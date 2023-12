El futuro de los bonos, el dólar y las acciones tras las medidas del ministro Luis Caputo

El gobierno buscará en el ancla fiscal La idea es bajar el gasto público y subir ingresos para lograr superávit fiscal, con un mix de medidas que tengan que ver con baja de subsidios, y suba de retenciones. Por el lado del Banco Central, trabajará en colocar un bono a las entidades financieras con el fin de limpiar el balance del Banco Central, también le colocaría un bono en dólares a los importadores. Alerta emisión de deuda.

El gobierno apuesta a bajar el 5% el déficit fiscal, gracias a una baja del 3% el gasto, y una suba del 2% de los ingresos públicos. No es un plan solo motosierra, también es recaudador.

Las 10 medidas de Luis Caputo: qué opinan los economistas sobre el "paquete de emergencia"

En cuanto a las importaciones se abrirá un registro con deuda del exterior, para averiguar si dicha deuda esta cancelada o no, si estuviera cancelada no les darán acceso a los dólares a los importadores. Si esta todo correcto, el Banco Central les ofrecerá a los importadores un bono en dólares, para contraer la cantidad de pesos en la economía, y que se puedan cumplir las obligaciones más adelante.

El plan económico busca sacar pesos de la economía, que los privados vendan dólares, y tratar de que la inflación sea lo más baja posible.

El dólar en la era Milei

El dólar sube a $ 800, pero el dólar importador tendría un impuesto país del 17,5% esto implica un dólar de $ 940.

En tanto, el dólar exportador será una blend de 80% dólar mayorista y 20% CCL que daría $ 860.

El dólar tarjeta sería de $ 1.320 que contiene 30% impuesto país y 35% de adelanto de impuesto a las ganancias, este precio le pone transitoriamente un techo al dólar blue.

Las importaciones acumulan US$64.000 millones en 2023

Las tasas quedan en el 133% anual para las colocaciones de plazo fijo, los bancos cobrarán una tasa de 133% anual de leliq y 100% en pases.

Esto es momentáneo porque se trabaja en el canje de leliq y pases por bonos del tesoro. El Banco Central actualizará el valor del dólar a un ritmo del 2,0% mensual, que a primera vista luce muy pequeño.

El balance del Banco Central

El balance del Banco Central tiene un activo de U$S 219.254 millones, mientras que el pasivo suma U$S 184.335 millones, y esto da como resultado un patrimonio de U$S 34.919 millones.

Si medimos el activo del Banco Central con los bonos a precios de mercado en torno de 35%, tendríamos un activo real de U$S 134.228 millones.

Si al pasivo del Banco Central le quitamos las leliq y los pases, para darles un bono de tesorería dicho pasivo quedaría en U$S 113.364 millones.

Esto daría como resultado un patrimonio neto de U$S 20.864 millones, que sería real y le daría estabilidad a nuestra moneda.

Si esto ocurre cuidado, porque los dólares alternativos podrían tranquilizarse con estas medidas. A esto habría que sumarle que la recesión obligará al más pintado a vender dólares.

Si las leliq y pases se canjean por un bono de tesorería, esto estaría generando una mayor oferta de títulos en el mercado, y podría ser bajista para el precio de los títulos. Sin embargo, si Argentina logra con esta medida capitalizar el Banco Central y tiene superávit fiscal en un breve periodo de tiempo, esto podría ser muy alcista para los títulos.

El futuro de los bonos

El bono AL30 cotiza en torno del 37% y podría cotizar en torno del 45% al 50% en un corto período de tiempo. Vender en valores entre 40% y 45% para tomar ganancias no estaría mal.

Las acciones bancarias no serían las preferidas por los inversores, probablemente las acciones ligadas a la exportación tendrían más recorrido que las atadas al mercado interno.

Otro tema interesante para analizar es la fuerte suba de los encajes en lo que va del mes de noviembre y diciembre, esto va a encarecer el costo del dinero, menos giro de negocios para los bancos, y probablemente merma en las utilidades. Los encajes pasaron de $ 1,4 a $ 2,8 billones desde octubre a la fecha. Si a esto le sumamos las probables moras por la recesión de mercado, parecería que los bancos no son una buena opción de inversión.

Que busca el plan de Milei

No hay coordinación de precios entre precios y salarios, se trabaja en una fuerte baja en los gastos, suba de ingresos vía impuestazo, absorción de pesos, fuerte suba de la inflación en diciembre, y esperan una baja futura de los precios por la gran recesión de estas medidas en los meses de enero y febrero. Podríamos tener una inflación diciembre a marzo del 100% siendo optimista. El gobierno cree que el ajuste fiscal y la contracción monetaria será muy grande, por ende, la recesión le pondrá un freno a la dinámica inflacionaria. No estoy tan seguro de que ello ocurra, el 50% de los trabajadores están en el sector informal en donde los precios serán flexibles. Cuidado. El plan no contempla aspectos productivos, seguimos teniendo un dólar importación más elevado que el dólar exportador, y esto trae graves problemas a la economía. El gobierno enviará al congreso una ley ómnibus donde van a plantear blanqueo, moratoria, y podrían adelantar el pago de bienes personales para los años posteriores con una baja de alícuotas. Por ahora, el plan se queda corto con la tasa de interés, y no contempla relación precios salarios. Busca cortar la dinámica de actualización previsional, y deberá enfrentar al congreso con leyes fundamentales. Muchos frentes abiertos, el dólar blue en la apertura buscará estar cerca del dólar tarjeta en $ 1.320. Los que siguieron nuestros consejos y tomaron deuda para comprar activos, hoy tienen la deuda licuada. La dinámica en las empresas correcta era deuda en pesos, ahorro en dólares, la estrategia fue un éxito. Con este gobierno seguiremos encontrando espacio para ganar dinero financieramente, mientras se equivocan en el plan a desarrollar. Trabajamos solo para vos, no para la política.

* SDS Asesor económico y de empresas