Día 3: Temor y Temblor

"Hay una idea presente en el gobierno que implica que si no hay dolor, no hay cura. Nosotros tenemos la teoría de que muchas veces la metafísica, es decir, ideas que no son del orden de lo epistémico, sino del orden de las creencias que también constituyen el conocimiento humano, atraviesa todas las ciencias. Ciertas escuelas de teorías económica, comparten este concepto casi religioso de que para que haya resultados tienen que haber dolor” analizó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) de este miércoles 13 de diciembre de 2023.

Ayer a la tarde, Luis Caputo, anunció un paquete de medidas de urgencia que implicarán un gran dolor en la mayoría de la población de nuestro país.

El flamante ministro de Economía informó una devaluación que llevará el dólar oficial a 800 pesos, superior a los 650 que había anticipado el ministro del Interior, además de la reducción de subsidios en tarifas de transporte y servicios en una proporción que todavía no está clara, la suspensión de la mayoría de la obra pública, la no renovación de contratos estatales firmados el último año y la suspensión de la pauta pública. Estas decisiones afectarán, en el corto plazo, el empleo, la actividad económica y el poder adquisitivo de los trabajadores.

Como contraparte, en la única medida referida a lo social, Caputo dijo que se mantendrán los planes sociales, pero sin intermediarios y decretó un aumento del 50% de la Asignación Universal Por Hijo y la Tarjeta Alimentar.

El problema del déficit fiscal y la primera contradicción del Gobierno

"Si seguimos como estamos, vamos camino a una hiperinflación", diagnosticó el ministro de Economía al momento de anunciar sus primeras medidas de gestión, y aseguró que "la génesis del problema es el déficit fiscal" y no la deuda, el dólar o la inflación.

Si la deuda, el dólar o la inflación no son el principal problema, tal como plantea Luis Caputo, aparece la primera contradicción. Este gobierno está recibiendo menos déficit fiscal que el que recibió Mauricio Macri. La "herencia" es del 3% de déficit fiscal primario, 5% con intereses del Tesoro, mientras que Macri recibió entre 6% y 7%.

Evidentemente hay una deuda mayor, del cual el señor Caputo es gran responsable, un atraso en el valor del dólar y una inflación superior, pero si efectivamente el principal problema fuera el déficit, sería inapropiado decir que esta es la peor herencia de la historia, tal como plantea el gobierno.

Los cinco dilemas de Milei y Caputo

Luego de anunciar las medidas, el ministro Caputo explicó que la consecuencia del paquete hará que estemos peor de lo que estamos ahora y volvió a mencionar el hipotético 15000% de inflación que no guarda ningún correlato con la realidad e implica exagerar una situación para producir un efecto.

En "La doctrina del shock", Naomi Klein cita a Milton Friedman, uno de los padres del neoliberalismo contemporáneo y referente intelectual de Javier Milei: "Sólo una crisis, real o percibida como real, produce un cambio de hecho. Cuando esa crisis ocurre, las acciones dependen de ideas que están disponibles en ese momento. Creo que esa es nuestra principal misión, desarrollar alternativas a las políticas vigentes, mantenerlas con vida y disponibles hasta que lo políticamente imposible se convierta en políticamente inevitable".

Podría decirse que Milei tuvo una etapa que él llamó de “batalla cultural” en la que se encargó de mantener estas ideas vigentes y ahora está generando las condiciones para poder aplicarlas. Friedman habla de "una crisis, real o percibida como real”, es decir, a diferencia de la hiperinflación del gobierno de Alfonsín que le permitió a Menem contar con la justificación necesaria para su “cirugía mayor sin anestesia”, no existe ese escenario en la actualidad pese a todas las dificultades actuales. Es por eso que el gobierno exagera el peligro de “la hiperinflación del 15000% en el que una leche va a valer 60 mil pesos” para justificar la necesidad de estas medidas. La catástrofe que supuestamente el gobierno viene a tratar de solucionar es la que probablemente termine produciendo.

