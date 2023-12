Día 5: ¿La calle está en orden?

Los periodistas Alejandro Gomel y Nuria Am analizaron las medidas anunciadas por la ministra de Seguridad y se preguntaron si la protesta es una enfermedad o “el termómetro que mide un problema que hay que solucionar de fondo”, en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del viernes 15 de diciembre del 2023.

Alejandro Gomel: Estamos cerrando la primera semana del gobierno de Javier Milei, que ya estuvo mostrando las cartas, haciéndole caso al consejo de Mauricio Macri de accionar desde el primer día.

Nuria Am: La política de shock aparece en todos los sentidos, en torno a la política económica y en torno a la seguridad y a lo que puede llegar a ocurrir en la calle.

En la segunda conferencia de ayer, Manuel Adorni, el vocero presidencial, anunciaba que la ministra de Seguridad iba a dar a conocer los nuevos detalles de lo que será el protocolo de seguridad, dando por derogado lo que fue el protocolo de seguridad de Nilda Garré, que Patricia Bullrich consideró siempre que era garantista.

En sus anteriores épocas como ministra también había presentado un protocolo para el manejo de la manifestación social en la calle, pero no le fue bien.

AG: No le fue bien y ahora lo intenta de nuevo. El gobierno de La Libertad Avanza puso todas las cartas sobre la mesa en la primera semana, con Luis Toto Caputo presentando el ajuste y Patricia Bullrich presentando este plan, lo que nos lleva a preguntarnos si la calle está o no en orden.

Bullrich detalló el protocolo antipiquetes para el mantenimiento del orden público

NA: Hay dos formas en una negociación, una la hizo muy conocida Nestor Kirchner: sentarse en una mesa con los más duros cuando tenía que negociar, golpear la mesa primero y después negociar. La otra, anunciar muy fuerte. Uno puede imaginar que el plan presentado por Bullrich que hoy parece muy difícil de llevar a cabo, puede instalar la idea de que la ciudadanía va a atender a otra cosa respecto a lo que es la manifestación, pero hasta ahora parece difícil la aplicación práctica de todo eso. ¿Hasta donde la vulneración de un derecho, como la libre circulación, se puede “ordenar” con un protocolo que es difícil de llevar adelante?

AG: Deja muchas dudas. Dicen que no se pueden cortar calles, pero eso es difícil de controlar. Además remite a un país que tiene una historia represiva muy dura. Hay una memoria colectiva, que cuando se presentan estos tipos de planes de dureza, remiten a lugares muy oscuros de la historia Argentina. Deja muchas dudas lo que presentó ayer Patricia Bullrich.

Punto por punto, las medidas del protocolo antipiquete anunciado por Patricia Bullrich

NA: Una de las maneras de presentarlo podría haber sido sentarse con las organizaciones sociales y llegar a un acuerdo. El año pasado hubo cerca de mil piquetes a lo largo del año, con toda la conflictividad que esto trae. Ya hay respuesta de las movilizaciones sociales, que planean una movilización muy importante para el 20 de diciembre, en un mes en donde la temperatura social se eleva, más en una situación con una inflación para el mes de diciembre que va a estar por arriba del 20%.

AG: A los economistas les gusta usar el “termómetro o la enfermedad”. Me pregunto si la protesta es una enfermedad o es el termómetro que mide un problema que hay que solucionar de fondo. ¿A la gente le está yendo muy mal y por eso protesta o la protesta es el fondo de la cuestión que hay solucionar?

NA: Nunca hay que dar advertencias con algo que después no vas a cumplir, porque se pierde toda la credibilidad. Si Patricia Bullrich habla del protocolo como una solución, y luego no puede llevarlo adelante, pierde credibilidad y autoridad.

Antes del anuncio de Bullrich, organizaciones piqueteras advierten: "No se puede vulnerar el derecho a manifestarse"

AG: El pasado jueves 14 de diciembre, la ministra de Seguridad habló por la tarde y aseguró que “el que las hace las paga”. Además, afirmó que busca establecer un protocolo que proteja en su accionar correcto a las fuerzas federales que están bajo el mando del Ministerio de Seguridad de la Nación. Apuntó contra el kirchnerismo, “hemos vivido muchos años bajo un desorden total y absoluto que ha hecho que la gente no pueda llegar a su trabajo”, declaró la ministra.

NA: Fue un protocolo anunciado. Después hacía mención a las partes que deberían estar liberadas. “No vamos a tomar en cuenta la existencia de vías alternativas al tránsito y a la circulación”, remarcó en referencia a aquellos que cortan la calle

“Para llevar a cabo estas medidas, las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia” continuó Bullrich.

