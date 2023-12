Por el salto inflacionario de los meses recientes, los últimos del ciclo de Alberto Fernández, y la proyección de "estanflación" para los primeros pasos de gestión de Javier Milei, existe el reclamo de un aumento urgente para los jubilados y pensionados, uno de los sectores más vulnerables a nivel económico, de cara al inicio del 2024.

El Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, sostuvo que, a lo largo del 2023, "los haberes perdieron 40 puntos". A su vez, denunció que el gobierno, con Sergio Massa como ministro de Economía, "solo implementó parches" para "tapar la delicada situación que se vive".

"No da más la situación. Esto lo estamos viendo todos los que hacemos asistencia directa. La gente se nos muere o queda en la calle. Es un panorama realmente gravísimo", denunció, en diálogo con PERFIL.

El fundamento detrás de este reclamo, además de los 'golpes' que viene sufriendo el sector desde hace años, mas allá de los colores y los nombres de las boletas y de los hombres o mujeres detrás de la política económica, es que "la movilidad del 20,8% a partir del 1 de diciembre desapareció si tenemos en cuenta las subas de precios de los últimos meses y las proyecciones de cara a marzo", donde se hará la próxima aplicación de la Ley de Movilidad, ya con La Libertad Avanza al frente del Ejecutivo.

En línea, argumentó: "La última canasta de los jubilados, con datos de vivienda, daba hasta a octubre un gasto de 313 mil pesos. A fines de diciembre, si solo lo actualizamos por el nivel general de inflación, va a estar orillando los 400 mil. Y tenemos casi un 80% de jubilados en la mínima y que, con el bono, van a llegar apenas a 160 mil pesos, con el que también van a absorber las subas de precios del próximo trimestre. Es insostenible la situación, crítica".

Cabe remarcar que dos de los últimos tres meses, agosto y septiembre, más específicamente, contaron con una variación en el IPC de dos dígitos, del 12,4% y el 12,7%, respectivamente, en algo inédito en las últimas tres décadas. Y que la tendencia, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, se mantendría, o profundizaría, incluso, en el primer cuatrimestre del 2024.

"Los bonos fueron usados con fines electoralistas y tienen que ser parte del haber"

En la actualidad, el haber mínimo es de $105.712,61, que en diciembre se convertirán en $160.712,61, sin incluir el aguinaldo, también presente en el corriente mes, considerando el bono extraordinario que entregará el ANSES, que Semino criticó al considerar que "todas las administraciones los utilizaron esporádicamente, con fines electorales, para disimular lo paupérrimo de las jubilaciones".

"La situación es grave, pero no es nueva. Se profundizó durante toda la gestión de Massa, porque hubo alta inflación y en lugar de tomarse medidas se intentó maquillar la situación con bonos en negro, no remunerativos, que nosotros venimos planteando, y lo volvemos a hacer también, que tienen que ser integrantes del haber", agregó.

En este sentido, remarcó que las medidas tomadas por el gobierno, en pleno proceso electoral, no funcionaron. "En los créditos de ANSES, con tasas bajas, hay que decirlo, la mayoría de los jubilados las usaron para sobrevivir. Pasaron los 400 mil pesos de un banco a otro o pagaron el alquiler o las expensas adeudadas", dijo.

Y en línea, también colocó la lupa en aquellos que no cobran la mínima y que, muchas veces, no son alcanzados por las distintas disposiciones del Estado Nacional. "Quienes ganan una diferencia mínima pero superior, en todo este proceso, vienen perdiendo incluso más. La pirámide se terminó convirtiendo en una gran meseta", advirtió.

"Hay tres millones de jubilados que no reciben ningún bono, nunca, y que ganan 150 lucas, no un millón. Para tener un mapa claro, los que pagaban Ganancias, en el régimen nacional, eran 160 mil sobre casi ocho millones. Es gente de clase media que se cayó al vacío. Hoy los medicamentos no se consumen conforme al pedido del médico en término de dosis sino en base a lo que uno tiene en el bolsillo. Hace cuarenta años que trabajo de Gerontología y lo que veo hoy no lo viví nunca", enfatizó.

Por último, pidió medidas urgentes por parte del presidente electo, Javier Milei, y aunque subrayó que "esta situación no se le puede atribuir a una gestión que empieza", sostuvo que "alguien tiene que hacerse cargo".

"Aunque estoy en las antípodas de su ideología, respeto mucho a Osvaldo Giordano y sé que él entiende mucho de esto y del problema en el que estamos metidos los jubilados", concluyó.

