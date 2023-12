Ricardo Quintela: "Van a producir un genocidio social con las políticas de ajuste"

El ex secretario de Asuntos de Interior de La Rioja mostró preocupación por la discontinuidad por las obras de infraestructura de las provincias: " Ya tenemos más de 1700 despedidos del sector de la UOCRA". Asimismo, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), manifestó que "el sector público no es casta, es un dinamizador social".

Ricardo Quintela, reelecto gobernador de La Rioja. Había sido previamente diputado provincial en el año 2017, intendente de la ciudad de La Rioja en el 2003, diputado nacional en 1997 y secretario de Asuntos de Interior de su provincia en 1991. Estamos hablando de una persona que tiene 40 años de experiencia en la cuestión pública. Esta semana, en la asunción del cargo como gobernador de La Rioja, Quintela dijo que no comparte para nada las cifras que planteó Milei y que nunca dejó de perseguir un sueño que es La Rioja grande.

Recientemente, Raúl Jalil, el gobernador de Catamarca, dijo que si todos los gobernadores peronistas hubieran hecho las elecciones al mismo momento que las elecciones generales se hubiera obtenido el 4% más que le faltó a Massa para ganar en primera vuelta. ¿Qué opina de ese contrafáctico planteado?

Puede ser, pero es difícil esa hipótesis porque es un hecho consumado. Yo en reiterados ocasiones pregunté cuál era la estrategia para que salgamos a trabajar algunas provincias para tener un efecto positivo conjunto. Pero finalmente cada gobernador fue eligiendo una determinada estrategia. Raúl Jalil, por Constitución, al no haber hecho las primarias para marzo, no le quedó otra que para octubre.

¿O sea que faltó conducción nacional?

Al peronismo le faltó una estrategia nacional.

El hecho de haber ganado con amplio margen y mucha diferencia de tiempo, ¿le generó un poco de culpa respecto de no poder contribuir con los mismos votos que se generaron para la elección de gobernador pero en la elección general? ¿Es por eso que sobreactuó un poco y dijo que “si gana Milei renuncio”?

Por supuesto que te da culpa, pero en ese momento no había estrategia nacional ni Massa como probable candidato. Nosotros hicimos el 7 de mayo la elección y la convocamos en marzo.

¿Cómo hizo para reconvertirse de esa idea de “si gana Milei renuncio” al saber que en su provincia ganó Massa?

Fue una expresión que manifesté porque en ese momento Milei manifestaba las barbaridades que decía, y encima lo está ejecutando brutalmente. Estamos viendo un proceso de destrucción de la condiciones de vida y del poder adquisitivo de los argentinos. Me quedé para enfrentar esta situación y proteger los derechos de la gente porque van a producir un genocidio social con las políticas de ajuste y con la liberación de precios.

Alejandro Gomel (AG): El Gobierno nacional está diciendo que va a reponer el impuesto a las Ganancias y que esto es un pedido de los gobernadores por lo que corresponde de coparticipación. ¿Esto es así?

No, de mi parte es falso. Lo único que hemos firmado es que la Nación ponga del impuesto PAIS y al cheque lo que corresponde para equilibrar el faltante nuestro, producto del impuesto a las Ganancias. Pero eso no significa la reposición de dicho impuesto.

AG: ¿Todo esto se lo plantearon a Guillermo Francos? ¿Qué respuesta obtuvieron?

Sí, se lo planteamos. Él nos contestó que no hay plata ni para nosotros ni para la mayoría del pueblo. Lo que necesitamos nosotros es contar con cierta previsibilidad para poder gobernar nuestras provincias.

Vale decir que, con todas las cosas negativas que tuvo, en la gestión de Alberto mi provincia tuvo un crecimiento importante y cerramos varias obras. Además, teníamos varias dificultades antes de asumir, como por ejemplo con la construcción de viviendas, que pasamos de 400 en la época de Macri a 6200 después.

AG: ¿En ese sentido, cómo impacta el anuncio de no más obra pública?

Impacta, nosotros ya tenemos más de 1700 despedidos del sector de la UOCRA por la no obra pública en la provincia. Por eso hemos hablado con Francos para darle continuidad a las obras que están, y él quedó en hablarlo con el presidente.

Lamentablemente, el sector privado no va a invertir en nueva obra pública ya que no tiene garantizada la rentabilidad. Y esa rentabilidad no se va a ver en los espacios rurales o en las construcción de una escuela o un hospital en comunidades que no tienen capacidad de pago para semejantes obras. Para eso está el Estado.

Fernando Meaños (FM): Ya hay varios gobernadores que anunciaron sus propios recortes en lo que hace a gasto político y unificación de ministerios. ¿Va a llegar a las provincias este severo ajuste fiscal?

Seguramente lo tenemos que hacer pero es una cuestión gestual porque no incide en el presupuesto de la provincia, ya que no es un gasto significativo. De hecho, la reducción de carteras que hicieron significó el 0,001%.

Es más simbólico que otra cosa porque la gente quiere ver cambios de la clase política, aunque ahora están viendo que esto le va a llegar la mayoría del pueblo argentino. Vos fijate que la nafta súper ayer se llegó a vender a 970 pesos.

FM: Usted habla de un movimiento gestual, como si fuera simbólico el ajuste, pero en Catamarca ya se anunció que no habrá aumentos salariales en el sector público. ¿Qué opina?

Acá no hemos planteado aumento salarial, pero eso no es de la casta política, sino de la gente. En el norte argentino, el sector público es el dinamizador de nuestra economía por excelencia.

Catamarca, producto del litio, es la provincia que más puesto de trabajo registrado ha generado, siendo terceros nosotros, detrás de Neuquén con Vaca Muerta. Somos la provincia que tiene menos desigualdad en el reparto de los recursos, la más segura y la que posee más propietarios viviendo en sus propias casas.

Este último ítem se contrapone a Capital Federal que tiene una gran concentración de inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires, con 1.800.000 inquilinos y 3 millones de habitantes en total. Esto refleja una situación de alta concentración en el ámbito inmobiliario.

