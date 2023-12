Espert: "JxC no se le va a dar vuelta a Milei por no haber elegido a Ritondo en Diputados"

El diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert aseguró que Juntos por el Cambio "no se le va a dar vuelta" al presidente electo, Javier Milei, por el hecho de haber desestimado a Cristian Ritondo como próximo titular de la Cámara de Diputados.

Además, valoró que para ese cargo el líder de La Libertad Avanza haya elegido a Martín Menem, a quien calificó como "una persona proba e idónea" y "una buena persona".

No obstante, dejó planteadas algunas preocupaciones que tienen que ver con la debilidad de origen de la que parte Milei a la hora de lograr consensos en el Congreso, dado que apenas tendrá 38 diputados nacionales y siete senadores nacionales.

La mesa chica del libertario se consolida y cobra un protagonismo central en la gestión

"Mis coincidencias como liberal van a ser enormes con Milei. El tema es que hay que empujar esto en un Congreso donde no necesariamente el consenso es tan liberal", apuntó Espert en declaraciones a Lado P, por Radio Rivadavia.

En ese sentido, ratificó que en este contexto en particular hubiera sido acertado apartarse de la tradición que marca que la fuerza política ganadora es la que pone a las máximas autoridades en ambas cámaras.

Espert aclaró: "Yo prefería que Diputados lo presidiera Ritondo"

"Lo que sí he dicho es que en una elección tan particular -dado que hay un presidente que gana con la necesidad de construir tanto músculo político porque gana sin intendentes, sin gobernadores, con pocos diputados y pocos senadores- que aquella minoría que en la Cámara de Diputados le pudiera garantizar un fluido tramite de sus proyectos fuera la que presidiera la cámara. Por eso yo prefería que la Cámara la presidiera Juntos por el Cambio y en particular Cristian Ritondo", explicó.

Lo que le espera a Javier Milei

Aunque aclaró que eso no significa que "porque no haya salido así Juntos por el Cambio se le vaya a dar vuelta a Milei, de ninguna manera".

"En mi caso particular, no. Y no creo que Juntos por el Cambio haga lo mismo. La idea es ayudarlo al presidente para que encamine la cosa. Juntos por el Cambio tiene muy claro que la gente la está pasando muy mal y hay que pensar en los cambios que Argentina debería haber empezado a hacer hace demasiado tiempo y por no hacerlo, estamos como estamos", sostuvo.

Espert reafirmó que Milei contará con todo su apoyo desde el Congreso y "seguramente con el de gran parte de Juntos por el Cambio".

ED