario macrista cazador de guanacos que ahora milita a los animales en los billetes.

"De hecho, sí estaría de acuerdo con esa operación, en la medida que no aumente la tasa de interés de la deuda. Y la ley vigente lo permite. Pero lo importante no es que yo esté de acuerdo, sino que el Congreso de la Nación lo esté", agregó el ex ministro.

Y continuó con una nueva crítica a la gestión de Llach durante los años de endeudamiento de Macri: "Pd. Qué tupé para hablar de inflación, vos que fuiste parte de rifar el crédito del país entre el 2016 y el 2018, lo que hizo que durante la pandemia fuésemos uno de los pocos países del mundo que no tenían crédito para hacerle frente y tuviésemos que recurrir a la (inflacionaria) emisión monetaria para que no hubiese una crisis mayúscula de empleo e ingresos…"

Para terminar, Llach quiso tener la última palabra y le retrucó: "Hola hiperinflacionario! Felicitaciones por haber batido el récord de una 'reestuctuaración exitosa' que dejó el riesgo país en 2500. ¿Chequeaste antecedentes a ver si fue récord mundial de toda la historia? En las reestructuraciones de Felipe 2 en el siglo 16 puede haber pasado pero no estoy seguro porque volvió a los mercados varias veces".

