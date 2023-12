Todos los ojos en el mercado: el dólar blue recorta la suba y los financieros se acercan

A las 14:30 horas

El dólar blue comienza a recortar la escalada de las primeras operaciones del día y opera en $1150 para la venta; lo que representa 45 pesos por encima del cierre de ayer martes 12 de diciembre luego de tocar un máximo intra diario de $1.150, que constituyó su nuevo récord nominal.

Respecto de la brecha con el tipo de cambio oficial se hunde al 39,2% y es la menor desde abril de 2020, cuando superó levemente el 37%.

En tanto, los financieros tienden a confluir y por estas horas de la tarde el contado con liquidación se modera y opera en $1018,90 al tiempo que el dólar MEP o bolsa lo hace a $1010,40.

El dólar paralelo pierde $20 y cotiza en $1130 para la venta al tiempo que también baja el contado con liquidación que a las 13 horas se vende a $1038 y el dólar bolsa a $1003.

Vale recordar que en lo que va de 2023, el dólar blue acumula una suba de $804 después de cerrar 2022 en $346.

El dólar blue salta $80 y se vende a $1150 en la city porteña. Para la compra la divisa opera en $1100.

Por su parte, los financieros operan en $1041 y $1050 el contado con liquidación; al tiempo que el MEP lo hace en $998 y $1006.

El dólar oficial opera entre $780 y $820 entre sus puntas compradoras y vendedoras. Con este precio el dólar para gastos en moneda extranjera con tarjeta pasa a costar $1.312.

En el mercado de futuros a fin de diciembre el billete cuesta $819, lo que representa un alza de $65 con relación al último cierre.

El riesgo país cae a 1813 puntos.

Tras el anuncio del primer paquete de medidas económicas del Gobierno de Javier Milei, las expectativas están puestas en el mercado cambiario, en la medida en que uno de los mayores objetivos es bajar la brecha entre la cotización oficial del dólar y el dólar paralelo.

Por caso, en las primeras operaciones el paralelo se paga $1.070 (al igual que ayer) que ayer registró un aumento de $70 con relación al cierre del lunes. En tanto, el dólar oficial arrancó este 13 de diciembre con un valor de $800, lo que implica un alza de 118%, respecto a los $366,50 que había cerrado en la rueda cambiaria.

Respecto de la brecha, antes de la devaluación había tocado el 170% pero con estas medidas el Gobierno busca corregirla. La aspiración es que al menos en esta primera etapa no supere el 50% para mantener el incentivo de liquidación de los exportadores.

Por caso, en estos momentos la brecha con el tipo de cambio oficial se acortó al 33,5% y dejó los niveles de 100% por primera vez desde el 14 de agosto pasado, cuando el gobierno anterior definió la devaluación.

¿Qué pasa con los dólares financieros?

Por su parte, el contado con liquidación opera antes del mediodía porteño a $1059 con una suba del 2.7%; al tiempo que el dólar MEP opera en $1009, algo por debajo de la cotización de ayer que cerró en $1.011.

En lo que respecta al dólar tarjeta, el nuevo esquema lo ubica en el orden de los $ 1.300. Aún no hay definición sobre qué sucederá con el dólar "Ahorro".

Qué esperan los analistas tras la devaluación

Tal como explicó el analista de mercados financieros Andrés Reschini, "una de las claves de devaluar es que no se traslade de lleno a precios y además se achique la brecha, algo que también ayuda al traslado a precios", indicó a PERFIL.

Tal como señaló el especialista, "lo que sucedió en la devaluación del 14/08 pasada, (tras las elecciones primarias de 2023) fue que a los dos días la brecha estaba en el mismo nivel que antes y el traslado a precios fue muy rápido".

En esa línea sumó que ahora "se apunta a un fuerte recorte de gastos del Estado como ancla fiscal".

Como siempre, todo tendrá que ver con el resultado del paquete de medidas que se buscan implementar. "De ser exitoso el programa tendría que mejorar las expectativas generando confianza y de esta manera la brecha tendría que achicarse. Si no resulta exitoso tendremos brecha alta, dificultades para acumular reservas y presión inflacionaria sostenida", comentó.

En tanto, la analista Elena Alonso del Grupo Broda, señaló que respecto a los dólares financieros, seguramente cuando abra el mercado va a haber un "overshooting". "Sube porque subió la oficial, pero no es lineal el aumento. La brecha no va a terminar siendo el 150, se estima a lo mejor una brecha entre el 50 y el 60% entre el oficial y los dólares financieros", con lo cual previó que la brecha se terminará acomodando.

Según su mirada, lo que está haciendo el gobierno es un sinceramiento. En cuanto a la posible licuación de la devaluación si los dólares financieros trepan muy por encima de los valores actuales, la economista aseguró que "en el mercado no se ve un dólar, contado con liqui de $2.000, por lo menos en el corto plazo". Y en sea línea adelantó "Me parece que no va a llegar a esos precios y vamos a tener una brecha del 50 o el 60%, incluso puede llegar a ser mayor pero a lo mejor comienza a acomodarse en estos días", comentó.

Finalmente, Alonso explicó a PERFIL que "lo importante acá es que ver en unas semanas cómo van recaudando dólares y cómo se restablecen las reservas del BCRA. Realmente como el año que viene la cosecha va a ser buena y si tomamos préstamos de afuera, ir pudiendo cumplir con los compromisos y generar confianza, eso también va a tranquilizar el cambio", señaló.

Bonos, bonos dollar linked y obligaciones negociables: ¿qué va a pasar?

Los bonos soberanos acusan recibo con precios al alza porque todo ajuste representa mayor capacidad de pago para el país. Aquí el Lic Gastón Lentini recomienda que "Todo el que tengan bonos AL o GD no se apresure a pensar en vender. Está en un activo dolarizado", explicó.

En otro orden de cosas, señaló a PERFIL que tanto bonos como fondos que estén atados al dólar oficial van a ver en saldo fuerte al alza. "Son activos en pesos que rendían negativo. De todas formas y con este salto, van a capturar buena parte y subir de precio", explicó.

En cuanto a las obligaciones negociables indicó estar muy atentos. "Quienes las tengan estan durmiendo en un colchón van a ver que la cotización en pesos se dispara y sube, pero lo importante en este precio tiene que ver con la cotización en dólares", argumentó el especialista en mercados financieros. Y agregó: "Asumiría que este shock a priori no debería hacerlas poner mas caras (subir de precio en USD) salvo que el mercado se mueva bruscamente buscando cobertura".

Al referirse a qué hacer debería hacer quien cuenta con ON recomendó: "Ni comprar ni vender. Quien las tenga descanse y a lo sumo controle el precio por si se llegase a poner cara y aparece una oportunidad de venta", señaló.