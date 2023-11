Cuánto incide la obra pública nacional en la movilización de intendentes cordobeses

Según información del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, en la provincia de Córdoba se ejecutaron un total de 634 proyectos durante la presidencia de Alberto Fernández que finaliza el próximo 10 de diciembre. Muchas de esas obras llegaron de la mano de Martín Gill, cuando se desempeñaba en esa área, y otras por gestiones del actual ministro, Gabriel Katopodis.



Durante este año se ejecutaron 237 obras en 17 departamentos (incluyendo Capital) de las cuales se finalizaron 45, mientras que en el resto se sigue trabajando. Desde el Ministerio aseguran que la inversión supera los 196 mil millones de pesos ($ 196.736 millones para ser precisos). El aumento en el monto destinado a esta provincia respecto a la gestión de Mauricio Macri está por encima del 800%.

En concreto, se ejecutaron 50 obras de infraestructura vial, 133 proyectos de infraestructura sanitarias, 217 obras vinculadas a redes de cloacas o plantas de tratamiento de líquidos cloacales y la pavimentación de miles de kilómetros de cuadras en diferentes ciudades.

La gran mayoría de las ciudades de la Provincia han recibido alguna obra. Y en este punto es cuando se mete de lleno la campaña electoral rumbo a la presidencia, que se definirá el 19 de noviembre, entre Sergio Massa y Javier Milei.

Juan Schiaretti y Martín Llaryora continúan en el exterior sin definir qué postura adoptarán ante el balotaje. Los casi siete puntos que logró Hacemos por Nuestro País se han convertido en un anhelado botín para los dos candidatos.

Una definición de Schiaretti es esperada no sólo en el mundo político nacional sino particularmente en el peronismo, una estructura verticalista donde todos se terminan alineando con el jefe. “En la provincia hay muchos empleados y otros que cuentan votos: los intendentes cuentan votos, sobre todo los que ganamos fuera de la elección que consagró gobernador”, afirma un mandatario que renovó en su localidad.

Cómo juegan los intendentes

Ahora bien, en tiempo de definiciones sobre a qué candidato apoyarán los dirigentes políticos (“el voto es de la gente, no de los dirigentes”, repiten muchos), la decisión que adopten los intendentes no es un dato menor. Más allá de preferencias o ideologías, no se trata de una decisión entre lo preferible o lo deseable. Los intendentes deben tener cierta previsión (aproximada, estamos en Argentina) sobre la economía y con cuánta caja (o “recursos”) contarán para pagar sueldos y encarar obra pública en sus municipios.

En la mayoría de las localidades, las grandes obras de infraestructura o el pavimento de una calle no se hacen con dinero propio ni créditos. “A los chicos apenas nos alcanza para pagar los sueldos y otros cada tres meses piden un salvavidas al Panal”, señala un jefe comunal que reconoce haber pasado más de un contratiempo por falta de fondos. Lo que “baja” a la localidad o comuna (de Nación o Provincia) es por gestiones propias o por algún dirigente que apoye “desde el puerto”.

A todos les sigue resonando la frase que le escucharon a Milei al inicio de la campaña: “Lo primero que nosotros queremos eliminar es la obra pública, para pasar a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Lo diseñaron en Chile porque no tenían plata. La cámara argentina de la corrupción (en referencia a la Cámara Argentina de la Construcción) con esto está que trina”. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? se preguntan.

¿Cuánto pesa el cemento?

A casi todos los intendentes se les complica manifestar en público qué harán con su voto. Saben que con solo expresarlo, sin esperar las definiciones “de arriba”, pueden generar enojos en la provincia y alguna sonrisa en el bunker massista.

Marcos Torres, reelecto de Alta Gracia, plantó bandera por el ministro-candidato y su teléfono no paró de sonar desde ese momento. Operadores del massismo se encargaron de asegurar que ése sería sólo el primero de muchos apoyos en esta provincia.

Algunos ya han recibido un llamado, otros una convocatoria a un acto o una reunión. Les recuerdan (en buenos modales) que la “inversión que se está haciendo es de Nación y esto se puede acabar el 19 de noviembre ¿qué vas a hacer?”. ¿Se vota lo preferible o lo deseable?

Quedará como tarea comenzar a mirar detenidamente las fotos de los jefes comunales que rodean a los políticos. Principalmente a Massa. “La semana pasada estábamos con uno y ahora nos piden que vayamos por otro ¿Cómo pongo la cara?”, se pregunta un intendente de Juntos por el Cambio que todavía no digiere el apoyo a Milei que le dio parte de ese espacio, capitaneado por el PRO, al líder libertario.

Algunos intendentes ya confirmaron su presencia en el acto que Massa encabezará en Río Cuarto, aunque del lado peronista la mayoría asegura que su participación está vinculada a lo institucional, como en el caso del anfitrión, Juan Manuel Llamosas (Río Cuarto) y de Esteban Avilés (Carlos Paz), Martín Gill (Villa María), Damián “Peta” Bernarte (San Francisco), varios mandatarios peronistas de localidades más chicas y muchos radicales.