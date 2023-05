¿Quién es Diana Mondino, la cordobesa elegida por Milei como candidata en la ciudad de Buenos Aires?

La economista cordobesa Diana Mondino encabezará la lista de diputados nacionales de la Libertad Avanza (LLA), la fuerza política de Javier Milei, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



“Con Javier! Todo listo para representar la Ciudad como diputada en el Congreso. Mi misión será ocuparme de la reinserción de Argentina al mundo. Es un orgullo acompañarte a la presidencia”, escribió Mondino en su cuenta de la red social Twitter.



La elección de Milei recayó sobre Mondino, que es profesora de la Universidad Cema y presidenta del Banco Roela



Las críticas al actual modelo económico y las propuestas de la economista son muy valoradas en diversos ámbitos de poder, no sólo en Córdoba. Con residencia compartida entre esta provincia y AMBA, Mondino logró penetrar, a partir de su activa participación en las redes sociales y en los medios, en un público que hoy puede encasillarse en el ala más dura del radicalismo y del PRO.



Mondino, que nunca se consideró un cuadro político ni militante y tampoco tuvo bajo análisis una potencial candidatura a la gobernación de Córdoba, ha expresado su intención de involucrarse en política para que el sector privado tenga, de una vez por todas, una voz.



Su razonamiento es que quienes deciden las leyes, principalmente las relacionadas a cuestiones impositivas, son pensadas por gente que lleva 30 años en la función pública, es decir no conocen la realidad “del otro lado del mostrador”.



“Nunca el pequeño y mediano empresario tuvo una voz potente en el gobierno. Más allá de que lo llamaron el gobierno de los CEOs, el de Macri fue un gobierno fallido, no logró establecer ese puente con el empresariado que todos pensamos que iba a suceder”, sostiene otro empresario, que conoce a Mondino y destaca el aporte que la economista podría brindar en la faz pública.