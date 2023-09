El gobernador de la Rioja, Ricardo Quintela, dijo que renunciaría a su cargo si Milei ganara las elecciones

El gobernador reelecto de La Rioja, Ricardo Quintela, afirmó que renunciará a su cargo si el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, gana las elecciones generales. Se trata de uno de los mandatarios provinciales más ligados al Gobierno.

"Si no ganamos el 22 de octubre se van a restringir los recursos para nuestra provincia, no va a haber recursos y si a este gobernador no le va bien, tiene que presentar la renuncia", disparó Quintela durante un acto de entrega de viviendas.

En un discurso similar a los que esboza a menudo el presidente Alberto Fernández, el riojano se preguntó: "¿Quién va a hacer un hospital si no es el Estado?". La eliminación de la obra pública por parte del Estado es una de las propuestas que se le cuestionan a Milei.

Milei logró imponerse en las primarias en la provincia gobernada por Quintela. Será uno de los objetivos a revertir, junto a Tucumán y La Pampa, que se puso Sergio Massa, candidato a presidente de Unión por la Patria.

Es por eso que Massa relanzará su campaña el próximo viernes, en Tucumán, junto a los gobernadores peronistas, para la segunda fase del proceso electoral que culminará con las elecciones del 22 de octubre.

A priori, la idea es armar en Tucumán una gran foto de familia con Massa en el centro, rodeado de gobernadores, líderes de la CGT, senadores y diputados nacionales, con los jefes de los bloques a la cabeza.

Para el próximo sábado está prevista una reunión de trabajo con todos esos actores y el sábado por la noche se realizará un acto multitudinario en la capital tucumana, aunque todavía no se terminaba de descartar a Santiago del Estero, donde manda otro gobernador fuerte del "Norte Grande", Gerardo Zamora.

JD / Gi