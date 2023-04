Romina Del Plá participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de Periodismo de la Escuela de Comunicación del Grupo Perfil, en la que habló de las razones del crecimiento del fenómeno de Javier Milei entre los sectores más populares. “El Frente de Todos ha dejado crecer deliberadamente a Milei porque, en una especulación, consideran que le va a sacar votos a Juntos por el Cambio”.

La dirigente del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) también hizo referencia a la agresión que sufrió Sergio Berni en La Matanza, tras las protestas ocasionadas luego del asesinato de Daniel Barrientos. “La reacción que tuvieron los colectiveros indica un hartazgo de la situación", declaró Del Plá en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—Con un nivel de inflación tan alto y sostenido en el tiempo, ¿coincide con los analistas que sostienen que el gobierno actual es el que más ha perjudicado a los trabajadores?

—En su libro “¿Por qué fracasó la democracia?”, Gabriel Solano, precandidato presidente por el Partido Obrero hace una continuidad sobre los gobiernos de los últimos cuarenta años. Y demuestra que siempre ha perdido el mismo sector, el de los trabajadores, que es el que ha tenido que cargar con el peso de una quiebra nacional que no ha generado. Este punto es importante porque cambian los gobiernos, de dictaduras a democracias, y dentro de las democracias de partidos políticos, y todos los indicadores sociales están en una situación negativa y en retroceso. El último dato de la pobreza es del 39,2%, que son 18 millones de personas, y a diferencia de otras épocas hoy muchas de esas personas adultas están en el mercado de trabajo, tienen empleo e incluso uno formal, pero están bajo la línea de pobreza. Ya que el salario promedio es de $83.000 pesos y la canasta básica actual es de $177.000 pesos. Desde el punto de vista de la situación laboral, hay un retroceso en las condiciones salariales y de la calidad del empleo, ya que justamente en el pasado con un empleo en blanco se poseían ciertos derechos. Como convenios colectivos, pautas sobre salarios, jubilación y obra social, todas cosas que hoy están en cuestión. Y lo que ha ocurrido desde la crisis del 2001 a esta parte es que hubo una disminución de la desocupación sobre la base de empleos tercerizados, y el monotributo o trabajo directamente no han registrado. Por lo que desde el punto de vista de las y los trabajadores, tenemos una continuidad de gobiernos donde las condiciones han empeorado.

—¿La gestión económica de este Gobierno es peor que la de Mauricio Macri?

—El problema es que a nosotros no nos gusta plantear esa dicotomía, porque pareciera que hay un enfrentamiento y en realidad no lo hay. Como por ejemplo que en relación a cómo se ha gestionado el empleo, donde los salarios bajo el macrismo perdieron un 20% de poder adquisitivo y nunca se lograron recuperar bajo el Gobierno actual, e incluso hay muchos sectores que siguieron retrocediendo más y lo mismo ocurre con las jubilaciones. La clase capitalista que gestiona esos Gobiernos viene obteniendo beneficios fenomenales y el problema es que la magnitud de la crisis Argentina es cada vez mayor y tiene un salto durante el macrismo. Si partimos desde donde partió el Gobierno de Macri hasta donde llegó, o si partimos desde el inicio de este Gobierno hasta donde llegó hoy, cada uno se justifica. Ahora, todo eso sirve para mantener el statu quo y desde la mayoría de la población trabajadora hay que salir a enfrentarlo también.

—¿Han hecho alguna autocrítica desde la izquierda por el avance de Javier Milei entre los sectores más populares?

—El avance de los de los libertarios tiene una primera base en la magnitud de la crisis, donde el fracaso de los sucesivos Gobiernos de los partidos tradicionales lleva a la búsqueda de otras alternativas, entonces acaba por tener un fenómeno que es la salida por derecha. Y ese descontento ha sido muy fogoneando, por que tenes a Milei en cadena nacional en todos los medios todo el tiempo, y prácticamente todos los periodistas están hablando de él y no están hablando del Frente de Izquierda; entonces, hay un impulso deliberado. Nosotros nos estamos organizando y a la vez estamos saliendo a enfrentar a Milei y compañía, hace unos días salió un video de Gabriel Solano, desnudando los argumentos de Milei sobre la dolarización. Justamente planteando los mitos y las mentiras de ese discurso, nostros nos tomamos el trabajo de hacer eso por que hay que salir a polemizar. Sino, ¿quién lo va hacer? ¿el gobierno de Frente de Todos? que le acaba de dar la personeria en la provincia de Buenos Aires para que Milei se presente, claramente no, ya que el Frente de Todos ha dejado crecer deliberadamente a Milei porque, en una especulación, consideran que le va a sacar votos a Juntos por el Cambio. Nosotros somos los que vamos a enfrentar a los Libertarios como lo venimos haciendo hace rato, explicando porque los fachos libertarios, como lo denominamos nosotros, no son una alternativa real, son más de lo mismo; una variante del menemismo remozado.

—¿Por qué sostiene que el Gobierno ha dejado crecer deliberadamente a Milei?

—Porque por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires le han dado la personería, y en relación a este hecho es difícil que alguno pueda argumentar algo, porque el dueño de la personería con la cual se va a presentar Milei en la Provincia de Buenos Aires era funcionario de Kicillof hasta hace dos semanas.

