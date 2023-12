Gustavo Weiss: “Las obras de infraestructura no tienen interés económico para un privado”

Gustavo Weiss reveló que se encuentran a la espera de reuniones con el ministro de Infraestructura y el secretario de Obras Públicas, y advirtió que “hoy en gran medida las obras están paradas o en un muy bajo nivel de ejecución, tenemos que ver cómo se traduce esto en la práctica en los próximos meses”.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) analizó la situación que atraviesa el sector y la incertidumbre en materia de empleo, en el marco de una entrevista concedida a la radio vía streaming Futurorock en el programa Ahora dicen tras las medidas económicas anunciadas por el jefe del Palacio de Hacienda, Luis Caputo en la tarde del último martes.

“Se cancelan aquellas licitaciones, cuyas obras no empezaron, y se las va a rescindir. Según dijeron,no va haber nuevas y continuarían las que se encuentran en curso, aunque no dijeron de qué forma, y están en este momento en un proceso muy complicado”, afirmó Gustavo Weiss.

En las redes le reclaman a Alejandro Fantino el "vamos por todo" contra Milei por parar la obra pública

El titular de la CAMARCO expresó que “en materia de obra pública de acuerdo a lo que suponíamos que iba a pasar, no tenemos por supuesto información, suponíamos que iba a haber un ajuste”.

El flamante ministro de Economía informó el shock de medidas en la tarde del último martes, paquete dentro del que se encuentra la suspensión de la mayoría de la obra pública.

En este contexto, al ser consultado por las políticas que implementará el Gobierno nacional en materia de equilibrio monetario, Gustavo Weiss consideró que “es un plan fuerte, de reducción del déficit fiscal realmente muy importante que va a a traer aparejadas, sin lugar a dudas, una serie de ajustes en los distintos sectores de la economía y por lo pronto, una devaluación muy importante que seguramente se va a traducir en un proceso inflacionario”.

Luis Caputo, ministro de Economía

El plan Caputo: subas a jubilados por decreto, marcha atrás con Ganancias y aumentos en tarifas y combustibles

En este sentido, el jefe de la Cámara Argentina de la Construcción hizo hincapié en la inestabilidad del sector y explicó que la obras “vienen de un proceso muy complicado durante todo el año, por la alta inflación por un lado y por otro, por atrasos en los pagos, en algunos casos muy importantes”.

En relación con ello, reparó en que “si hay un contrato firmado y el gobierno o una de las partes lo incumple, potencialmente uno puede hablar de una demanda ante la justicia”. eremos caso por caso, hay en muchos casos de contratistas con obras no empezadas, me refiero donde todavía no hubo un perjuicio económico importante”,

“En muchos casos los contratistas optan por no litigar. Esto no necesariamente tiene que ocurrir, pero desde el punto de vista legal ,sin duda uno puede recurrir a la Justicia”, subrayó el jefe de la CAMARCO.

Congelamiento de obras y el esquema de empleo en el sector de la construcción

El principal representante de la Cámara Argentina de la Construcción brindó precisiones sobre el número exacto o muy aproximado del esquema de empleo del sector y detalló que "el empleo total de la construcción formal, es del orden de las 550 mil personas directas. Esto es, jornalizados y mensualizados, aproximadamente la mitad de los 550 mil trabajan en obra pública y la otra mitad en obra privada”.

Día 3: Temor y Temblor

Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción

Posteriormente, estimó que “por lo tanto, el universo de empleo directo que estaría con esta situación son más o menos 270 mil personas. A eso, hay agregarle un empleo indirecto por cada empleo directo”.

A su vez, concluyó que “por lo cual, doscientas setenta mil trabajan en obra pública directa y otros tantos, en forma indirecta. Esa es la situación de la mano de obra”.

La inversión privada en el ámbito de la construcción

“De acuerdo a la experiencia mundial en los países que más tienen desarrollada la inversión privada en infraestructura, los países centrales como Inglaterra que, fue inventor de este sistema hace ya muchos años”

Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción

Los cinco dilemas de Milei y Caputo

“La inversión privada en el total de la infraestructura de un país no excede el orden del 7% , porcentaje que puede llegar a un 15% con distintas modalidades”.

“El 85% es inversión pública en sus tres niveles, nacional, provincial y municipal y la explicación de esto es que, el grueso de las obras de infraestructura no tienen interés económico para un privado”.

PM/fl