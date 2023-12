Nicolás Massot: "Nadie esperaba un aumento de impuestos tan generalizado"

El ex concejal de Tigre, Nicolás Massot, considera correcto que el gobierno de Milei anuncie medidas económicas desde el primer día, aprovechando el capital político que le dio la elección. "Me parece razonable que el Gobierno elija sus batallas de manera temprana", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nicolás Massot es diputado nacional electo por la Provincia de Buenos Aires. Fue concejal de Tigre en 2021-2023, diputado por Córdoba entre 2015 y 2019, y director general de Reforma Política e Institucional de la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Mauricio Macri. Además, fue presidente del bloque de diputados oficialistas durante el gobierno de Juntos por el Cambio.

¿Podrías hacer un balance de lo que se está conociendo del plan económico del nuevo gobierno?

Esto era esperable, se había hablado mucho en campaña, aunque con otras connotaciones. Lo único que no tenían en común era cierta parte de lo fiscal, la expectativa era un ajuste fiscal muy fuerte en los gastos pero nadie esperaba un aumento de impuestos tan generalizado y tan fuerte.

La otra desviación más obvia es que una gran parte de la sociedad esperaba que el peso de esto cayera sobre la casta, que es un concepto difícil de definir aún. Con cierto peligro, el Presidente básicamente sostuvo que la casta era todo aquel que se opusiera al cambio.

El gran ausente de esta corrección de precios relativos, que era inevitable, fue el salario, o el ingreso disponible. Estos precios relativos incluyen el tipo de cambio, las tarifas del transporte, etc. En cualquier plan de este tipo de correcciones que se espere que sea exitoso tiene que contemplarse la corrección del salario. Y esto no es una prorrogación exclusiva del peronismo, es casi una cuestión técnica, hacia atrás y hacia adelante.

El salario está muy asociado a la productividad del trabajo, la cual, en los últimos dos años, cayó menos del 10%, mientras que el salario real cayó un 40%. Es decir, en los últimos años se observa un descalce entre el derrotero de la productividad y el del salario, y esa corrección, que aún no existe, explica el deterioro de la microeconomía de las familias argentinas.

Nosotros estamos restituyendo precios para los exportadores por tipo de cambio, para las empresas de servicios por tarifas, para las empresas de consumo masivo por inflación. Todo esto implica, hacia adelante, una recomposición de los beneficios de las compañías sobre los cuales también tendría que tener participación el salario.

Entiendo que eso es parte del proceso de ajuste. Cuando se quiere eliminar el déficit fiscal, se hace teniendo en cuenta que habrá una reducción de todas las personas de ingresos fijos, tanto estatales como privados, además de los jubilados. ¿No es así?

La Argentina tiene una larga historia, en nuestra gestión 2015-2019 también lo padecimos: cuando uno encara estos procesos de reformas, lo más importante no es el sentido de éstas ni su éxito en el Congreso, sino la percepción que genere, en todos los agentes de la economía, respecto de cuán duradero es en el tiempo.

Dado que el horizonte sobre el cual esos agentes de la economía toman sus decisiones económicas, inversiones, generación de empleo, es muchísimo más largo que el horizonte de los gobiernos. Es absolutamente trascendental que todos esos agentes perciban que estos procesos de reforma llegan para quedarse.

Luis "Toto" Caputo

Si nosotros pensamos que la sociedad en general va a poder soportar este proceso, que es necesario transitar, pero que lo va a poder soportar sin correcciones pari passu en sus ingresos, yo creo que estamos cayendo en un enorme error que puede dar por tierra todo el proceso.

Vos protagonizaste un célebre en un momento cuando dijiste que era inevitable que hubiera alternancia democrática y que aquella sociedad donde el PRO parecía un oficialismo duradero tenía que prepararse para la inevitabilidad de un nuevo gobierno peronista. Ayer, Guillermo Moreno decía que este plan económico le venía bien al peronismo para regresar. ¿Cuál es tu visión del marco político de esto? ¿Este ajuste qué significará en el escenario de fuerzas políticas?

Sigo pensando igual, eso hace al corazón del sistema republicano, democrático y representativo. Va en línea con lo que el bloque al que pertenezco intenta formatear, primero, desde el Congreso, y luego, con todo el mapa político: la idea de que la Argentina tiene que tener una alternativa para que alterne eventualmente con el gobierno de Milei y que le dé en esa alternancia una opción a la vuelta del kirchnerismo.

No es una cuestión de personalismo, sino de ideas. Lo que comparto con este gobierno son algunos conceptos: sé que la inflación es inequitativa y está asociada con la emisión monetaria. Esto lo aclaro porque el propio Axel Kicillof, que sigue alegando que es multicausal, restándole relevancia al fenómeno monetario.

