Miguel Boggiano celebró con se haya reducido la brecha cambiaria: “El hecho de que el dólar contado con liquidación siga en $1100 demuestra que hay una enorme credibilidad por parte del mercado”, aseguró el economista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Miguel Boggiano es Licenciado magna cum laude en Economía de la Universidad de San Andrés, Master en Economía de la Universidad de Chicago. Además, es fundador y CEO de Carta Financiera, compañía especializada en el análisis de inversiones y gestión de portafolios.

¿Cuál es tu evaluación sobre los anuncios de ayer y sobre las medidas que se conocieron hoy?

Creo que el anuncio que más se destaca es el del dólar. Es una medida audaz que busca reducir la brecha cambiaria. Por lo que estoy viendo, hasta el momento parece ser muy exitosa la medida porque el contado con liquidación está en $1060 y eso significa que la brecha se redujo del 150% a una zona que está entre el 20% y el 30%.

Hay que entender que el dólar oficial está en $800, pero para los importadores está en $940 y para los exportadores está en $860. Esto es lo primero que se necesita para empezar a reordenar la economía y que los precios reflejen la escasez relativa de los bienes. Había que sincerar los precios. Hubo una queja por la quita de subsidios y el traslado a precios, pero es el tercer día del gobierno y no sé cuántas exigencias se les puede hacer con lo que recibieron.

Con una inflación del 20% en diciembre e incluso superior en enero, ¿creés que aguanta un dólar en 800 con un crawling peg del 2%?

Yo creo que acá no hay un ancla con el dólar. El dólar es libre, se está tratando de cerrar la brecha. Se empieza con un dólar a $800 porque lo que se busca es alcanzar un tipo de cambio único y se quiere hacer de la forma veloz y programada. Imagino que entre marzo y abril se va a terminar este artificio del dólar oficial, contado con liquidación, dólar Mep y tantos otros dólares alternativos.

Luis Caputo, ministro de Economía

Te sigo en ese razonamiento, pero con un aumento del 2% mensual, llegaríamos a abril con un dólar oficial en $830, y con una inflación del 50% estaríamos volviendo a los valores actuales del dólar. ¿Con ese valor se unificaría el mercado de cambio?

¿El crawling peg es del 2% por mes?

Claro, por eso nos resulta inconsistente.

Hay que entender que ahora vamos a tener un salto en los precios, que no es lo mismo que la inflación que implica un aumento generalizado de precios. Esto es un reacomodo de los precios relativos de un saque. Esto va a tener impacto en otros precios. El dólar irá a donde tenga que ir.



Pero no es lo que anunciaron. Desde el punto de vista del dólar oficial, todo el mundo habla de un crawling peg del 2%.

Yo veo más allá de ese anuncio del 2%. La intención, según lo que ellos anunciaron, es unificar el tipo de cambio de marzo a abril. Capaz que ahora hablan de un 2%, pero después eso se acaba. Hay que tener en cuenta que vamos a tener a un montón de exportadores vendiendo al contado con liquidación.

El hecho de que el dólar contado con liquidación siga en $1100 demuestra que hay una enorme credibilidad por parte del mercado. Lo grave hubiera sido si pasaba el dólar oficial de $400 a $800 y el contado con liquidación de $1000 a $2000. En ese caso, la medida no hubiese servido para nada y tendríamos la misma brecha. Esto no pasa porque hay un conjunto de medidas que son tendientes a cerrar el déficit fiscal de manera muy agresiva. Por supuesto que va a patalear mucha gente, pero para eso lo votaron a Milei, él no iba a ir con medias tintas ni con tibieza. Está siendo agresivo porque él es audaz.

¿Imaginás que, a pesar de un salto inflacionario del 50%, se va a mantener el valor del contado con liquidación y se podrá lograr la unificación cambiaria con un dólar que pase de $850 a $1200?

Es una posibilidad, la otra es que el contado con liquidación vaya bajando por las liquidaciones de los exportadores. También puede pasar que en abril se amplíe la brecha porque la inflación va a existir y Argentina se puede puede encarecer en dólares. Si vos no tenés una suba grande del contado con liquidación, por supuesto que se va a encarecer en dólares.

Vamos a tener otro año de inflación muy grande, que va a rondar entre 200% y 250%. Hay que liberar un montón de precios y reacomodarlos. El peronismo atrasa las tarifas, el tipo de cambio, aguanta con todo funcionando más o menos mal y, "cuando me voy, que la bomba le explote al que sigue". Entonces, viene alguien que más o menos trata de organizar las cosas y vuelven en 2020 a hacer la misma pavada que hicieron durante décadas.

La gestión económica de Sergio Massa

¿No creés que por algo vuelven los peronistas? ¿Será que el resto no logra hacer lo que promete?

Es la primera vez que tenemos un presidente economista y liberal, así que le voy a dar una chance. Mauricio Macri creía en lo que tenía que hacer, pero no tenía ni remotamente la convicción que tiene Milei. Además, tenía que consensuar un montón de cosas. Milei no está para consensuar. Fijate que las transferencias a las provincias las maneja Caputo, no está Guillermo Francos en el medio.

El consenso lo tendrá que armar para pasar las leyes en el Congreso. Lo intentaremos y sino seguiremos con una economía argentina estancada. Lo que está claro es que, haciendo la misma receta de siempre, lo único que lográbamos era estar cada vez peor. Está a la vista de todo el mundo.

