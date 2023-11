Guillermo Mondino: "Le aconsejé a mi hermana que no aceptara el cargo"

El economista Guillermo Mondino se consuela pensando que el cargo que ocupará su hermana es en política exterior, que suele ser de las áreas menos conflictivas y complicadas del gobierno en los términos tradicionales de Argentina. “Yo ya había pasado por la función pública y su esposo también, ambos pensábamos que era mejor que no participara”, contó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Guillermo Mondino es economista y profesor de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos. Fue secretario de Finanzas y jefe de gabinete de Asesores Económicos del gabinete de Domingo Cavallo. Fue director de Investigaciones de la Fundación Mediterránea. Además, es hermano de Diana Mondino, quien fue designada por Javier Milei como canciller de su futuro gobierno.

Habiendo pasado la experiencia de lo público, ¿tiene algún temor por su hermana Diana en lo que le pueda significar el ejercicio de una función tan visible como la de la cancillería?

La función pública es ingrata, es un trabajo poco apetecible para aquellas personas que no tienen objetivos de enriquecimiento ilícito o alguna cosa por el estilo. Sobre todo es ingrata en Argentina por las situaciones críticas por las que tan frecuentemente suele atravesar el país.

Dicho esto, tiene por otro lado un condimento: todos tenemos alguna dosis de patriotismo, de ansias de poder, de querer participar, de querer estar. Mi sensación es que cuanto más tengas de eso, más llevadero se te hace.

En el caso de mi hermana, su responsabilidad es la política exterior, que suele ser de las áreas menos conflictivas y complicadas del gobierno en los términos tradicionales de Argentina, que representa después tener que andar transitando los juzgados con denuncias espurias y acusaciones ridículas, sometiendo a la familia a desgastes mucho más fuertes. Eso suele venir asociado más a gestiones del ministerio de Economía, Obras Públicas y algunas otras áreas.

De todas formas, para ser totalmente honesto, mi consejo, cuando ella me dijo que decidió participar en esto, fue que no lo hiciera. Yo ya había pasado por la función pública y su esposo también, ambos pensábamos que era mejor que no participara, pero ella opinaba que alguien se tiene que meter, sino es imposible cambiar la Argentina. Bueno, ahora tiene la oportunidad de hacerlo.

