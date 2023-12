Las cinco promesas de campaña incumplidas por Javier Milei a tres días de haber asumido

Javier Milei asumió la presidencia hace tres días y ya hay una serie de elementos que forman parte del plan económico que aplicará que se contradicen con lo que había dicho públicamente cuando era invitado a programas de televisión o incluso durante la campaña. De "el ajuste lo paga la casta" y "si subo un impuesto me corto los brazos" a la "motosierra" que anunció ayer el ministro de Economía, Luis Caputo.

En el último tramo de la campaña electoral, cuando se sabía que la disputa final iba a ser entre Milei y el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, estuvo atravesado en parte por lo que algunos llamaron la "campaña del miedo". El punto máximo de eso fue una medida tomada por el exministro de Transporte, Diego Giuliano, que abrió la posibilidad de que quienes utilicen transporte público puedan acceder a una tarifa plena, es decir, sin los subsidios del Estado.

Así, los boletos para colectivo y tren pasaban a costar entre 700 y 1100 pesos.

Otro de los factores que marcó esa campaña fue la suba o no de las tarifas energéticas, que de acuerdo a las medidas anunciadas este martes se dará desde los próximos días.

Imitando el estilo de su admirado Carlos Menem que prometía una "revolución productiva y el salariazo" y que durante la campaña electoral de 1989 utilizó el slogan "Siganmé no los voy a defraudar", a Milei bien le podría caber la canción de Charly García que dice: "Por, favor no hagas promesas sobre el bidet".

1) "El ajuste lo paga la casta"

Fue el principal leitmotiv del discurso de Milei. Desde sus primeras apariciones en televisión comenzó a despotricar contra la clase política a la que responsabilizó de los principales problemas económicos de la Argentina. Pero ya en su primer discurso como presidente, ese concepto desapareció.

Hasta el momento, ninguna de las medidas anunciadas por Milei apunta a lo que llama "casta". Lo más parecido es una reducción drástica de la cantidad de Ministerios y Secretarías que conforman el Gobierno, una medida de más impacto simbólico que real en términos económicos, donde los únicos afectados son los trabajadores contratados en el último año a los que no se les renovará la permanencia en sus puestos, según Caputo. No hubo anuncios de recortes de los sueldos de ministros, embajadores, secretarios, subsecretarios y jueeces entre otros.

Milei no habló de las jubilaciones de privilegio, mucho menos de que los integrantes del Poder Judicial comiencen a pagar el Impuesto a las Ganancias. "El ajuste lo paga la política y no la gente. No me voy a meter con la gente, me voy a meter con la casta", insistió en una entrevista con Alejandro Fantino el 22 de noviembre pasado.

"A esos no se les toca nada", dijo respecto de los beneficiarios de planes sociales. Uno de ellos, el Potenciar Trabajo, según Caputo quedará congelado. Es decir, quienes lo perciben no tendrán actualización en un contexto que se avecina de altísima inflación.

2) "Prefiero cortarme un brazo antes que subir impuestos"

La advertencia fue expresada en múltiples entrevistas que dio Milei. Era una manera de diferenciarse del entonces oficialismo y de marcar su rechazo a las cargas impositivas que tienen los argentinos en materia de productos y servicios.

En coherencia con eso, el 19 de septiembre pasado Milei votó a favor de la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, un proyecto impulsado por Unión por la Patria en plena campaña. "Voy a votar siempre que se bajen impuestos, no me importa ningún cálculo político", había anticipado antes de actuar en consecuencia.

Sin embargo, ahora parece que el Ministerio de Economía busca dar marcha atrás con esa medida y reponer el pago de ese impuesto.

Además de Ganancias, Milei también subió el Impuesto País a las transacciones en dólares. Tras los anuncios de Caputo se fijó en 17,5% la alícuota que sobre en las compras al exterior, tanto de bienes como de servicios. Es por eso que desde hoy el dólar tarjeta costará en torno a 1.312 pesos.

3) "No vamos a tocar las tarifas"

La declaración, repetida durante la campaña, apuntaba a asegurarle a la población que las tarifas de energía no iban a subir sino hasta que se estabilice la economía. "No vamos a tocar las tarifas. Antes vamos a permitir que la economía se recupere. Y cuando se recupere la economía va a poder pagar las tarifas", dijo Milei hace poco más de un mes en el último debate presidencial con Massa.

En ese entonces, Milei parecía estar seguro de lo que prometía. Pero hoy, a tres días de haber asumido, eso se cayó: ayer, Caputo anunció una reducción de los subsidios a la energía y al transporte. Eso tendrá un impacto fuerte en las facturas residenciales que recibirán los hogares desde el mes que viene.

Este miércoles, el vocero Manuel Adorni anunció que el nuevo esquema entrará en vigencia desde el 1° de enero. Luz, gas, agua, nafta y transporte sentirán ese fuerte incremento. Está claro que uno de los factores que rige a la economía es la expectativa a futuro, y ni siquiera el propio Gobierno espera que se recupere la economía de cara al primer día del año entrante como para aumentar las tarifas, de acuerdo a la lógica planteada por Milei en el debate.

4) Dolarización y cierre del BCRA

Ambas promesas fueron el eje central del discurso de Milei desde antes de la campaña. Dijo que la dolarización iba a ser una política económica aplicable para bajar la inflación y que había conseguido los fondos para financiarla a valor de mercado.

"Mientras nos atacan, difaman, operan, etc., nosotros estuvimos avanzando en negociaciones y ya conseguimos los dólares para dolarizar la economía al valor del dólar de mercado. Seguimos trabajando para resolver un gran problema de Argentina, que es la inflación", escribió en X (ex Twitter) en junio del 2023.

Con Milei presidente, ya no se habla de dolarización y tampoco hubo ningún anuncio respecto del financiamiento para ese programa. Es más, según el nuevo gobierno, ya nadie confía en Argentina, por eso no hay fuentes que accedan a prestar dinero.

Además de haber abandonado la idea de pasar la economía a dólares y dejar de lado al peso, también parece haber quedado atrás la idea de cerrar el Banco Central, a pesar de que Milei dijo en el último tiempo que lo primero a hacer con la entidad sería trabajar para desarmar la "bola de Leliqs".

"No cierra el Banco Central mientras yo esté ahí", dijo la semana pasada Santiago Bausili, el titular del Banco Central designado por Milei.

5) La libertad de expresión no es "negociable"

Una de las consignas que Milei repitió por fuera de la lógica económica fue la defensa de la libertad de expresión. Sin embargo, desde antes de la campaña comenzó a criticar en duros términos a los periodistas que le hacían señalamientos, y hasta llegó a catalogarlos como "ensobrados".

Hay cinco periodistas a los que no sólo criticó, sino también que los demandó por un millón de pesos, aunque con la mayoría acordó. "La libertad de expresión no se negocia en Argentina", dijo ayer mismo el vocero Adorni, luego de anunciar la suspensión por un año de la pauta oficial.

La pauta del Gobierno en los medios de comunicación es una forma de garantizar el derecho a la información que tienen los ciudadanos y ciudadanas, además de fomentar la pluralidad de voces.

