Según informó la periodista Nuria Am en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), la disputa por si el embajador sigue en Brasil es algo que debe pasar por el Congreso, como fue explicado por Diana Mondino.

Sin embargo, el presidente de la Nación sostuvo que “es imposible” que Scioli represente a ambos gobiernos del mismo modo.

“No entiendo cómo esto puede ser posible. Que no me vengan con eso de que es representar a la Argentina, porque eso es falso. Son dos Argentinas distintas: la de Milei y la nuestra”, expresó duramente Alberto Fernández.

Se refirió también a la polémica fiesta en la Quinta de Olivos y sostuvo que “no me lo perdono, yo trato de explicarme por qué hice semejante pavada. La explicación es porque el contexto no me hizo advertir que no debía hacer eso”, indicó.

Entre sus declaraciones, habló sobre el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner y contó que apuntaron con francotiradores a su helicóptero, en más de dos oportunidades. Algo que fue muy cuestionado durante todo el día, ya que despertó las incógnitas de por qué no existían denuncias en la Justicia.

Algunas de las cuestiones de Alberto Fernández, a días de la asunción de Javier Milei, con quien se están definiendo cómo será el acto de traspaso. Si finalmente recibirá la banda y el bastón dentro del recinto donde se junta la Asamblea Legislativa, tal como dicen los usos y costumbres, o si Cristina Fernández de Kirchner autoriza, como quiere Milei, que eso suceda en las escalinatas del Congreso de la Nación.

