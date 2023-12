Bonos del Banco Central para importadores: ¿Es una estatización de la deuda comercial?

El Banco Central anunció que comenzará a emitir bonos en dólares para las empresas de bienes y servicios con deuda comercial pendiente de pago con sus respectivos proveedores en el exterior.

Así se oficializó este miércoles, a través de la Comunicación A "7918", donde se confirmó la creación de la Nota denominada Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL), que tiene un plazo máximo de vencimiento estipulado para el 31 de octubre de 2027.

Los bonos, que cuentan con una tasa nominal anual máxima del 5%, ofrecen una suscripción en pesos al tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA correspondiente al día hábil previo a la fecha de licitación y se pagará en dólares, para que los importadores puedan saldar sus deudas.

Esta resolución toma lugar en medio de la deuda que los importadores mantienen con sus proveedores en el exterior, que ha sido un tema de debate en los últimos meses a raíz de la exorbitante cifra que alcanza en la actualidad: más de U$S55.000 millones, un tercio más que el total del préstamo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le otorgó a la Argentina en 2018.

"Ante el récord histórico de endeudamiento comercial heredado, el BCRA se encuentra trabajando, en coordinación con la Secretaría de Comercio e Industria, para resolver la incertidumbre, asociada a los pagos y la cancelación de esta deuda con el exterior", expresó el primer comunicado del organismo ya con Santiago Bausili como titular, donde se detalló el 'nuevo marco de política monetaria y cambiaria'.

Y anticiparon que "oportunamente se pondrán a disposición de los importadores uno o más instrumentos financieros emitidos por el BCRA y pagaderos en dólares que podrán suscribir voluntariamente en pesos para hacer frente al cumplimiento de sus compromisos comerciales".

¿Cómo funcionará el BOPREAL?

Los importadores podrán comprar los bonos con pesos pero, al venderlos o al vencimiento, recibirán dólares, con los que podrán ir saldando sus respectivos compromisos.

La cancelación anticipada, por su parte, sólo podrá ser en pesos "dollar linked"; es decir, en moneda nacional pero atada a la cotización y variación de la divisa estadounidense.

"Devengarán intereses sobre la base de un año de trescientos sesenta (360) días integrado por doce (12) meses de treinta (30) días cada uno, a una tasa anual máxima del 5% a definir en el anuncio de la licitación, que podrá ser pagadera en forma trimestral o semestral en dólares estadounidenses", precisó la comunicación oficial.

Respecto a la posibilidad de operar los títulos en el mercado secundario, la entidad informó que "en el anuncio de la subasta se definirá si estos instrumentos se negociarán o no en los ámbitos de BYMA/MAE, y mercados euroclearables. Al igual que si podrán o no ser utilizadas como colaterales para operaciones de REPO".

Asimismo, se podrá considerar "la alternativa de incluir cláusulas de rescate anticipado en favor de los Titulares. En ese caso, de manera simultánea a la licitación del título se incluirán derechos de rescate sobre dichos instrumentos en los plazos y en las proporciones que defina oportunamente el BCRA".

¿Es una estatización de deuda privada?

Tras esta nueva disposición, surgió la polémica sobre si esta medida es una "estatización de deuda privada". Una de las personas que así lo definió fue el economista Claudio Lozano, ex Director del Banco Nación. "Y después el endeudador serial de Caputo dice que la deuda no explica el Déficit", escribió en su cuenta de X (ex Twitter).

¿Una nueva estatización de deuda por 25.000 millones de dólares?



“¡¡¡Atención!!!! Alerta Argentinos y Argentinas. Lo quieren hacer otra vez. Abren la puerta a la estatización de 25.000 millones de U$.



El BCRA, según la Comunicación A7918 ofrece Notas en dólares estadounidenses… pic.twitter.com/38BOifagkB — Claudio R. Lozano (@Lozano_Claudio) December 13, 2023

Sin embargo, para el Jefe de Research de Ecolatina, Santiago Manoukian, "esto no es así" sino que se da "producto de haberle impedido acceder al mercado de cambios en tiempo y forma a los importadores".

Esto, a raíz de limitar la liberación de moneda extranjera a partir del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), una situación en la que hizo foco la nueva directiva del BCRA en las últimas horas, marcando nuevas condiciones con "el objetivo de normalizar el flujo de importaciones", expresó el organismo en un documento.

"Por supuesto que en el medio puede haber sobrefacturaciones, sobre todo por este período de alta brecha cambiaria que hemos atravesado, además del atraso en el tipo de cambio, por la inconsistencia misma de la política macroeconómica. Pero es una solución que encontró este gobierno para mejorar las relaciones comerciales con el exterior y no cortar la cadena de pago. Muchos tienen problemas serios con sus proveedores y casas matrices", remarcó.

Para cerrar, concluyó: "Muchos dicen que ponen pesos y obtienen dólares, pero eso no es más que acceder al mercado de cambios. El mecanismo es similar. Lo único que cambia es que, con esto, se restructuran los pagos".

RS / LM