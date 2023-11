Cuales son los motivos por los cuáles al litio no se lo declara commodity

Una de las riquezas potenciales que tiene la Argentina es el litio. Sin embargo, no parece que se estén dando todos los pasos necesarios para sea declaro commodity, entre otras deficiencias. Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Pablo Rutigliano quien expresó que, “claramente la falta de transparencia que tiene la industria litífera, se está empezando a corroborar por todos los temas que hemos venido anunciando hace tiempo con respecto a la no declaración de litio como commodity”. Y agregó: “Principalmente como concepto de que esa valorización tan importante de cara a este recurso, hoy no queda en la Argentina”.



Denuncias por falta de transparencia

Según Rutigliano, la Cámara Latinoamericana del litio presentó la denuncia en lo que representa justamente esta falta de transparencia y de la tipificación del carbonato de litio para la Argentina en relación al componente tipificador, y a la valorización representativa y la pérdida concreta de no declarar el litio como commodity.

“También está el proceso de cartelización, que se está desarrollando en la industria litífera y lo que hace es disminuir la oferta y la capacidad de productividad; producto de no poder justamente valorizar esos activos mineros”, explicó Rutigliano. Y continuó: “Hoy por hoy no tenemos una medición con respecto a ese precio de referencia internacional, que es de vital importancia empezar a traccionar”.

Por qué es importante que el litio sea declarado commodity

Para el entrevistado, por este motivo la transparencia de la comercialización de declarar el litio como commodity es de vital importancia, no solamente para la economía, sino también de cara a la transición energética y al crecimiento económico sustentable de la Argentina.

Al ser consultado sobre la exportación, Rutigliano expresó que, “si exportamos el 100% de lo que producimos, no hay manera de que las industrias o las pymes que desarrollan baterías, y a su vez también tienen el proceso de desarrollar vehículos eléctricos, no van a poder comprar ese carbonato de litio para poder traccionar y generar empleo en nuestro país”.

Y continuó: “Se considera que para el próximo año, la demanda va a empezar a marcar una tendencia en alza y los mismo funcionarios de este gobierno que dicen que el litio no es un commodity hablan de que el precio va a empezar a incrementarse, entonces pongámonos de acuerdo, si es un commodity el precio internacional, creo que es de vital importancia que empecemos a fijar el precio en la Argentina y considerarlo commodity".

Para finalizar sostuvo: “Vendemos a un precio muy por debajo del precio internacional al carbonato de litio para sostener una estructura y no dar el beneficio al país, si el beneficio justamente queda en el exterior estamos inmersos defendiendo y tratando de proteger el recurso soberano estratégico”.