Creo en un alineamiento internacional que pasa por los socios comerciales de las exportaciones y del trabajo argentino. No necesitamos un mesiánico que venga con fuerzas del cielo a salvarnos, sino que precisamos un proceso histórico con alternancia de varios gobiernos que consoliden un rumbo económico, capitalista, productivista, fiscalista y bien orientado internacionalmente.

Para que una eventual derrota de Milei no signifique volver al kirchnerismo, la Argentina tiene que parir una alternativa que parta de la actual oposición. Es decir, que comparta grandes trazos del rumbo, pero que, cuando le toque, corrija esos vicios que este gobierno, como cualquiera, generará.

¿Considera que este gobierno es industrialista?

El país es industrial. Si bien estamos en un proceso desde hace 15 años de ver como los servicios ganan peso en el producto y la industria pierde peso relativo pero no absoluto. Es decir, lo que nosotros estamos viendo, con la emergencia absolutamente trascendental de la economía del conocimiento, los unicornios y toda una generación de emprendedores argentinos que son ejemplos de muchas cosas y que tenemos que promover, es que todo el mundo de los servicios gana peso.

Esto no quiere decir que la industria sea menos relevante en términos absolutos, ya que es muy importante en muchas provincias, y es muy intensiva en mano de obra y en generación de empleo. De manera que cualquier gobierno, por lo menos en el corto y mediano plazo, quien quiera comprender la Argentina tiene que comprender y contener a la industria.

La disputa en el Congreso

Claudio Mardones (CM): Cambio Federal tiene un gran desafío en el Congreso, con sus 9 bancas, quizá 50, articulando con el radicalismo y la UCR. No se sabe el temario de las sesiones que se convocarán, pero hay algunos esbozos: no habrá presupuesto, se viene la reversión del impuesto a las Ganancias y la derogación de ley de Movilidad jubilatoria. En ese contexto, ¿ustedes dónde pondrán un límite?

Me parece grave que nos acostumbremos a no enviar la ley de Presupuesto. En este Gobierno, que hizo tanto énfasis en los fiscal, es más grave aún. El mensaje es que no han tenido tiempo para prepararlo y no tienen la idoneidad de prepararlo contrarreloj. La otra opción es que no están tan seguros de donde van a hacer los cambios estructurales en términos fiscales.

Desde lo político creo que también es un error, porque ellos tendrían la oportunidad hoy, enviando un presupuesto con este nivel de legitimidad que tiene un gobierno que recién llega, primero de transparentar cuál es su hoja de ruta en términos de la racionalización fiscal, es decir, en qué partidas, de qué manera y en qué magnitud, y segundo, lograr un cierto acompañamiento inicial de sectores de la oposición para esa hoja de ruta.

No hacerlo significa que durante el año que viene van a tener que estar permanentemente con distintos actos administrativos y DNU para modificar techos presupuestarios, que en muchas partidas les van a quedar cortos, enviando al Congreso reformas parciales, parches al presupuesto, y se van a encontrar con un Congreso probablemente diferente porque la calle va a ser diferente y su nivel de legitimidad también. De manera que yo creo que tendrían que revisar esa decisión y a algunos conocidos míos que integran este gobierno se los he recomendado.

Las medidas antipopulistas y la reacción social

Alejandro Gomel (AG): ¿Con todas estas medidas, se está gastando demasiado rápido el crédito amplio que tiene un gobierno que apenas comienza?

No, así debería funcionar. Uno de los problemas que tuvimos nosotros fue que no entendimos eso: uno recoge capital político en las elecciones y lo que tiene que elegir es en qué lo invierte tempranamente para tener tiempo de que esas medidas maduren y uno pueda volver a revalidar la confianza de la gente.

Entonces, desde ese lugar, me parece razonable que el Gobierno elija sus batallas de manera temprana anunciando estas medidas. Insisto con lo del Presupuesto, debería ser más audaz incluso en transparentar cómo será esa hoja de ruta y no esperar que el trabajo lo haga sólo la inflación.

AG: ¿Te preocupa la reacción social ante un ajuste? ¿Cómo imaginás la calle con todas las decisiones referidas a los jubilados, planes sociales e, incluso, la clase media, a partir de lo de Ganancias?

A mi no me preocupa tanto la calle, sino los hogares. Porque la calle la vinculamos con las protestas y eso quizá esté contaminado, la preocupación tiene que ver con la cuestión humana. La microeconomía de las familias argentinas está como si estuviéramos saliendo de la crisis y es bastante al revés. La preocupación tiene que estar puesta más en las familias que en la reacción en las calles.

