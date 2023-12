El dirigente social y ex precandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois, brindó una entrevista en la que analizó la gestión de Alberto Fernández, opinó que su postulación fue una “victoria pírrica”, que su gestión fue la “hecatombe” que dio lugar al triunfo electoral de Javier Milei y dejó una polémica frase. “Me hago cargo, yo fui parte de boicotear al gran hijo de puta de Martín Guzmán para poner al genio de Sergio Massa y no sé si eso estuvo bien”, reflexionó.

“La economía popular es una forma de resistencia frente a un sistema de descarte y, aun en los mejores momentos de avance y ampliación de derechos, esas formas de resistencia social existieron. Durante los últimos cuatro años, te lo dice alguien que se hace cargo de haber sido parte de una coalición, te clavó siete puntos de pobreza”, analizó Grabois en una entrevista realizada por Pedro Rosemblat en el canal Gelatina, donde se indagó acerca de la victoria electoral de Javier Milei desde una perspectiva crítica hacia el gobierno de Alberto Fernández.

“Fui parte crítica, sin haber estado dentro del gobierno o del poder legislativo, pero parte al fin, porque llamé a votar y participé como precandidato dentro de Unión por la Patria, nobleza obliga”, admitió el fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Sobre la economía popular durante la gestión de Fernández, añadió: “Allí también hubo resistencias y ahora hay una continuidad porque las medidas anunciadas por Luis Caputo son una masacre social sin precedentes en la historia democrática argentina”.

Grabois habló sobre “los graves pecados de las coaliciones de la política tradicional, incluyendo la nuestra” y de “la hipocresía de un gobierno que dijo empezar por los últimos para llegar a todos y ni empezó por los últimos ni llegó a todos”. Luego aseguró que “sin Alberto no hubiese habido Milei, esta hecatombe se explica no sólo con un mal candidato a presidente, en la que Cristina tiene responsabilidad, pero te puedo hacer una lista de personas que no fueran un cuadro de segundo orden del PJ porteño, no era el hombre indicado”, postuló, aclarando que se refería a la candidatura de Alberto Fernández en el 2019.

“Pero el objetivo se cumplió, la elección se ganó y fue la coalición más amplia desde el FREJULI, estaban todos. ¿Y después qué pasó? El gobierno fue un loteo escandaloso de Ministerios, con estas ideas que tienen algunos de que hay que poner al secretario que odia al ministro y al subsecretario que odia al secretario para que se controlen entre ellos, una maquinaria totalmente paralizada sin orientación económica y desangrándose en peleas internas y públicas, durante el gobierno”, criticó.

“Ahora está bien, pero no durante el gobierno. Y yo me hago cargo de eso. Yo fui parte de boicotear al gran hijo de puta de Guzmán para poner al genio de Sergio Massa y no sé si eso estuvo bien. Quiero reflexionar sobre eso, si fue una buena estrategia. Fue una victoria pírrica”, aseguró Grabois. Martín Guzmán dejó el Palacio de Hacienda en julio de 2022, en medio de la crisis económica, y fue reemplazado por Silvina Batakis, quien apenas estuvo un mes en el cargo y en su lugar fue designado Sergio Massa.

El análisis de Grabois sobre la derrota de Massa en las elecciones

Asimismo, y luego de llamarlo “genio”, Grabois dijo que el exministro de Economía “se ganó un lugar e hizo una buena campaña” dentro del partido, algo que apuntó como consecuencia del acercamiento que tuvo con Cristina Kirchner camino a las PASO, “por lo que prescribieron las culpas anteriores”. “Nosotros acompañamos hasta el último día y en el búnker del balotaje le dije que había hecho una campaña muy buena y que había sintetizado las posiciones de Unión por la Patria”, recordó.

“Pero yo sigo creyendo que, más allá de lo que uno dice y de una campaña electoral, el movimiento nacional y popular, el peronismo, si no tiene doctrina, si no tiene a la comunidad organizada en el centro, si no tiene el espíritu de Evita, claramente impreso en La razón de mi vida, que son los descamisados, los cabecitas, los humildes, si no tiene claro el sentido de propósito de hacia dónde va y si no logra periódicamente las actualizaciones teóricas que se plantearon siempre, y se convierte únicamente en una estrategia de poder, la decadencia y la degradación hacen que tengamos una torta podrida con una linda frutilla arriba que se puede llamar Axel, Cristina, Juancito, pero la torta sigue podrida. Eso hay que combatirlo, lo que llaman casta”, examinó Grabois.

