La Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF) solicitó una audiencia "urgente" con Javier Milei y las nuevas autoridades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), entre ellos Esteban Leguizamo, hoy miembro del gabinete libertario, con el objetivo de "garantizar el acceso de los adultos mayores a los medicamentos”.

Así lo hicieron a través de una carta, firmada en conjunto entre diversas entidades del sector, que incluyen a la Confederación Farmacéutica Argentina, la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales, la Asociación Mutual Farmasur y la Federación Farmacéutica (FEFARA), en representación de más de 14 mil comercios, distribuidos a lo largo y ancho de la Argentina.

"Resulta necesario analizar el actual escenario de la prestación de medicamentos debido a los aumentos importantes de precios a fin de evitar el desabastecimiento y sostener con normalidad el desarrollo de los convenios vigentes”, remarcó el texto.

A su vez, enfatizaron la importancia de "llevar tranquilidad y previsibilidad a las farmacias prestadoras, así como ofrecer nuestra mayor disposición para el trabajo conjunto en pos de que los beneficiarios del PAMI no se vean afectados en el acceso al medicamento, así como la provisión de Pañales-HAD y campañas de vacunación”.

Esto toma lugar en medio de una fuerte escalada de los precios que se viene dando desde la semana pasada, en la antesala de la asunción del libertario, pero que se aceleró en las últimas horas, con fuertes remarcaciones en diversos rubros, con los medicamentos, uno de los sectores cuyos aumentos se encontraban regulados por el gobierno de Alberto Fernández, como uno de los principales afectados.

Un aspecto que dificulta a la población en general en un aspecto tan sensible como es el de la salud pero que, por sobre todo, atenta directamente contra la integridad de los adultos mayores, un sector que viene sufriendo 'golpes' desde hace años, mas allá de los colores y los nombres de las boletas y de los hombres o mujeres detrás de la política económica.

Cabe remarcar que, en la actualidad, el haber mínimo es de $105.712,61, que en el ocaso de este 2023 se convertirán en $160.712,61, sin incluir el aguinaldo, también presente en el corriente mes, considerando el bono extraordinario de $50 mil que entregará el ANSES. Y que la Canasta de los Jubilados de la asociación civil Gerontovida, que cubre gastos de vivienda, transporte, vestimenta, recreación, servicios y, por supuesto, remedios, fue de $313.185 en octubre.

"Muchas farmacias y laboratorios van a cerrar"

Para el Secretario General del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta, la situación "es caótica" y, por ello, "es urgente saber qué va a hacer este gobierno", en relación a la expectativa vigente por los primeros anuncios económicos por parte del ministro de Economía, Luis Caputo, quién se expresará este martes por la tarde.

"Los precios están desbocados. Esta semana hubo aumentos de hasta el 70%. Es una cosa disparatada. Y eso hay que hablarlo con las autoridades porque no hay financiamiento posible. Uno no puede dar cobertura de medicamentos en un esquema inflacionario como este porque, cuando hay que reponer, no se puede costear", dijo, en diálogo con PERFIL.

Esta situación es similar a la acontecida durante los últimos meses del mandato del Frente de Todos, cuando farmacias, en conflicto con las obras sociales y las prepagas por los períodos de pago de medicamentos, limitaron o, directamente, suspendieron el expendio de ciertos insumos.

También el eje, en este aspecto, era el del respaldo económico de los diferentes locales, principalmente los pequeños y medianos, en medio de una escalada inflacionaria que tuvo dos meses con cifras récord en las últimas tres décadas: 12,4% el pasado agosto y 12,7% en septiembre.

"Esto es de arrastre, sí, porque está claro que la situación ya estaba mal, pero también es una multiplicación por las nuevas medidas de este gobierno. Milei dice que vamos a estar peor con la esperanza de estar mejor en un futuro, pero en 'estanflación' cuando hay necesidades, las recortas. Y una cosa es recortar un celular o un auto, que no hacen al cambio, pero cuando postergas medicamentos lo pagas con tu salud, agravando tu situación", sostuvo.

Esto último está relacionado estrechamente al pedido de FACAF, respecto a uno de los sectores más vulnerables a nivel económico, como son los jubilados y pensionados. Sobre este tema, y en diálogo con PERFIL, el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, aseguró: "Hoy los medicamentos no se consumen conforme al pedido del médico en término de dosis sino en base a lo que uno tiene en el bolsillo. Hace cuarenta años que trabajo de Gerontología y lo que veo hoy no lo viví nunca".

Respecto a la hipotética situación financiera de los establecimientos ante una caída del consumo por los aumentos de precios y una pérdida del poder adquisitivo como consecuencia, Peretta fue contundente al afirmar que la política económica "de libre mercado" a la que "vamos camino" es una que "va a fortalecer a los grandes jugadores, las cadenas de farmacia o de análisis clínicos, que tienen más espalda para tolerar esta desregulación inicial".

"La mayoría de las farmacias y laboratorios de análisis clínicos son PyMEs. Y muchos van a cerrar porque no van a poder pagar ni los reactivos ni los salarios de los trabajadores. Esto nos pone en una situación crítica y de alerta porque muchas personas se pueden quedar en la calle", concluyó el titular de un gremio que representa a un espectro de más de 100 mil trabajadores.

LR