Además, el Gobierno necesita que la comparación de los resultados de su política no sean medidos en relación al anterior gobierno peronista, sino con los indicadores que ellos mismos construyen sobre cómo sería el futuro si no estuvieran al frente de la gestión. Ya no se compite con el 150% de inflación anual que deja el gobierno de Alberto Fernández, sino con el hipotético 15000%.

Los ministros de Economía y sus históricos anuncios

Nos proponemos analizar las similitudes y diferencias entre el discurso ayer de Caputo con otros anuncios de paquetes de medidas económicas de gobiernos anteriores. Hay que tener en claro que Javier Milei obtuvo una gran cantidad de votos del electorado más joven que seguramente tengan menor experiencia con la historia argentina, además hay una tendencia global en la cual se acelera la vida y el cambio es cada vez más veloz. El pasado queda más lejos porque esa velocidad nos aleja, pero solamente el pasado nos construye conciencia histórica.

En 1975, el ministro de Economía Celestino Rodrigo brindaba un mensaje a la población en el que aseguraba que sus medidas económicas habían dado lugar a "la toma de conciencia" de la situación: "no es posible destruir los ingresos del mañana para mantener una situación ilusoria".

Tras un período de congelamiento de precios, el gobierno de María Estela Martínez de Perón había planteado una liberación de la economía conocida como "Rodrigazo". Al momento de anunciarse aquel nuevo plan económico, el ministro detalló que contemplaría una devaluación del peso en relación con el dólar, en el caso comercial, una tasa de $10 por dólar y otra de $26, además de una depreciación del 61% en el financiero, una tasa de $15 en el dólar y otra $30 con un nuevo desdoblamiento cambiario.El dólar turístico se iba a $45, también aumentaban en un 75% las tarifas eléctricas y los salarios subían un 80%.

Las 10 medidas de Luis Caputo: qué opinan los economistas sobre el "paquete de emergencia"

Las medidas económicas terminaron en una hiperinflación y el posterior Golpe de Estado de 1976 cuyo plan económico fue encabezado por José Alfredo Martínez de Hoz quien se retiró del gobierno en 1980 haciendo un balance de su gestión en cadena nacional, remarcando las particularidades de la inflación en Argentina respecto al resto de los países del mundo y mencionando que se evitó una inflación del 17000% anual, trasladando los registros que se tuvieron en un mes.

Domingo Cavallo presentó su proyecto de Ley de Convertibilidad en 1991 estableciendo la "obligación de que toda la base monetaria tenga permanentemente como respaldo en el Banco Central la misma cantidad de oro y divisas de libre disponibilidad". En su anuncio, el ministro se jactaba de una economía estable, abierta y "plenamente inter relacionada con el resto del mundo".

Apoyo del FMI para mantener al deudor con vida

El anuncio de Luis Caputo tuvo diversas repercusiones entre los actores políticos y económicos de nuestro país y del mundo. En primer lugar, el FMI salió a respaldar las medidas con un comunicado y un tuit de su directora Kristalina Georgieva: "Acojo con beneplácito las medidas decisivas anunciadas hoy por el Presidente Javier Milei y su equipo económico para abordar importantes desafíos económicos de Argentina: un paso importante hacia el restablecimiento de la estabilidad y la reconstrucción del potencial económico del país".

No está de más recordar que, más allá de quién sea el ministro de economía y cuál sea el signo político del gobierno, lo habitual es que el Fondo Monetario Internacional apoye las medidas económicas. Tal como hace cualquier acreedor cuando su deudor no puede pagarle, lo trata de mantener con vida porque, como decía Néstor Kirchner, "los muertos no pagan".

Por su parte, Ricardo López Murphy, con pasado como ministro de Economía durante el gobierno de Fernando de la Rúa, aseguró que la situación es más complicada, incluso, que en el momento en el que le tocó gestionar y remarcó el gran crecimiento de la cantidad de jubilaciones y planes sociales en el país.

