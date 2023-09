Juan Carlos De Pablo sobre la dolarización: “me da mucha bronca la pelota que se le está dando periodísticamente”

Durante la tarde del martes se realizó en el hotel Quorum el seminario anual sobre “El comercio y el contexto político-económico” organizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y la Cámara de Comercio de Córdoba. Allí, el economista Juan Carlos de Pablo, expresó que “no es ninguna prioridad” hablar sobre la dolarización y que el problema central de la economía argentina va por otro lado.

“La dolarización no es una ninguna prioridad. Hablemos de la cuestión fiscal. Yo quiero que cada uno de los tipos que están compitiendo (las elecciones) digan qué van a hacer en materia fiscal”, declaró de Pablo.

Además, agregó que no es fundamental hablar de estos temas porque “nuestro sistema monetario funciona perfectamente. Hay que ocuparse de los problemas reales y no de inventar problemas que no existen”.

Por su parte, también mencionó que el congelamiento de precios realizados por el gobierno “son un chiste” y que en un contexto inflacionario como el que tiene el país no sirven para nada. En palabras del referente: (el congelamiento de precios) “no es una política de estado. Es una estupidez”.

Según los Almaceneros de Córdoba la suba de precios alcanzó el 13,3% en agosto

El plan de Melconian

Esta semana se presentó en Córdoba el plan económico de la candidata Patricia Bullrich de la mano de su posible futuro ministro de Economía, en caso de ganas las elecciones, apalancado por la Fundación Mediterránea. El profesor de Pablo destacó el equipo de trabajo del ente que nuclea a los empresarios.

"El trabajo que hizo Melconian y toda la barra esa con la Fundación Mediterránea fue muy muy valioso. He charlado varias veces con ellos, realmente a la Fundación hay que sacarle el sombrero porque pusieron guita. Ahí hay mucho trabajo profesional".

El seminario

Juan Carlos de Pablo, presentó un breve marco sobre la economía internacional, y se adentró en las cuestiones del país. Al respecto, también mencionó: "los desafíos en materia económica para el próximo Gobierno serán enormes. Sin embargo, no serán prioritarios. Lo importante será lo fiscal: seguridad social, planes sociales, subsidios en energía y transporte y empleo público".

El círculo rojo cordobés se encolumna con Bullrich y Melconian