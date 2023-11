Ricardo Quintela se desdijo y confirmó “voy a seguir en el cargo” cuando asuma Javier Milei

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, uno de los jefes provinciales con mayor cercanía al Gobierno nacional presidido por Alberto Fernández, se desdijo sobre las declaraciones que había realizado a principios de septiembre sobre Javier Milei y, en horas del mediodía de este martes confirmó “voy a seguir en el cargo, la decisión de mis compañeros y mis ciudadanos la vamos a defender a ultranza”.

En la antesala de la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2023, el referente del Partido Justicialista riojano había asegurado que renunciaría a su labor pública, si el líder libertario resultaba como ganador.

“Si no ganamos el 22 de octubre se van a restringir los recursos para nuestra provincia, no va a haber recursos y si a este gobernador no le va bien, tiene que presentar la renuncia”, enfatizó Quintela durante la campaña del ex candidato Sergio Massa.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela

En aquel momento Quintela sostuvo que “no podía depender de la discrecionalidad” de una persona con “inconsistencia emocional”, así calificó al presidente recientemente electo y lanzó una chicana al preguntar: “¿Quién va a hacer un hospital si no es el Estado?”.

Sin embargo, el dirigente kirchnerista felicitó al principal representante de La Libertad Avanza, Javier Milei a partir de su contundente triunfo en el balotaje del 19 de noviembre que lo llevará a presidir la República Argentina, a partir del domingo 10 de diciembre.

Gobernador de La Rioja, Ricard Quintela

Ricardo Quintela a través de su cuenta oficial de X, ex Twitter, expresó que “quiero felicitar al nuevo presidente de los argentinos y argentinas @JMilei elegido por el voto popular a quién le deseamos éxitos en su gestión”.

Además, el mandatario de la provincia de La Rioja manifestó que “esperamos tener una oposición responsable, dialoguista y colaboracionista” para así “sacar al país adelante”.

Por último, señaló que “hay cosas en las que podemos estar de acuerdo y cosas en las que no, las vamos a manifestar con argumentos sólidos”.

