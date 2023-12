Rodrigo Alvarez: “En el corto plazo hay pragmatismo y no dolarización”

Rodrigo Álvarez opina que el plan de Milei es pasar por el shock lo más rápido posible, para luego ir a una estabilización. "Si hay estabilización, al menos del tipo de cambio, la inflación empieza a bajar, después puede que los salarios se vayan acomodando y el consumo se estabilice, pero obviamente la preocupación del corto plazo es la caída de la actividad económica", analizó el empresario en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Rodrigo Álvarez es economista, empresario y consultor financiero. Fue asesor de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados y consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y también del Banco Mundial.

Alejandro Gomel: ¿Cómo ves los primeros pasos del gobierno de Milei y los anuncios de Luis Caputo?

Creo que el objetivo de Caputo y de su equipo económico la primera semana fue no quedarse cortos. Hay siempre problemas cuando se lanzan medidas de este tipo. Por el hecho de ver si el mercado, los inversores o los que tienen que tomar medidas en el corto plazo, confían en las medidas o no. Parecería que todos los movimientos los vamos a ver en los últimos días, hablando también del tipo de cambio. Se hablaba del tipo de cambio oficial de entre $600 y $700 y las distintas variantes se ubican por encima de $800, entre $850 y $1300 para el dólar tarjeta.

Hay una sobrerreacción inicial buscando generar esa oferta de dólares, y lo mismo con el frente fiscal, al menos con la intención de corregir cinco puntos del shock. Son metas bastante ambiciosas, que tenemos que dar en los próximos días, cómo se instrumenta y cómo se materializa.

Nuria Am: Se anuncian estas medidas, con el famoso shock que se esperaba que el gobierno lleve adelante, pero todavía no hubo una recomposición salarial. ¿Le preocupa esto?

Sí, obviamente. La contracara de esto es una caída muy rápida y demenciada del poder adquisitivo, que siempre sabemos que, en estas aceleraciones inflacionarias, producto de fundamentalmente el salto del tipo de cambio y la corrección de todos los atrasos que se venían acumulando, hay una ola de ajustes pendientes que ahora están destrabando de una manera muy rápida. Después podemos discutir si había otras alternativas, lo cierto es que la contracara de esto es una caída muy violenta del consumo.

Esto es un planteo casi inicial muy claro, la idea de "pasemos el shock lo más rápidamente posible", si hay estabilización, al menos del tipo de cambio, la inflación empieza a bajar, después puede que los salarios se vayan acomodando y el consumo se estabilice, pero obviamente la preocupación del corto plazo es la caída de la actividad económica.

AG: Cuando Milei dice que vamos a convivir con inflación alta 18-24 meses, ¿es una exageración?¿Lo dice para cubrirse o realmente debemos esperar una alta inflación por dos años? Porque parece difícil sostener una inflación de esta magnitud por mucho tiempo.

Bueno, lo de difícil de sostener es relativo. Venimos conviviendo con niveles de inflación elevadísimos para los estándares del mundo, yo diría desde 2005.

AG: Caputo dijo que la inflación está en el 1% diario.

Un 1% diario es un diciembre, con una inflación del orden del 30%, claramente es la respuesta del shock. También es cierto que no hay forma de bajar la inflación sin caída de la actividad. Entonces, el gobierno anterior, convalidó los niveles cada vez más crecientes de inflación a costa de inyectar cada vez más recursos en la economía que estaba estancada.

Este planteo económico es otro, yo creo que la inflación necesariamente si se estabiliza el tipo de cambio, como variable principal en el corto plazo, va a ir desacelerando, de la mano de una contracara muy compleja que es la caída del consumo, de la actividad y el aumento del desempleo. Hay que señalarlo.

Ahora, después entraremos en la discusión del plan de reactivación. Obviamente, con la liquidación de dólar en la cosecha, con las exportaciones, con Vaca Muerta, la economía no se va a reactivar, y vamos a tener que ver que efectivamente haya otro tipos de medidas tendientes a mejorar la situación del consumo y del mercado interno, en un piso mucho más bajo. Va a haber un shock y un desplome de la actividad, el consumo y la economía va a situarse por bastante tiempo varios escalones más abajo.

AG: ¿Con energía, con Vaca Muerta y con liquidación agropecuaria no alcanza?

Yo creo que es fundamental el aporte de divisas. Hay que pensar que si no se estabiliza, si no vemos que el Banco Central acumula reservas, la estabilización del tipo de cambio en una primera instancia, es imposible.

La primera reacción que estamos viendo es que se están acumulando reservas todos los días, producto de que las importaciones en este nuevo tipo de cambios se desploman, el consumo en dólares se desploma y hay liquidación de exportaciones. Eso sirve para estabilizar una de las variables claves que venía al rojo vivo. Atrás de eso hay muchas cuestiones macroeconómicas, como la estabilidad o la demanda de los pesos.

Si veo que el peso en dólares se tranquiliza, puedo pensar en hacer un plazo fijo, no huir despavorido de los pesos y en consecuencia alimentar niveles crecientes de inflación. Ahora, eso no reactiva el consumo en el mercado interno, ayuda, pero vamos a tener que ver otras medidas tendientes a apuntalar el poder adquisitivo de los trabajadores, que en los próximos meses se va a desplomar.

NA: Hay algo de lo que todavía no se habla que es cómo se combatirán las leliqs, esta famosa "bomba de tiempo" que, según varias opiniones, era lo primero que tenía que desactivar Caputo. ¿Crees que hay tiempo para poner en marcha una solución? Una vez desactivado ese problema, ¿se podrá empezar a pensar en una apertura de un cepo o una situación un poco más normal?

En primer lugar, yo tengo diferencia de diagnóstico. Las leliqs son un problema, como muchos otros, pero para mí no es el principal foco. Siguen viendo que hay una necesidad y una vocación para liberar ese frente lo antes posible.

La semana que viene empiezan las licitaciones que van a tener como objetivo empezar a absorber esos pesos, con tasas de interés que seguramente van ser más atractivas que las actuales. Si se estabiliza el tipo de cambio y las tasas de interés suben, se empiezan a generar alternativas para mantener esos pesos. Yo creo que ese camino es bastante lógico. Tiene que ver con los tres pilares que está planteando el gobierno, uno es el externo, otro es el fiscal, y la política monetaria ahora está haciendo su juego y empezando a acomodar una situación muy compartimentada, como primer paso a empezar a eliminar esos compartimentos. Yo no diría que la salida del cepo está a la vuelta de la esquina. Y creo que no sería inteligente generar la descompresión ahora, que se ha logrado que la brecha se ubique por debajo del 30%, que es necesario para que precisamente se acumulen y empiecen a venderse dólares y se empiezan a acumular reservas.

AG: Ayer Caputo dijo que el objetivo final sigue siendo la dolarización. ¿Es el mejor camino para la Argentina llegar a una dolarización?

No, creo que no. Y creo que el gobierno tampoco está, digo habla de la dolarización pero está haciendo cosas para reactivar el valor del peso. Me da la impresión de que sigue siendo un proyecto de largo plazo, pero en el corto plazo lo que gana es el pragmatismo, en todos los niveles y este es uno más.

No se suelta el cepo de un día para otro, se están tomando decisiones bastante lógicas. Después podemos discutir el enfoque o si es necesario un shock de esta magnitud, pero creo que hay un diagnóstico muy pragmático y tomando también los aprendizajes del gobierno de Mauricio Macri, diciendo en su momento no sirvió, nos quedamos cortos, no hicimos los ajustes, bueno, ahora no queremos volver a repetir esos errores.

