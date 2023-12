Liliana Franco: “El ancla del plan de estabilización va a ser lo fiscal”

Recientemente se dieron a conocer ciertas declaraciones por parte del vocero presidencial y si bien no hubo grandes adelantos sobre lo que se planteará en el plan de estabilización, se dió a conocer la exigencia por parte del nuevo Gobierno donde pide la presencialidad de todos los empleados públicos. Ante este panorama, Canal E dialogó con la periodista acreditada dentro de la Casa Rosada, Liliana Franco.

“Hubo conferencia de prensa, donde se plantearon ciertas preguntas y no hubo mayores definiciones salvo el confirmar que mañana Caputo va a hacer el anuncio”, comentó Liliana Franco. “Tampoco hay trascendidos, porque un buen plan de estabilización necesita que sea lo más sorpresivo posible, ya que si anticipas todo va a camino a cierto fracaso”, agregó.

El plan de estabilización tendrá como foco lo fiscal

Posteriormente, Franco planteó: “El ancla del plan de estabilización va a ser lo fiscal y esto es importante porque vos podés conseguir financiamiento, pero si no solucionas el tema fiscal a fondo, en un determinado tiempo volvés a tener el mismo problema”. Luego, manifestó que, “los mercados también quieren ver eso”.

Una de las exigencias del Gobierno fue la presencialidad de todos los empleados públicos

“Adorni acaba de hacer una declaración, contó lo que se habló en el gabinete y dijo que van a exigir la presencialidad de todos los empleados públicos”, informó la entrevistada, que después completó: “Esto no va a ser posible, si tienen que ir todos los que están en Casa Rosada, necesitan otra Casa Rosada, no entran y es tal la cantidad que no podrían ir”.

Una gran parte de los empleados públicos están registrados desde universidades

Por otro lado, la periodista señaló: “Hay un montón de ñoquis en todas las áreas. Si tuvieran que ir todos los empleados de la Casa Rosada, colapsa porque no hay oficinas”. Sobre la misma línea, remarcó que, “van a revisar los contratos y una gran mayoría del personal está por contrato con universidades, es decir, te paga la universidad y vos trabajás en Economía”.

A modo de cierre, Franco expresó: “La otra cosa que dijo Adorni es que se van a revisar los contratos vigentes y acá te vas a encontrar con 2 casos. Contratos de gente con prestación de servicios que nunca brindó nada o gente que trabaja hace 20 años, que está en planta transitoria y que todos los años tienen que esperar que le firmen”.