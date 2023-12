El escritor y periodista Gabriel Llorens interpreta la frase repetida por Milei y su ministro de Economía, “no hay plata”, como una forma de empatizar con la sociedad. “Hay algo de la transparencia de la honestidad que la gente quería escuchar”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gabriel Llorens es Licenciado en periodismo (Universidad del Salvador), con posgrados en sustentabilidad (UTDT) y opinión pública (FLACSO). Es fundador de la consultora de comunicación y asuntos públicos, BOND. Se desempeñó en el Senado, en el Ministerio de Producción y fue jefe de prensa en tres campañas electorales. Además, es autor del libro “Puede fallar”, que analiza los planes económicos de los distintos ministros en la historia Argentina.

Escribiste un libro con Andres Borenstein que hace referencia a la frase “puede salir mal”. Yo le escuché esa misma frase a economistas del PRO, que había 50% de posibilidades de que el plan que aplicaban saliera mal. Cuando escuchaste al ministro Caputo y todas las repercusiones del nuevo plan económico, ¿te recordó algo del título de tu libro?

La pregunta que nos queda dando vueltas a todos es si esta vez puede funcionar. El título exacto del libro es “Puede fallar”. Con Andres Boreinstein revisamos los planes económicos de los 40 años de democracia para analizar en la parte de comunicación qué funcionó y que no funcionó bajo la premisa de que los 40 años del punto de vista económico, claramente son negativos. Han sido muy pocas las cosas que funcionaron y muchas las que fallaron. Ayer nos preguntamos si esta vez puede llegar a funcionar.

El primer paso en cualquier plan de comunicación, es escuchar. La frase que dice Javier Milei, que repite Luis Caputo y que repite el vocero sobre que “no hay plata”, va por un lado empatizado con la sensación de la calle, con lo que la gente siente, y a partir de ahí intenta construir una nueva narrativa. No puedo contestar cuáles son las posibilidades de que eso funcione porque no lo sé.

Esencialmente el “puede fallar”, ¿a qué lo ves? ¿Es un problema de lenguaje performativo o de credibilidad? no sé cuál era el análisis de ustedes respecto a las ciencias sociales, ¿era un análisis económico, sociológico o antropológico? ¿Las cosas fallan en Argentina más que en otro lado?

Intentamos ver ese aspecto, la premisa es que para que cualquier plan económico funcione es imprescindible contar con credibilidad.

Hablamos con muchos de los ministros de Economía y con protagonistas sociales para tratar de entender cómo se construyen o como intentaron construir esa credibilidad que es imprescindible para cualquier plan económico. El libro arranca con uno de los ministro de la dictadura, Lorenzo Sigaut, que dijo que “el que apuesta al dólar pierde”, y ahí salieron todos a comprar dólares. Hay un problema de credibilidad básico, que en algunos momentos se gana. Todos creímos que el plan de convertibilidad podía funcionar, pero enseguida dejamos de convencernos y actuamos en consecuencia. Hay mucho de que coincida el tono del líder con lo que puede llegar a ser creíble. También hay muchas facetas económicas que van en el sentido correcto o no, que eso es algo que aportó Andrés porque es macroeconomista. La premisa también es que no hay plan de comunicación posible si el rumbo económico está completamente equivocado.

Vos decís que para tener éxito es condición necesaria pero no suficiente que el plan esté bien estructurado desde el punto de vista macroeconómico, pero que no alcanza con eso si no está bien comunicado, si no hay credibilidad del otro lado y si no se genera empatía con el receptor de los mensajes. ¿Te parece que el plan anunciado recientemente está bien comunicado y genera credibilidad?

Hay algunas cosas muy interesantes. Nunca un candidato que dijo que iba a hacer un ajuste ganó. Hay algo de la transparencia de la honestidad que la gente quería escuchar. También hay algo del Caputo de ayer, tratando de hacer docencia de un déficit fiscal. Nadie va a salir a una plaza para conseguir equilibrio fiscal, sin embargo, le dedicó muchos minutos al mensaje para explicar el problema del equilibrio fiscal.

También hay mucho de la comunicación en la emergencia. Me preocupa mucho la comunicación hacia la interna, que hizo fallar muchos planes económicos, como el plan austral, que hacia afuera era muy sólido pero en lo interno falló mucho. El tono de “no hay alternativa”, muestra a un presidente tratando de llevarse la marca, no solo por su manera de hablar, también tratando de marcar que se van a ocupar de la economía, pero la vida pasa por otro lado, que desde el punto de vista de la comunicación parece interesante. Son señales pero vamos a ver cómo se estructuran.

Alejandro Gomel: Hay algo que se repite en todos los gobiernos, sobre que para llegar a la tierra prometida primero es necesario sufrir…

Esas palabras las encontramos mucho en unas entrevistas de Enrique Silberstein, que escribió un libro en 1971, diciendo que "todos los ministros de Economía dicen lo mismo, que ahora estamos mal pero con un sacrificio vamos a estar bien", y eso fue el 71, todos los ministros de Economía dijeron alguna vez de hacer un sacrificio.

En ese sentido, el discurso de Caputo fue un homenaje a esos ministros de Economía, muy parecido también al de López Murphy en el 2001. Me parece que lo que cambia es la escucha que hay del otro lado, la audiencia.