—¿Qué responde a los analistas que sostienen que los jóvenes pueden estar eligiendo a la derecha porque encuentran un cansancio en las propuestas de los partidos de izquierda?

—No veo por qué estarían cansados de la izquierda. Lo que está claro es que también hay un intento de presentar que un Gobierno como el del Frente de Todos o el kirchnerismo sean de izquierda, que es lo más lejano a la realidad posible. Me parece que no hay ningún argumento por el cual podría estar un joven cansado, pueden si, haberle colocado una idea falsa sobre lo que es la izquierda. Nosotros tenemos una militancia que hace que no tengamos que ir a comprar una personería a ningún lado, si no que cualquiera nos puede ver repartiendo un volante o interviniendo en un colegio, en una universidad, en un lugar de trabajo, en un tema ambiental o en una lucha del movimiento piquetero.

—A raíz de la agresión que sufrió el ministro bonaerense de Seguridad Sergio Berni, ¿usted cree que puede haber una situación de estallido social en el Conurbano?

—Lo que ha ocurrido, primero con el asesinato del chofer Daniel Barrientos, y luego con esta reacción, es una demostración de un nivel de hartazgo sobre lo que esta pasando. Lo primero que tenemos que decir es que esto tiene un antecedente. En la misma línea 620, en Virrey del Pino, en 2018 asesinaron a Leandro Alcaraz, y en 2020, en otra línea pero en un barrio cercano donde mataron a Daniel Barrientos, asesinaron a Pablo Flores. Cuando fue el asesinato de Flores, ya había cambiado el gobierno y en su momento hicieron un corte de ruta los choferes y Berni se plantó con el mismo estilo que fue ahora, tipo Rambo. Donde se subió a una camioneta y dijo: “bueno, para tener una reunión levanten el corte de ruta y vamos a dialogar”. La gente levantó el corte de ruta, tuvieron la reunión y él prometió una cantidad de cosas de las cuales no cumplió nada, y apareció de nuevo haciéndose el Rambo y bueno, hubo esta reacción. Yo no voy a calificar la respuesta, no sé si es el mejor método, pero fue esta la reacción que tuvieron los choferes y que indican un hartazgo en la situación por varias cosas, no son sólo las condiciones de trabajo. A esta situación se suma otra cosa, que es que todo el mundo ve en los barrios a la policía como parte del problema. Cuando se discutió lo de Rosario a partir de lo que ocurrió con el supermercado de la familia Messi, nosotros fuimos muy claros y dijimos que el problema no es Rosario, sino todo el país. Ellos tienen condiciones especiales para el desarrollo del narcotráfico por los puertos privados, por una serie de cosas que permiten un entramado todavía mayor. Pero en el conurbano pasa lo mismo, y las grandes bandas de delitos están protegidos por la policía, de la cual Berni está a la cabeza, por la justicia y por el poder político de turno.

—¿Usted sostiene que Berni es parte del delito organizado y que protege a esas bandas?

—Berni es parte del problema, claramente, pero no sé en cuál de los delitos o si cobra una parte o no, pero hoy es un funcionario, está claro que en la medida que no ha ido a desarmar esas fuerzas, mientras la cosa sigue lo más tranquila, tiene una responsabilidad directa. Además, Berni tiene su propia fuerza que es la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), la creó Ritondo para la intervención rápida y este gobierno la mantuvo. ¿Qué intervenciones le conocemos a UTOI? el desalojo a Guernica, el allanamiento del otro día para detener a los choferes y el del domingo a la noche donde utilizaron 120 efectivos para sacar a un señor en Loma Hermosa que estaba desequilibrado mentalmente. Pero no le conocemos ningún operativo en el que hayan encontrado y desbaratado una banda de trata de personas.

—Agradecemos tu participación en el Ciclo de Entrevistas y le damos la oportunidad de cerrar el reportaje con un comentario final que quiera realizar

—Estamos muy preocupados por la situación social y encaramos esta etapa, incluso en un proceso electoral, sobre la base de la conclusión de que hay que terminar con la hegemonia de todos los políticos capitalistas que vienen estando al frente del Gobierno y manejando los resortes del Estado. Y en ese sentido estamos planteando y organizando la necesidad de una salida en forma independiente a este caos, que coloque los cuantiosos recursos que tiene el país junto con su enorme mano de obra que posee gran capacidad de trabajo creativo, en función de las necesidad de la población. Una reorganización integral de la economía se puede hacer, siempre que cambiemos las bases sociales y los intereses que se priorizan. Así que desde este punto de vista el trabajo y la orientación a la que estamos interviniendo y defendiendo siempre en forma prioritaria las necesidades de la población trabajadora, los jubilados, las niñeces y la juventud en este caos. Y por eso desde el Partido Obrero estamos proponiendo un congreso al Frente de Izquierda de cara a este proceso donde creemos que tenemos que colocarnos como alternativa superior. Se lo estamos proponiendo a nuestros compañeros, veremos si aceptan o no y con esa orientación estamos interviniendo en este proceso electoral.

Por Julieta Morales, Melody Blanco y Romina Veloso

Estudiantes de Periodismo de Perfil Comunicación

