Gustavo Grobocopatel cuestionó la dolarización que propone Javier Milei: "No sé si vale la pena"

El empresario agropecuario Gustavo Grobocopatel mostró dudas respecto de una eventual dolarización de la economía, uno de los principales ejes de campaña de Javier Milei, y cuestionó la implementación del nuevo dólar soja.

"La dolarización requiere que haya una serie de ajustes o equilibrios macroeconómicos previos que, probablemente, cuando los hayamos hecho, no sea necesario dolarizar", aseguró el fundador de Los Grobo en declaraciones a TN.

La postura de Gustavo Grobocopatel sobre la dolarización

Bajo su perspectiva, la dirigencia argentina tiene "la tentación de poner los problemas debajo de la alfombra" y se quieren "resolver de una manera mágica una serie de cosas que hay que hacer".

"La sensación que me da es 'dolarizamos mañana y resolvemos los problemas'. Pero creo que se necesita equilibrio fiscal. No sé si al final vale la pena dolarizar si hiciste todos los deberes", apuntó el entrevistado.

En tal sentido, Grobocopatel consignó que "tiene sentido tener moneda propia" porque le confiere "más autonomía" al país. "Ahora, moneda propia con una gestión de la economía como la que tenemos, parece que somos como borrachos que no pueden resolver", aclaró.

Gustavo Grobocopatel cuestionó el nuevo dólar soja

Por otra parte, el hombre de negocios se pronunció en contra de la puesta en marcha de una nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE), popularmente conocido como dólar soja.

A su juicio, "es parte de poner las cosas debajo de la alfombra y no ver el problema estructural que tenemos". "Lo que aprendimos es que el tema de las retenciones, el doble tipo de cambio y demás que fue contra la producción del sector, no solamente fue un daño para el productor sino para toda la sociedad argentina que hoy no tiene dólares", describió.

Y continuó: "Si hubiésemos hecho las cosas bien en los últimos años, hoy no tendríamos este problema porque la producción agrícola sería el doble de la que tenemos ahora. Es pan para hoy y hambre para mañana. La gente va a vender la soja no por un plan sino cuando necesite vender lo menos posible porque la soja es como tener dólares".

La mirada de Gustavo Grobocopatel sobre el estancamiento argentino

"Es bastante claro que Argentina creció menos que el promedio de Latinoamérica y fue uno de los países que menos creció. A veces, uno corta las series de tal manera que digan cosas que uno quiere. Pero cuando se mira a largo plazo, a la Argentina le fue muy mal", juzgó.

Según sus cálculos, en el caso de los granos, Brasil creció 100% en la última década mientras que la Argentina se mantuvo estancada.

Grobocopatel: “Las retenciones lo que han hecho es aplastar a la producción”

"En los últimos 20 años, pensamos que la riqueza se generaba por una cosa espontánea y que nuestro problema era distribuirla. Casi que duplicamos el tamaño del Estado pero no mejoramos su calidad ni los servicios públicos. Duplicamos el tamaño del Estado pero también la pobreza", evaluó.

A propósito de las políticas destinadas al fomento del sector privado, Gustavo Grobocopatel señaló que "se hicieron desaparecer empresas argentinas" y, en la comparación con las naciones vecinas, ostenta "muy pocas multinacionales".

"Ha habido una decisión por desconocimiento, por ideología o por prejuicios, de que había que redistribuir sin pensar cómo se generaba la riqueza", insistió.

Casta, recambio y elecciones: las definiciones políticas de Grobocopatel

En relación al término "casta", popularizado por Milei, Grobocopatel optó por la palabra "corporación" para definir al entramado político, económico y social sobre el que se asienta el país.

"Somos una sociedad de corporaciones con instituciones lábiles. Una sociedad plana donde no hay liderazgos estructurales. Somos una sociedad anárquica porque no hay ningún elemento ordenador de esa sociedad y esta en manos de corporaciones que pelean entre sí", sentenció.

Siguiendo esa línea argumental, el empresario consideró que "el gobierno tiene que cambiar por es es sano que haya rotación": "No estoy a favor de ninguna reelección de nada. Por otro lado, el Gobierno ha tenido la mayor responsabilidad de la mala praxis".

"Tenemos que tener un gobierno con un liderazgo que pueda ampliar la coalición, que no se amplía sólo en el Congreso. El debate tiene que estar en los distintos lugares del Estado y fuera de él", agregó.

Al poner la lupa sobre el escenario electoral actual, el productor agropecuario se inclinó por Juntos por el Cambio al sopesar que "es el que está en mejores condiciones". "Pero tampoco vemos que esa bandera se levante con la claridad y la firmeza que se necesitan", cerró.