Por otro lado, redobla la apuesta y confirma que los gastos que se provoquen las movilizaciones, lo deberán pagar los manifestantes. Hay muchas dudas, la ministra pidió a las madres que no lleven a los hijos a las manifestaciones, y aseguró que para aquellos que vayan con niños, “habrá consecuencias fuertes”. Es una realidad que los menores no deberían estar en las movilizaciones, porque deberían estar en el colegio. Nuevamente me pregunto cómo se podrían aplicar esas medidas.

AG: Los manifestantes suelen llevar a los hijos porque no tienen con quien dejarlo muchas veces, pero es difícil meterse en la educación de un hijo. Es una propuesta rara.

Hubo respuestas, una de las diferencias que hay entre la vez anterior que Patricia quiso hacer un protocolo, es que el gobierno de la ciudad es otro. Hay una diferencia grande entre Horacio Rodriguez Larreta y Jorge Macri, quien está más alineado con la idea de “mano dura”. El ministro de Seguridad de CABA, Waldo Wolf, está muy alineado con Patricia, quien aseguró que desde el gobierno se va a acompañar en forma conjunta cuando hagan falta fuerzas federales, tanto en los accesos como apostando en CABA cuando sea requerido.

La izquierda y los piqueteros le respondieron a Bullrich

NA: Jorge Macri se alinea con el plan de Patricia Bullrich, pero pide más intervención de las Fuerzas Federales, para que no toda la responsabilidad del control en el ámbito de CABA quede bajo las autoridades policiales de la Ciudad. Bullrich desde su jurisdicción puede actuar en las rutas federales, pero no en las calles de los distintos distritos.

AG: Ante la falta de respuesta de Axel Kicillof, ver cuáles serán sus opiniones frente a la posibilidad de alinearse a estas ideas, será un punto importante. Aunque sí estuvieron las palabras de quienes apoyaron las medidas. Luis Espert respondió un mensaje de Myriam Bregman en las redes en donde la ex candidata cataloga de “inconstitucional” a las medidas de Patricia Bullrich, a lo que Luis Epert declaró, “cárcel o bala”.

Cárcel o bala. https://t.co/DFvuxuOGod — José Luis Espert (@jlespert) December 15, 2023

NA: Con el plan que busca llevar adelante el gobierno, que es muy difícil de llevar a cabo si no se tocan derechos, me da la sensación de que se busca fijar una nueva idea de lo que debería ser la protesta social en Argentina, buscan ir transformando un descontrol en una manifestación social que esté dentro del orden de lo posible, respetando al mismo tiempo el derecho a la manifestación. La idea del gobierno va por ahí, y las declaraciones de “cárcel o bala”, no ayudan.

AG: También existen contradicciones. Cuando le mencionaron a la ministra de Seguridad a aquellos que cortan la calle por términos deportivos, como caminatas o maratones, se refirió a estos casos como “excepciones”. Entonces, nace el interrogante sobre si realmente el problema es la circulación o si son las protestas. Como si la circulación fuese una excusa y el tema de fondo sería terminar con las manifestaciones en la calle.

Raúl Castells encabezó la primera marcha contra Milei sin cortar la calle

NA: Hay una manifestación como respuesta a todo lo anunciado pactada para el día 20 de diciembre, que promete ser muy importante y en la que van a poner a prueba, como un desafío, el nuevo protocolo anunciado por Bullrich.

Gabriel Solano opinó de parte del Polo Obrero y calificó como una “amenaza ilegal” a los anuncios de Bullrich, explicando que en Argentina existe un derecho a la protesta. “Si la ministra quiere suspender las garantías constitucionales que existen, debe mandar al congreso el pedido de que se declare el estado de sitio y aplicar al plan motosierra de Milei y Caputo sin que se pueda salir a la calle”. Si no se puede movilizar en la calle, “el derecho a la manifestación queda abolido”, concluyó Solano.

A la vez, Eduardo Belliboni, en la misma conferencia del Polo Obrero, también apuntó contra Bullrich y calificó a sus medidas como “amenazas”. “Estamos frente a un ajuste brutal que está amenazado con la represión”, terminó de declarar Belliboni, lo que nos lleva a ́ preguntarnos si la calle está en orden. El interrogante sobre cómo se implementa el ámbito de lo deseable y de lo posible, o hasta dónde se puede hacer valer un derecho sin tocar el del otro.

