Tras las primeras medidas económicas del gobierno, qué análisis hacen las consultoras

El ministro de Economía, Luis Caputo, dio a conocer, este martes, las primeras medidas de un paquete de emergencia económica, enfocadas en "solucionar" el déficit fiscal, que considera "un problema de raíz" que provoca que los argentinos deban "padecer más inflación y pobreza".

Las disposiciones incluyen, entre otros aspectos, una devaluación de casi el 120% que llevó al oficial a los 800$ en la jornada de miércoles. Además, forman parte de la lista la eliminación de las SIRA, el fin de la obra pública nueva y la quita de subsidios a la energía y el transporte.

Tras las nuevas iniciativas por parte del gobierno de Javier Milei, analistas y consultoras exhibieron sus diversas posiciones y posturas sobre los alcances y los efectos que pueden tener estos anuncios en el corto, mediano y largo plazo.

Por el lado del salto del tipo de cambio, desde E^2 (Economía & Ética), dirigida por el asesor económico y financiero Diego Giacomini, la medida tomada "es insuficiente e inconsistente", además de que "hay altas chances de que impacte rápidamente en el dólar libre", llámese así al Dólar Blue, así como como "en precios, generando inflaciones más aceleradas".

Esto último, a partir de una suba en el Impuesto PAIS para todos los importadores, con una alícuota del 17,5%, que "implica un fuerte incremento del precio a los cuales la industria y todo sector productivo debe comprar insumos, bienes intermedios y bienes de capital". Desde la consultora aseguraron que esto es "un impuestazo" del 2,2% del PBI.

Relacionado el aspecto cambiario a las LELIQ y los Pases, y la "insistencia" del titular del Palacio de Hacienda de cambiar éstos por bonos en dólares, sostuvo que el valor de la divisa "de dichos canjes" será "el piso para el tipo de cambio libre que debería ubicarse más arriba", que dependerá de las reservas para evitar mayores saltos.

Por último, pronostica un dólar a $1.171 en abril en el caso de que el crawling-peg implementado por la gestión libertaria no sea del 2% mensual, tal y como se prometió, sino de 10 puntos.

Sobre este punto, LCG remarcó que "no se mencionó nada de las restricciones cambiarias", como el cepo, algo que, según trascendió, sí fue tema de debate en la reunión del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, con representantes de entidades financieras privadas y públicas.

Respecto a las disposiciones relacionadas a una reducción del déficit fiscal, con principal énfasis en los subsidios en energía y transporte, desde Economía & Ética afirmaron que "la suba se trasladará rápidamente a precios, empujando toda la inflación hacia arriba, lo cual provocará más expectativas de devaluación", algo en lo que coincidió LCG, que agregó que también tendrá "impacto en el poder adquisitivo de los salarios".

Otro punto clave del discurso del exfuncionario durante el mandato de Mauricio Macri pasó por la reducción al mínimo de las transferencias discrecionales a las provincias. En este sentido, desde el espacio dirigido por Giacomini aseguraron que "los gobernadores se van a poner duros como nunca" y que "tienen legalmente con qué hacerlo, ya que no se cumple", en el caso de un recorte, "con el piso mínimo del 34% de la recaudación que se debe girar" a las distintas regiones del país.

"Los gobernadores son los que pagan a los policías, maestros, médicos/enfermeras y jueces. Los gobernadores son los que pagan los patrulleros, las comisarías, los colegios, las escuelas, los hospitales y juzgados. Ergo, no sólo no tienen tanto margen de ajuste, sino que el ajuste es directamente salarial y operativo en servicios públicos que la gente considera “esenciales”. Para peor, tienen mucho mejor resultado fiscal que Nación", argumentó.

Mientras que, sobre el cálculo de ajuste según los números oficiales del gobierno, el trabajo de E^2 resalta que "están errados" ya que "no consideran el impacto" del llamado 'Plan Platita' de Sergio Massa, que llevó al déficit primario proyectado a 6 puntos del PBI, superior a, 5,2% de recorte por parte de Milei.

Para cerrar, el informe de Economía & Ética asegura que "no hay un plan económico" sino "una sucesión de parches fiscales, que ni siquiera alcanzarían el objetivo del equilibrio fiscal porque los números 'no dan'".

"Las PYMES en general y la Industria en particular sufrirán esto. En el cortísimo plazo, la inflación le ganara al dólar y habrá inflación en dólares. No hay ancla de expectativas. No hay monetary targeting, no hay inflation targeting, no hay ninguna señal hacia la dolarización. Es el momento para tomar decisiones monetarias drásticas y es la oportunidad de echarle la culpa en forma creíble a Massa. Después ya será tarde. No hay nada peor en política económica que estar a años luz de las expectativas generadas. Creemos que estamos presenciando un nuevo récord en este sentido", concluyó.

Para el analista y docente universitario Pablo Tiganí todas las estas medidas anunciadas por Milei y Caputo solo son viables "si reprimen la protesta social, que puede ser de magnitudes desconocidas".

Contratos laborales del Estado: el ministro de Economía anunció que "no se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia". Se trata, dijo Caputo, de "una practica habitual en política está en incorporar familiares, amigos, antes de la finalización de un término de mandato".

Suspensión de la pauta del Gobierno nacional por un año. "No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios, y mucho menos, para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para alabar las virtudes de los gobiernos de turno", dijo.

Los ministerios se reducirán de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. "Esto va a redundar en una reducción de más del 50% de los cargos jerárquicos de la política y del 34% de los cargos políticos totales del Estado Nacional", explicó.

Reducción al mínimo de las transferencias a provincias. "Vamos a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. Recursos que, lamentablemente, en nuestra historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos".

Cancelación de licitaciones de obra pública cuyo desarrollo no haya comenzado: "El Estado nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las aprobadas cuyo desarrollo no haya comenzado", dijo Caputo. "La obra pública ha sido siempre uno de los focos de corrupción del Estado y con nosotros eso se termina".

Reducción de subsidios a la energía y el transporte: "el Estado nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las aprobadas cuyo desarrollo no haya comenzado". "No hay plata para pagar obras que muchas veces terminan en los bolsillos de los políticos y empresarios", dijo Caputo.

Se mantendrán los planes Potenciar Trabajo y fortaleces políticas sociales sin intermediarios. "Y vamos sobre todo a fortalecer las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes la necesitan, sin intermediarios, como la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar", agregó el ministro.

Dólar oficial a 800 pesos: "El tipo de cambio pasará a valer $800 y estará acompañado de un aumento provisorio del Impuesto País y de un aumento a las retenciones no agropecuarias", dijo el ministro.

Fin del sistema de importaciones SIRA y su reemplazo por otro esquema en el que la empresas no deberán pedir permisos de manera previa para sus operaciones. "Se termina así la discrecionalidad y se garantiza la transparencia del proceso de aprobación de las importaciones. El que quiera importar, ahora podrá hacerlo, y punto", dijo.

Duplicación de los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar. "Esto va en línea con lo que decíamos antes, que vamos a fortalecer los planes que van directo a la gente, sin intermediarios, y a la gente que más lo necesita", explicó.

