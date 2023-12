Expectativas en las industrias sobre los anuncios del nuevo Gobierno hacia el sector

El constante ajuste de precios que tienen las listas es un dolor de cabeza para las empresas debido al continuo cambio en los valores del costo final, además de la imposibilidad de planear la producción correctamente. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se contactó con el presidente de CAME, Alfredo González.

“Esto impacta muchísimo en el consumo, la pérdida del poder adquisitivo en nuestros clientes es fundamental y se suma a que tenemos una gran incertidumbre de nuestros proveedores que en muchos casos no nos entregan lista de precios”, comentó Alfredo González. “Estamos expectantes a los anuncios que va a hacer este nuevo Gobierno con relación a qué tipo de contención vamos a tener este 99,3% de las empresas argentinas”, agregó.

El constante cambio en las listas de precio impacta en el costo final

Posteriormente, González planteó: “Comenzamos fuertemente a recibir lista de precios desde antes del balotaje y seguido al balotaje, automáticamente comenzamos a tener nueva lista de precios continuo en todos los rubros”. Luego, manifestó que, “uno siente más el sector alimenticio y bebidas, pero realmente en todos los rubros se ha sentido, en la industria PyME también y eso impacta directamente en el precio del costo final”.

“En Argentina no teníamos una crisis de actividad, porque estábamos en una actividad, por ejemplo en la industria PyME con un 70% de capacidad instalada”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Lógicamente con números que no eran totalmente ciertos, por eso este proceso que comienza a ser de este nuevo gobierno impacta directamente en eso”.

Aún no se han registrado cierre de empresas o suspensiones

Por otro lado, el presidente de CAME señaló: “Hasta hoy no tenemos novedades todavía de cierre o de suspensiones, tanto en la industria como en el comercio”. Sobre la misma línea, remarcó que, “algunas industrias tienen posibilidad de suspensión por los formatos de leyes laborales, no así el comercio y servicio, en los cuales indudablemente si sucediera ese caso, estaríamos en otra complicación”.

El sector que más siente el impacto de las medidas es el de comercio y servicio

Para finalizar, González expresó: “Vivimos en un país con unas extensiones y asimetrías tremendas, si bien la crisis es transversal a todos, es indudable que el primer sector que se siente es el de comercio y servicio que es el más dinamizador cuando se tienen algunas situaciones claras”.