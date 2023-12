"Cárcel o bala": Espert cruzó con los tapones de punta a Bregman y Del Caño

Luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentara su “protocolo para el mantenimiento del orden público", este jueves el diputado nacional de Juntos por el Cambio, José Luis Espert, se pronunció respecto al debate que inició la diputada del frente de Izquierda, Myriam Bregman, alegando inconstitucionalidad. “Cárcel o bala”, lanzó el liberal en redes sociales.

“La ley no se cumple a medias; se cumple o no se cumple”, expresó Bullrich antes de detallar las medidas que buscarán asegurar la libre circulación en rutas y calles ante protestas que puedan derivar en piquetes o bloqueos. Las cuatro fuerzas federales podrán emplear “la mínima fuerza necesaria y suficiente, que será graduada en proporción a la resistencia”, derogando el protocolo de Nilda Garré.

Ante este anuncio, la diputada nacional y excandidata a presidenta por el Frente de Izquierda y de Trabajadores, Myriam Bregman, escribió en su cuenta de X (antes Twitter): “Lo que anunció Bullrich es absolutamente inconstitucional. La que se ubica en el terreno de la ilegalidad es ella. El derecho a la protesta es el primero de los derechos, sin ese pueden violentar los demás y no hay cómo impedirlo”. Luego añadió que “la legislación que rige el funcionamiento del servicio penitenciario impide hacer lo que dijo Bullrich. Sencillo”, postuló.

“En Juntos por el Cambio algunos llegaron a senadores por cortar rutas. Otros, de La Libertad Avanza, marchaban felices contra la cuarentena. En realidad lo que les molesta es que protesten contra las medidas de su gobierno. La ‘libertad de circulación’ para ellos es puro chamuyo”, opinó Bregman en su cuenta de Twitter. Sin embargo, rápidamente fue amenazada por su colega en el Congreso, José Luis Espert. El diputado de Juntos por el Cambio respondió a su primera publicación con el mensaje: “Cárcel o bala”.

El comentario fue repudiado por distintos sectores, incluyendo al diputado del PTS, Nicolás del Caño, quien señaló: “Esta cobarde amenaza de Espert hacia mi compañera Myriam Bregman es gravísima. Todxs aquellos que defiendan la libertad de expresión deberían repudiarlo”. El liberal reforzó el cruce y le dijo a Del Caño: “Para vos también, parásito (virgen de CUIT), bueno para nada. Cárcel o bala si violas la ley”. Bregman le respondió: “Otro ataque inadmisible del diputado Espert, quien usa su lugar para amenazarnos e instar a que nos agredan”.

“Lo que está haciendo el diputado Espert pidiendo ‘cárcel o bala’, es grave y peligroso. Haremos la denuncia judicial pertinente”, concluyó la abogada. La diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá también salió en defensa de su compañera e ironizó: “Si no fuera tan grave el tema, Espert, te recordaría que, habiendo un nuevo gobierno de ultraderecha, no sos ni aguatero suplente”. El liberal contestó con descalificaciones: “Che, cacatúa ensamblada en La Salada, ¿quién te abrió la jaula a vos?”, increpó.

Sin embargo, no se trata del primer exabrupto del liberal, quien ya en el 2021 proponía “que empiecen a tener miedo tiene que haber algunos que terminen bien agujereados”. En referencia a un crimen ocurrido en Ramos Mejía, Espert comentó: “Transformemos en un queso gruyere a un par de estos delincuentes como los de ayer. Apoyemos a la policía a que haga eso y esto va a empezar a mejorar un poco”, aseguró en una entrevista radial. “Para los delincuentes, cárcel o bala. Esto hay que darlo vuelta con la mano dura que corresponde", añadió.

Juan Grabois criticó el protocolo antipiquete de Patricia Bullrich

"Señora ex ministra de De La Rúa, ex ministra de Macri, ministra de Milei: ¿Le va a aplicar su protocolo a todos o es sólo para los que ustedes denominan orcos? Por ejemplo, si la Sociedad Rural se moviliza en tractores por un reclamo ante las retenciones de Toto, ¿aplica el articulo 7 y 12 del protocolo? o ¿le cabría a usted el artículo 8 del protocolo por los cortes del 17 de agosto y el 8 de noviembre del 2020, o esos no cuentan?", expresó Grabois en Twitter.

Espert se reunió con Milei y afirmó que "van a ser meses duros"

El diputado nacional por Juntos por el Cambio se reunió este miércoles con el presidente Javier Milei, primero en el Hotel Libertador y luego en la Casa Rosada, y advirtió que serán "unos meses muy duros". "Tenemos un gran trabajo en el Congreso. (Para definiciones económicas) hay un ministro de Economía. Van a ser meses duros, el presidente ha sido muy sincero con todos", sostuvo Espert en declaraciones a la prensa a la salida del hotel en Córdoba 690.

Espert, quien acompañó al excandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta en su campaña a la presidencia, acudió alrededor de las 7.45 al hotel donde reside aún Milei y mantuvo un encuentro que duró pocos minutos. "Vine para verlo y ver cómo anda. Está bárbaro. No hablamos de medidas", indicó el legislador, quien aclaró que no se sumará al equipo económico y que trabajará "en el Congreso".

El diputado se reunió sorpresivamente horas más tarde, alrededor de las 12, con el presidente en la Casa Rosada. Al salir, Espert charló con la prensa e indicó que Argentina "va a terminar este año con 200% de inflación". "Argentina va a terminar este año con 200% de inflación y el 2024 vamos a seguir con una inflación alta", sostuvo. Este jueves, el ministro de Economía dijo que “estamos en una tasa superior al 3.700% anual” y que "la inflación está subiendo al 1% diario".

ML / ED