El crecimiento de la población y la decadencia global

Los gobiernos de derecha y extrema derecha están ganando en varios de los países desarrollados. Se percibe un gran malestar en los sectores más jóvenes que la derecha logra acompañar con un discurso "anti decadencia".

Un economista clásico llamado Thomas Malthus había desarrollado una teoría económica, que luego se comprobó que era fallida, en la que planteaba que la población crecía más rápido que la capacidad de producción de bienes y que por ese motivo se iban a producir hambrunas que eran comunes en el siglo XVIII y que el fallecimiento por hambre era lo que iba a corregir esta situación.

López Murphy plantea esta dificultad del crecimiento poblacional. No es lo mismo administrar un país de 20 millones de argentinos que uno de 47 millones. El problema existe en todo el mundo y el capitalismo no está dando respuestas a la creación de bienes en la misma proporción en la que ha aumentado la natalidad. Los jóvenes no pueden comprar una casa, algo que era posible para sus padres y abuelos o, al menos, existía esa expectativa.

La oportunidad del peronismo

Del lado de la oposición, el inefable Guillermo Moreno aseguró que las medidas impactarán directamente en el precio de los alimentos y aseguró que la situación le viene muy bien al peronismo porque "cuando volvamos a expresar la producción y el trabajo es obvio que vamos a ganar las elecciones".

La perspectiva de Moreno puede explicar el buen humor que tenía Cristina Fernández de Kirchner en la entrega de mando a Javier Milei, a diferencia del gobierno de Mauricio Macri que se creía que iba a ser exitoso.

Primero hay que saber sufrir

Esta idea de sufrir primero para luego poder recibir la recompensa tiene paralelos con el concepto de expiar los pecados y que atraviesa la economía y la ideología.

La economía, como toda ciencia social, no es puramente matemática y está compuesta de ideas y de creencias. No es exacta y no da los mismos resultados en distintos países o en distintos momentos. Tiene un componente subjetivo y, dependiendo el tipo de estructura cultural, el grado de dolor y de sufrimiento que es necesario para cumplir determinados objetivos es mayor o menor.

Hay quienes consideran que el dolor es un elemento fundamental para una sociedad o para un ser humano. En las religiones tanto monoteístas como politeístas, el sacrificio y el dolor ayudan a purificar los pecados que se cometen. Son conocidos los sacrificios de animales que se daban como ofrenda a los dioses para que luego dieran recompensas con las cosechas, como también el Dios cristiano, sacrificando a su propio hijo para limpiar los pecados de La Tierra.

Ocaña: "Caputo no mencionó a los jubilados en su discurso, ¿acaso son parte del ajuste?"

En "Temor y temblor", libro del filósofo danés Soren Kierkegaar, escrito en 1843, habla del episodio bíblico de Abraham, a quién Dios le ordenó que asesine a su hijo Isaac cómo prueba de su fe. Kierkegaard introduce la figura del "caballero de la fe", quien renuncia a todo por una idea divina y confía, por la fuerza del absurdo, en que volverá a recibirlo de vuelta cuando él aprenda la lección o supere la prueba de Dios. El escritor nos pregunta si existe una obligación moral absoluta de cumplir con la palabra de Dios.

Trazando una analogía, si el pecado que hay que expiar fuese el déficit fiscal y el gasto innecesario de los recursos públicos, la idea de que el ajuste “lo pagaría la Casta política” tenía una fuerza de relato muy importante.

Resulta ser que, como veníamos anticipando, era imposible que sólo lo pague la Casta política y quienes tendrán que sufrir por un pecado del que no se beneficiaron son los que Milei llamó “Argentinos de bien”. Es decir, las personas que todos los días se levantan para salir a trabajar por un ingreso que les permite sobrevivir.

ADP DC